Baldur's Gate 3-Fan warnt: Diese Waffe hat ihm still und heimlich sein ganzes Geld aus der Tasche gezogen

Konto leer, was nun? Ein Fan spielt in BG3 Detektiv und klärt den Fall auf.

Habt ihr euch beim Blick auf den Kontostand schon mal gefragt, wo all das Geld geblieben ist? Einem Baldur's Gate 3-Fan ging das nun ganz ähnlich, nur eben im Spiel. Von der ansehnlichen Summe von knapp 6000 Münzen war da in Akt 2 auf einmal nichts mehr übrig.

Der Fan konnte sich das zunächst nicht erklären, kam der Sache dann aber auf die Spur: Schuld war eine ausgerüstete Waffe, die bei einem ganz bestimmten Kampf zur fiesen "Abzock-Falle" werden kann.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel spoilert einen Kampf in Akt 2.

So wurde dem BG3-Fan sein komplettes Gold gemopst

Das Wichtigste in Kürze Ein Baldur's Gate 3-Fan hat sein gesamtes Gold in Akt 2 verloren

Grund war ein Kampf, bei dem er gegen Doppelgänger antreten musste

Er hatte Schattenherz vorher eine Waffe mit der Aktion "Blood Money" gegeben, die Schaden pro Geldsumme des Ziels verursacht und das Geld auch verbraucht

Auf Reddit berichtet User Fatal-Funnel: "Ich hatte einen Punkt in Akt 2 [...], an dem ich mein Inventar gecheckt habe und gesehen habe, dass ich kein Gold habe. Ich hatte nahezu 6K, bevor ich die Proben der Shar betreten habe."

Der Fan konnte sich den Verlust überhaupt nicht erklären und fing an, Detektiv zu spielen und alte Spielstände zu laden, um herauszufinden, an welchem Punkt das Geld genau verschwunden war. Die Spur führte den Reddit-User zur Shar-Probe namens "Dieselbe Prüfung" und ließ ihn erkennen, dass die mit einer bestimmten Waffe einen fiesen Nebeneffekt haben kann.

Vor dieser Prüfung hat der Fan Schattenherz nämlich mit einer ganz bestimmten Waffe ausgerüstet, bei der es sich, wie sich in der Diskussion herausstellt, um einen Morgenstern namens "Twist of Fortune" handelt.

Dieser kommt mit einer Aktion namens "Blood Money", die pro 300 Gold, die das Ziel besitzt, 3 Stichschaden verursacht und genau daraus kann bei dieser Prüfung eine fiese Falle werden. In dieser Probe tretet ihr nämlich mit eurer Gruppe gegen feindliche Doppelgänger eines jeden Mitglieds an.

Also schlussfolgert die Person:

Das verbraucht auch das Gold. Ich schätze, all mein Gold wurde von der bösen Schattenherz[-Doppelgängerin] gefressen, während sie diese Fähigkeite in "Dieselbe Prüfung" benutzt hat.

Community gibt Tipps

Der Reddit-User berichtet dann, die Prüfung wiederholt und dabei zunächst das ganze Gold abgelegt zu haben. Andere Fans, die bereits wussten, was sie erwartet, haben gleich die komplette Ausrüstung von Schattenherz oder sogar von allen Charakteren abgelegt, um solche Probleme zu vermeiden.

Die Klone treten immer mit derselben Ausrüstung an, die ihr beim Beginn der Prüfung getragen habt, also in dem Fall mit nichts. Es ist dann natürlich kinderleicht, sich direkt vor dem Kampf wieder mit gutem Equipment auszustatten, um sie zu erledigen.

Im Video spricht GameStar Talk mit RBTV über BG3:

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Eine Person erinnert das an Elden Ring. Auch in FromSoftwares Action-RPG gibt es eine Stelle, an der wir unserem Doppelgänger gegenübertreten und eine beliebte Strategie ist es hier, vorher alle Ausrüstung abzulegen und sie schnell im Kampf wieder auszurüsten, um leichtes Spiel zu haben.

Hättet ihr geahnt, dass ihr mit der Waffe Gefahr lauft, an dieser Stelle euer Gold zu verlieren?