Gruseliger als Resident Evil 9? Dieses PS5-Spiel greift 2026 nach dem Horror-Thron!

Dieses neue PS5-Horrorspiel könnte mit Resident Evil Requiem um den Thron des besten Horrorspiels 2026 konkurrieren.

2026 scheint ein gutes Jahr für Horrorspiel-Fans zu werden: Nicht nur steht mit dem am 27.2. erscheinenden Resident Evil Requiem der nächste Teil der erfolgreichsten Horror-Reihe vor der Tür. Es wurde auch der Release eines weiteren großen PS5-Horrorspiels für dieses Jahr angekündigt, das Resident Evil 9 in Sachen Gruselatmosphäre harte Konkurrenz machen könnte. Bei Amazon könnt ihr es jetzt schon vorbestellen:

Einen konkreten Release-Termin für das Spiel gibt es übrigens noch nicht, bislang wird lediglich 2026 als Release-Zeitraum angegeben. Bei Amazon bekommt ihr eine Preisgarantie: Falls das Spiel bis zum Erscheinungstag noch günstiger werden sollte, zahlt ihr automatisch weniger. Falls ihr euch auch noch für die weiteren PS5-Horror-Highlights 2026 interessiert, haben wir hier ein paar der wichtigsten für euch:

Surrealer Horror auf nebliger Insel: Das ist der gruselige Resident-Evil-Konkurrent!

Silent Hill Townfall schickt euch auf die Insel St. Amelia.

Es geht hier um Silent Hill Townfall, das nach dem Silent Hill 2 Remake 2024 und Silent Hill f 2025 bereits das dritte große Silent-Hill-Spiel ist, das innerhalb kurzer Zeit für PS5 erscheint. Für Townfall hat sich Konami mit dem Publisher Annapurna zusammengetan, der uns unter anderem die Indie-Hits Stray, Outer Wilds und What Remains of Edith Finch gebracht hat. Entwickler ist das britische Studio Screen Burn, das mit Stories Untold und Observation bereits zwei ordentliche Horrorspiele abgeliefert hat.

Silent Hill Townfall spielt im Jahr 1996 und schickt euch in der Rolle von Simon Ordell auf die Insel St. Amelia, wo er „Dinge wieder in Ordnung bringen“ soll. Was genau damit gemeint sein könnte, wissen wir noch nicht. Simon findet dort jedenfalls eine scheinbar verlassene, in dichten Nebel gehüllte Kleinstadt vor, in der er auf zahlreiche mysteriöse Botschaften der ehemaligen Einwohner stößt – und auf skurrile, menschenähnliche Monster.

2:32 Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter

Das Gameplay dürfte zu einem großen Teil aus Erkundung, Schleichen und Rätseln bestehen, wobei Simons CRTV eine größere Rolle spielt. Der kleine, tragbare Fernseher offenbart nämlich Dinge, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Doch auch Action wird geboten: Der Trailer hat bereits gezeigt, wie Simon mit einem Knüppel kämpft und mit einem Revolver feuert. Das Geschehen wird euch dabei aus der First-Person-Perspektive präsentiert.

Trotz der Kampfmechaniken dürfte in Silent Hill Townfall nicht die Action, sondern die bedrückende, surreale Atmosphäre und der psychologische Horror im Mittelpunkt stehen, wie es sich für ein ordentliches Silent Hill gehört. Durch seinen Perspektivwechsel wirkt es im bisher gezeigten Material fast wie eine Mischung aus Silent Hill 2 und Resident Evil 7. Ob es mit solchen Vorbildern wirklich mithalten kann, bleibt abzuwarten.