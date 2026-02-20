Baldurs Gate 3 Figuren: Schnappt euch Astarion, Lae'zel und Co. bei Amazon!

Holt euch eure Lieblingscharaktere, damit euer Gamer-Setup vollkommen ist!

Ihr habt das Ältestengehirn bezwungen, jede Romanze zweimal durchgespielt und euch durch endlose Dialogoptionen gewühlt? Dann wisst ihr: Baldurs Gate 3 lebt von seinen Gefährten! Unsere liebsten Party-Members gibt es jetzt endlich als offizielle Funko Pop Figuren – und die treffen den Nerv der Community erstaunlich gut. Vom arroganten Vampir mit selbstverliebten Sprüchen bis hin zur infernalischen Gute-Laune-Barbarin ist alles dabei!

Für wen lohnen sich die Baldurs Gate 3 Funko Pops?

Für Fans, die ihre Lieblingscharaktere gern im Regal stehen haben.

Wenn ihr ohnehin einfach verdammt gern coolen Merch sammelt.

Wenn ihr nach einem Geschenk für einen Baldurs Gate Fan sucht!

Astarion – Der charmanteste Blutegel Faerûns

Unser liebster Vampir-Spawn kommt im typischen adeligen Outfit und darf definitiv in keiner Sammlung fehlen – und vermutlich auch in keiner Romance-Statistik.

Ich liebe meinen Vampir-Spawn und liebe seine Geschichte in Baldurs Gate 3 einfach so sehr!

Als Funko ist er sofort erkennbar: weiße Haare, edle Haltung und eine leicht spöttische Aura. Wer seine komplette Charakterentwicklung in Akt 3 miterlebt hat, weiß, dass dahinter aber wesentlich mehr steckt als nur Ego und Blutdurst!

Dieses kleine Kerlchen ist definitiv ein Must-have und perfekt für all diejenigen unter euch (mich eingeschlossen), die bei jeder zweiten Konversation auf ein "Astarion approves" hoffen!

Shadowheart – Zwischen Shar und Selûne

Shadowheart beginnt ihre Reise als verschlossene Klerikerin mit klarer Mission und noch klareren Mauern um ihr Herz. Ihr Misstrauen ist fast greifbar, ihre Loyalität scheinbar unverrückbar – zumindest solange ihr nicht an den Grundfesten ihres Glaubens rüttelt!

Ich bringe es einfach nicht über's Herz, Shadowheart zur dunklen Justiziarin zu machen!

Doch genau das macht ihre Geschichte so unglaublich fesselnd. Zwischen Shar und Selûne entfaltet sich ein innerer Konflikt, der weit über einfache Gut-und-Böse-Entscheidungen hinausgeht!

Lae'zel – Githyanki mit Aggressionspotenzial

Lae'zel ist ein Charakter, der sich erst mit der Zeit in mein Herz gekämpft hat. Zuerst war sie mir ziemlich unsympathisch, nach und nach konnte ich mich aber immer mehr mit dieser sonderbaren Figur anfreunden!

Wenn ich diese coole Figur von Lae'zel ansehe, höre ich schon fast in meinem Kopf, wie sie mich "Istik" nennt!

Denn je weiter man sie begleitet, desto deutlicher wird, dass ihr Fanatismus aus Erziehung und Loyalität geboren ist! Ihre Reise ist die einer Kriegerin, die lernen muss, dass Wahrheit nicht immer aus dem Mund einer Göttin kommt!

Gale – Genialität mit gefährlichem Kern

"A hand? Anyone?" Jeder kennt wohl die Szene, als Gale seine Hand aus dem Portal streckt – und jeder hat ihm darauf bestimmt auch schon mal ein High-Five gegeben, anstatt ihn direkt zu befreien!

Bei der Bestellung eines Gale-Funkos habt ihr sogar die Chance, eine coole Sonderedition (hier rechts) zu bekommen!

Gale ist mein aktueller Boyfriend im neuesten Baldurs Gate Run und ich liebe meinen tiefgründigen Magier mit ... spannenden Zwischensequenzen sehr. Meine süße, kleine tickende Zeitbombe!

Karlach – so viel zum Thema „tickende Zeitbombe“!

Ich liebe es, dass ausgerechnet die coole Barbarin einen zuckersüßen Teddy hat!

Die "Teufelin" bringt so richtig Schwung in die Truppe und damit auch einen der emotionalsten Momente des gesamten Abenteuers! Wer beim Finale ihrer Quest keine Taschentücher gebraucht hat oder zumindest mal kurz schlucken musste, hat Baldurs Gate wohl einfach ohne Ton gespielt ... oder kein Herz!

Wyll – The Blade of Frontiers

Die selbsternannte Klinge der Grenzen wirkt auf den ersten Blick wie das moralische Zentrum der Gruppe. Wyll spricht von Ehre, Verantwortung und Heldentaten – während er zeitgleich die Konsequenzen eines Paktes mit sich trägt, der alles andere als glorreich ist!

Ich war schockiert, als in meinem allerersten Baldurs Gate Run Wyll aufeinmal Hörner gewachsen sind!

Sein Konflikt ist subtiler als der vieler anderer Gefährten. Es geht nicht nur um radikale Ideologien oder zerstörerische Macht, sondern um die Frage, was ein Held wirklich ist – und welchen Preis man dafür zu zahlen bereit ist!

Weitere coole Charaktere aus dem Baldurs Gate Universum

Ab April wird das Angebot an coolen Funko Pop Figuren nochmal vergrößert und dann könnt ihr euch auch folgende Charaktere schnappen: