4000 Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Die 10 besten Deals des Nintendo eShop Sales!

Im Nintendo eShop laufen gerade wieder einmal tausende Angebote für Switch und Switch 2. In diesem Artikel findet ihr einige der besten.

Gerade ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, um sich günstig mit Spielen für Switch und Switch 2 einzudecken. Im Nintendo eShop findet ihr nämlich momentan rund 4000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 92 Prozent, darunter große Open-World-Hits ebenso wie günstige Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel zeigen wir euch zehn der Highlights. Wer lieber selbst die lange Liste der Deals durchstöbern möchte, kann diesem Link zur Übersicht folgen:

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Angebot gültig bis: 22. Februar

Mit der Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für Switch 2 bekommt ihr eines der besten Open-World-Rollenspiele der letzten Jahre jetzt zum halben Preis, und zwar inklusive des umfangreichen Add-ons Phantom Liberty, das einen ganz neuen Stadtteil, zusätzliche Waffen und Fahrzeuge und eine neue Story im Stil eines Agenten-Thrillers liefert. Dadurch kommen zu den gut 60 Spielstunden des Hauptspiels noch einmal etwa 20 weitere Stunden hinzu.

Cyberpunk 2077 schickt euch in die dystopische Großstadt Night City, in der ihr düstere Geschichten rund um skrupellose Konzerne, kriminelle Hacker und die Grenze zwischen Mensch und Maschine erlebt, wobei ihr immer wieder moralisch schwierige Entscheidungen treffen müsst. Spielerisch habt ihr dabei große Freiheit: Ihr könnt euch wie in einem First Person Shooter durchballern oder Probleme durch Schleichen, Hacking und Diplomatie lösen.

Yakuza 0 Director's Cut

1:31 Yakuza 0 - Trailer zum 80er-Jahre-Prequel

Angebot gültig bis: 1. März

Yakuza 0 erzählt die Vorgeschichte der berühmten Yakuza-Reihe und schickt euch im Jahr 1988 nach Tokio und Osaka, wo ihr in die Rollen des Yakuzas Kazuma Kiryu und des Club-Managers Goro Majima schlüpft. Wie üblich in der Reihe könnt ihr dabei offene Gebiete erkunden, die zwar kompakt sind, aber eine desto dichtere Atmosphäre bieten. Trotz des oft schrägen Humors entfaltet sich dabei eine spannende, ernste Geschichte im Stil eines Gangster-Epos.

Das Kern-Gameplay besteht wie in den frühen Spielen der Reihe vor allem in spektakulären Nahkämpfen mit zahlreichen Spezialattacken und Kombos. Tokio und Osaka halten jedoch auch jede Menge abgedrehter Minispiele für euch bereit. Der Director's Cut für Switch 2 bietet zudem neue Filmszenen, die euch mehr über die Geschichten der Charaktere verraten, und einen Koop-Modus, durch den ihr online gemeinsam hordenweise Feinde erledigen könnt.

SONIC X SHADOW GENERATIONS

1:12 SONIC X SHADOW GENERATIONS: Eins der besten Sonic-Spiele überhaupt bekommt ein Remaster mit neuen Inhalten

Angebot gültig bis: 1.. März

SONIC X SHADOW GENERATIONS bekommt ihr sowohl für Switch als auch in der Switch 2-Version, die konstante 60 fps und kurze Ladezeiten bietet, 60 Prozent günstiger. Der hochgelobte Platformer besteht aus zwei Teilen: Der erste ist ein Remaster von Sonic Generations, das euch Neuauflagen einiger der besten Sonic-Level aller Zeiten bietet. Das Besondere dabei: Ihr könnt sämtliche Level sowohl in einer 2D- als auch in einer 3D-Variante spielen.

Außerdem bekommt ihr eine ganz neue Kampagne, in der Shadow in die Vergangenheit reist und mithilfe neuer Kräfte erneut gegen seinen Erzfeind Black Doom kämpft. Auch hier spielt ihr klassische Level sowohl in einer 2D- als auch in einer 3D-Version, diese wurden jedoch durch Black Doom verändert. Die Level sind zudem durch eine mysteriöse neue Zentralwelt miteinander verbunden, deren Geheimnisse ihr nach und nach erkundet.

