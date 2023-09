Wahre Seele Gutt bietet euch einen Deal an, den ihr annehmen solltet, wenn ihr sie beseitigen wollt.

Eine der ersten großen Herausforderungen ist das Goblinlager in Baldur's Gate 3. Ihr könnt entweder zufällig darüber stolpern oder es ihm Rahmen eurer Suche nach Druide Halsin betreten. Wollt ihr den Smaragdhain retten, müsst ihr zuerst die drei Anführer im Lager töten: Wahre Seele Gutt, Minthara und Dror Ragzlin.

Ihr könnt natürlich einfach in die offene Konfrontation gehen, aber dann habt ihr ein paar knifflige Gefechte vor euch. Dabei gibt es Wege, um alle Anführer komplett ohne direkten Kampf zu töten. Wir zeigen euch wie.

Lässt sich ein Kampf im Goblinlager komplett vermeiden?

Vorab sei einmal gesagt, dass der Kampf nicht komplett vermeidbar ist, solange ihr euch nicht entscheidet, euch stattdessen den Goblins anzuschließen und den Smaragdhain auszulöschen. Selbst wenn ihr alle Anführer unbemerkt ausschaltet, wird der Rest des Lagers feindselig, sobald der Letzte der drei tot ist.

Es kann sich also lohnen, vorab schon ein wenig aufzuräumen, indem ihr etwa die Getränkewanne vor dem Lager vergiftet und euch dann erfolgreich aus der Verantwortung redet – aber lasst euch nicht erwischen!

Per Unsichtbarkeitszauber oder -trank könnt ihr etwa unbemerkt Gift in die Getränkewanne schütten.

Wahre Seele Gutt töten

Stufe: 4

Lebenspunkte: 40

Am einfachsten lässt sich Goblin-Shamanin Gutt töten. Sprecht dafür einfach mit ihr und willigt im Verlauf ein, wenn sie euren Parasiten genauer untersuchen will. Daraufhin könnt ihr Gutt in ihre Privatgemächer folgen (Hier findet ihr auch den Zugang zum Unterreich und dem Nachtlied-Rätsel im Geschändeten Tempel).

Wollt ihr nicht lang rumfackeln, könnt ihr dann einfach die Tür hinter euch schließen und angreifen – allein ist Gutt keine große Herausforderung. Ihr könnt den Kampf aber auch ganz umgehen, indem ihr Gutt alleine in ihr Zimmer folgt. Sprecht ihr dann mit ihr und nehmt ihren Trank ein, wacht ihr wenig später gefesselt wieder auf. Versucht nicht, euch zu befreien. Bleibt ihr gefesselt, taucht nämlich ein anderer Charakter auf und erledigt Gutt für euch.

Wer den Kampf sucht, kann Gutt in ihrem Zimmer einfach überfallen, am besten mit einem Schurken wie Astarion.

Minthara töten

Stufe: 6

Lebenspunkte: 52

Auch den Kampf mit der bösen Paladin-Dame Minthara könnt ihr euch komplett sparen. Schaltet dafür zuerst die Beobachter-Kugel unbemerkt aus, die im Areal umherfliegt. Astarion eignet sich dafür bestens.

Sprecht anschließend mit Minthara, stellt euch im Gespräch gegen die Druiden und willigt ein, den Smaragdhain auszulöschen (einige Begleiter wie Karlach oder Gale missbilligen das, Astarion stimmt dagegen zu).

Minthara macht sich dann auf den Weg, die Truppen zusammenzutrommeln. Sobald sie die Brücke betritt, wechselt ihr in den rundenbasierten Modus und feuert auf die Holzstützen, sodass die Brücke mitsamt Minthara einbricht.

Achtung! Euch entgeht dadurch Mintharas Loot. Sie hat unter anderem eine Rüstung mit +1 auf Heimlichkeit und eine Waffe, die pro kurzer Rast einmal Feenfeuer wirkt, wenn sie nicht trifft.

Ein Fernkampfangriff reicht aus, um Minthara in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Achtet aber darauf, dass keiner eurer Charaktere auf der Brücke steht.

Dror Ragzlin

Stufe: 5

Lebenspunkte: 75

Dror Ragzlin ist der schwierigste der drei Anführer, wenn es um heimliches Vorgehen geht. Ihr könnt ihn zwar kampflos töten, aber die restlichen Goblins im Lager werden dann trotzdem feindselig. Immerhin müsst ihr euch dann keine Sorgen um seine heftigen Angriffe machen, verliert dafür aber sein Loot. Mit Glaubensbrecher hat er einen starken Hammer, der Gegner wegschieben kann und er besitzt zudem eine Gedankenschinder-Larve.

Ihn selbst aus dem Weg zu schaffen, ist dafür umso einfacher. Absolviert das erste Gespräch mit ihm, dann setzt er sich auf seinen Thron. Wechselt nun zu einem starken Charakter wie Karlach oder Lae'zel, lauft zu ihm hin und ihr könnt ihn schnurstracks über die Stoßen-Aktion in den Abgrund befördern. Auch Zauber wie Donnerwoge funktionieren. Achtet hier nur auf den richtigen Winkel.

Die blaue Linie zeigt euch an, ob der Gegner im Abgrund landet oder ihr euch anders positionieren müsst.

Weitere Guides zu Baldur's Gate 3 gibt's hier:

Wollt ihr euch den Kampf mit den Goblins danach sparen, könnt ihr noch ein wenig tricksen. Nutzt dafür einen Charakter, der Unsichtbarkeit wirken kann oder einen entsprechenden Trank dafür hat. Teilt die Gruppe und lasst nur diesen Charakrer zu Dror vorlaufen, während die anderen das Goblinlager verlassen. Sobald ihr Dror in den Abgrund geschubst habt, wirkt ihr Unsichtbarkeit und flüchtet aus dem Raum, um wieder schnellreisen zu können.

Seid ihr besonders schnell, könnt ihr die Schnellreise sogar noch nutzen, bevor die Goblins feindselig werden. Dafür müsst ihr die Karte öffnen, sobald ihr Dror geschubst habt. Das Timing kann aber ziemlich knifflig sein.