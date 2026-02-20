PS5-Spiele im Amazon-Sale: Diese Hits könnt ihr jetzt für unter 20€ abstauben!

Unter den günstigen PS5-Spielen bei Amazon sind auch einige große AAA-Hits.

Bei Amazon könnt ihr gerade mal wieder eine Menge PS5-Spiele im Angebot abstauben. Selbst im Bereich unter 20€ findet ihr dabei noch viele große AAA-Hits und natürlich auch spannende Indie-Geheimtipps. Wir haben euch unten in diesem Artikel zehn der Top-Deals herausgesucht. Wenn ihr euch lieber selbst durch die Angebote für unter 20€ wühlen möchtet, könnt ihr diesem Link zur kompletten Übersicht folgen:

PS5-Angebote bei Amazon: Das sind die Top-Spiele für unter 20€!

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Bei den Angeboten unter 20€ handelt es sich natürlich nicht um die allerneusten AAA-Spiele für PS5, aber immerhin um Titel, bei denen sich das Nachholen auf jeden Fall lohnt. Insbesondere auf Dragon Age: The Veilguard solltet ihr unbedingt noch einmal einen Blick werfen, falls ihr es bislang aufgrund seines zweifelhaften Rufs ignoriert habt. Denn wenngleich es einiges anders macht als die Vorgänger, hat es uns sehr gut gefallen. Nicht ohne Grund haben wir 92 Punkte im Test vergeben.

Wer Lust auf anspruchsvolle Rundentaktik hat, sollte Jagged Alliance 3 eine Chance geben. Hier kommt ihr im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store 75 Prozent günstiger weg. Außerdem kommen Horror-Fans gerade auf ihre Kosten, denn obwohl Alone in the Dark nicht perfekt sind, bietet die Neuauflage des Survival-Horror-Urgesteins eine tolle Atmosphäre, und auch die Remakes von Dead Space und System Shock bieten gruseligen Nervenkitzel. Hier unsere Liste:

Da Amazon keine Angaben zur Dauer der Deals macht, können sich die Preise jederzeit ändern. Davon abgesehen sind günstige Spiele bei dem Händler auch gerne mal schnell ausverkauft. Möglicherweise bleibt also nicht viel Zeit.

Ein paar der Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor und Lords of the Fallen gibt es übrigens gerade auch im PlayStation Store im Angebot. Falls es euch nicht darauf ankommt, die Spiele physisch zu besitzen, könnt ihr also auch dort kaufen und kommt dabei manchmal noch ein paar Euro günstiger weg.