Red Dead Redemption: Nintendo Switch 2 Edition

1:02 Red Dead Redemption: Nauauflage von Rockstars Western-Epos im Trailer

Angebot gültig bis: 2. März

Mit Red Dead Redemption könnt ihr euch jetzt einen der ganz großen Open-World-Hits zum halben Preis sichern, und zwar in der neuen, erst im Dezember erschienenen Nintendo Switch 2 Edition. Ihr bekommt den Action-Klassiker in einer überarbeiteten Version zusammen mit allen zusätzlichen Singleplayer-Inhalten sowie mit der Erweiterung „Undead Nightmare“ geliefert, welche in der Spielwelt die Zombie-Apokalypse ausbrechen lässt.

Das Hauptspiel ist in der letzten Phase des Wilden Westens zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesiedelt und erzählt die filmreife Geschichte des Ex-Outlaws John Marston, der Jagd auf die ehemaligen Mitglieder seiner früheren Band macht. Dabei durchquert ihr eine riesige Spielwelt, die vom Westen der USA bis nach Mexiko führt. Währenddessen erlebt ihr von wilden Schießereien über Verfolgungsjagden bis zu Raubüberfällen alles, was zu einem guten Western gehört.

MARVEL Cosmic Invasion

MARVEL Cosmic Invasion bietet rasante Superhelden-Action im bunten Pixel-Look.

Angebot gültig bis: 28. Februar

Das erst im Dezember erschienene MARVEL Cosmic Invasion gibt's jetzt schon günstiger. Es handelt sich dabei um ein klassisches Beat ’em up mit detaillierter, bunter Pixelgrafik, das schon auf den ersten Blick an Meilensteine wie TMNT: Turtles in Time oder Streets of Rage erinnert. Ihr schlüpft in die Rollen von 15 verschiedenen Marvel-Superhelden wie Spider-Man und Wolverine und kämpft gegen Annihilus, den wandelnden Tod, der versucht, die Galaxie zu vernichten.

Vor jedem Level könnt ihr euch zwei Helden aussuchen, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt, um je nach Situation von den sehr unterschiedlichen Spezialfähigkeiten zu profitieren. Vor allem im Koop-Modus für bis zu vier Personen, den ihr sowohl online als auch lokal an einer Konsole spielen könnt, habt ihr dadurch viel Freiraum, um mit verschiedenen Helden-Kombinationen zu experimentieren.

No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition

1:33 No Man's Sky: Neues Gratis-Update heißt BEACON und krempelt das Siedlungs-Feature um

Angebot gültig bis: 25. Februar

No Man's Sky gibt’s jetzt in der Nintendo Switch 2 Edition günstiger, die neben besserer Grafik auch Online-Multiplayer liefert. Ihr bekommt hier ein riesiges Science-Fiction-Abenteuer, das euch ein Universum mit 18 Trillionen Planeten frei erkunden und dabei alles tun lässt, was ihr wollt: Ihr könnt an Schlachten im Weltall teilnehmen, außerirdische Kulturen kennenlernen und mit ihnen Handel treiben, fremde Welten erforschen, Ressourcen abbauen und Basen errichten.

Seit dem Release wird No Man's Sky konstant durch kostenlose Updates erweitert, die neue Biome, Gegenstände und Spielmechaniken hinzufügen. So hat etwa das Beacon-Update letztes Jahr neue Möglichkeiten für den Aufbau ganzer Siedlungen ins Spiel gebracht. Erst letzte Woche ist zudem das Remnant-Update erschienen, das eine Gravity Gun wie in Half-Life 2 liefert, mit der ihr schwere Gegenstände in die Luft heben und auf die ebenfalls neuen Trucks laden könnt.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

Angebot gültig bis: 28. Februar

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von nur 1,99€ gehört die SteamWorld Heist: Ultimate Edition zu den günstigsten aktuellen Schnäppchen im Nintendo eShop. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr hier die DLC-Kampagne „Die Außenseiter“ mit zusätzlichen Missionen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen mitgeliefert. In SteamWorld Heist kontrolliert ihr eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, die Schiffe des bösen Roboterimperiums überfallen.

Neben dem abgedrehten Setting und dem stilvollen Comic-Look ist das Highlight des Spiels das kreative Kampfsystem, das Rundentaktik mit Action verbindet: Ihr steuert eure Roboter in der 2D-Seitenansicht durch die feindlichen Schiffe und übernehmt ähnlich wie beim Klassiker Worms das Zielen und Schießen selbst. Da Geschosse an den Stahlwänden abprallen, könnt ihr dabei auch wahre Kunstschüsse um mehrere Ecken herum ausführen.

LEGO City Undercover

1:05 LEGO City Undercover - Trailer: Charmanter GTA-Klon im Trailer

Angebot gültig bis: 28. Februar

LEGO City Undercover könnt ihr euch jetzt stolze 92 Prozent günstiger schnappen! Das Open-World-Actionspiel schickt euch im GTA-Stil in eine vom Verbrechen beherrschte Großstadt, allerdings steht ihr hier auf der Seite des Gesetzes: Als Undercover-Polizist sollt ihr dem Schurken Rex Fury das Handwerk legen und erkundet dazu mit einer riesigen Auswahl an Fahrzeugen die 20 abwechslungsreichen Bezirke, wobei ihr auch noch viele kleinere Kriminelle schnappt.

Im Laufe eurer Mission schlüpft ihr in die verschiedensten Verkleidungen, vom Feuerwehrmann bis zum Clown, und müsst auch immer wieder die entsprechenden Jobs erledigen, damit eure Tarnung nicht auffliegt. Die turbulente Story wird mit vielen witzigen Anspielungen auf Filmklassiker gewürzt und mit dem typischen abgedrehten LEGO-Humor inszeniert. Die Switch-Version bietet einen lokalen Koop-Modus, durch den ihr zu zweit auf Verbrecherjagd gehen könnt.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

15:04 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 im Test

Angebot gültig bis: 26. Februar

Mit Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ist im letzten Jahr eine Neuauflage der beiden Skateboardspiel-Klassiker erschienen, die mit Scores von 97 und 94 Punkten auf Metacritic zu den absoluten Top-Spielen ihrer Konsolengeneration gehörten. Die Remakes bieten stark verbesserte Grafik auf dem aktuellen technischen Stand sowie spielerische Anpassungen und auch ein paar neue Inhalte und Features wie ein New Game+.

Insgesamt bekommt ihr 19 abwechslungsreiche Skateparks geboten, die euch von San Francisco bis Tokio einmal um die Welt führen. Das Gameplay folgt dem bekannten Prinzip, wobei der vierte Teil an die Regeln der Vorgänger angepasst wurde: Im normalen Modus müsst ihr in nur zwei Minuten möglichst viele Tricks und Kombos ausführen, um den Highscore zu knacken. Durch den neuen Create-a-Park-Modus könnt ihr nun jedoch auch eigene Ziele festlegen.

Persona 3 Reload

2:06 Persona 3 ist eines der besten RPGs aller Zeiten: Hier ist das Intro zum Remake

Angebot gültig bis: 1. März

Mit Persona 3 Reload ist im letzten Herbst eine Switch 2-Neuauflage des Rollenspielklassikers erschienen, die komplett neue, zeitgemäße Grafik, verbesserte Steuerung und sogar ein paar neue Inhalte bietet. Wie üblich in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler und müsst tagsüber dessen Schulalltag meistern, während ihr bei Nacht gemeinsam mit euren Schulfreunden eine düstere, surreale Parallelwelt voller gefährlicher Monster erkundet.

Diesmal dreht sich die Geschichte um die sogenannte Dark Hour, eine 25. Stunde des Tages, während der sich eure Schule in den finsteren Tartarus-Dungeon verwandelt, dessen Geheimnisse ihr im Spielverlauf erforscht. Dabei stürzt ihr euch in rundenbasierte Taktik-Gefechte, in denen ihr von übermenschlichen Kräften Gebrauch machen könnt. Die spannende und komplexe Story wird mit aufwendigen Zwischensequenzen im Anime-Stil in Szene gesetzt.

Rund 4000 Sonderangebote jetzt im Nintendo eShop schnappen!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur eine kleine Auswahl aus den rund 4000 Sonderangeboten für Switch und Switch 2, die ihr aktuell im Nintendo eShop finden könnt. Dort ist von Rollenspielen über Shooter bis hin zu Fighting Games für jeden etwas dabei. Falls ihr hier noch nicht das Richtige gefunden habt, solltet ihr also auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf die gesamte Liste der Deals werfen: