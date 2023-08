Ihr baucht Wochen für Baldur's Gate 3? Dieser Fan erreicht die Credits in unglaublichen 9 Minuten

Baldur's Gate ist noch nicht lang draußen, aber die Speedrun-Szene schläft nicht...

Wer mit Baldur's Gate 3 anfängt, versenkt schon mal Minuten bis Stunden in die Charaktererstellung. Wenn das Abenteuer dann richtig losgeht, seid ihr vermutlich tage-, wenn nicht wochenlang beschäftigt. Weit unter 25 Stunden beendet in der Regel kein "normaler" Fan das RPG.

Aber was wären die Speedrunner dieser Welt, wenn sie dem nicht in Windeseile unfassbar kurze Zeiten gegenüberstellen würden. Der Rekord liegt aktuell bei knapp neun Minuten (ohne Ladezeiten).

Kängeru-Gale hüpft in Rekordzeit durch Baldur's Gate 3

Den Rekord hält aktuell ein YouTuber namens Mae. Die Zeit, die die anderen beiden auf speedruns.com gelisteten Runs in derselben Kategorie unterbietet, beträgt 8:58 min ohne Ladezeiten (beziehungsweise 9:54 min mit Ladezeiten). Mae hatte einige Tage zuvor bereits Rekorde mit knapp 11 und dann etwas über 10 Minuten aufgestellt.

Auf die Art mal schnell das RPG einfach in der Kaffeepause bewältigen? Nun, ganz so leicht ist das bei Speedruns in der Regel nicht, denn dahinter stecken ausgeklügelte Strategien. In der Kategorie Any% geht es darum, die Credits möglichst schnell zu erreichen. Glitches, Exploits und Bugs auszunutzen, ist dabei ausdrücklich erlaubt. Allerdings basiert der Rekord im Vergleich zu anderen Spielen ziemlich wenig auf Bugs.

Wie das dann aussieht, könnt ihr euch aber doch bequem in einer kleinen Pause ansehen:

Die Strategie, die zum Rekord geführt hat, funktioniert nur, da Mae Origin Charakter Gale spielt, statt mit einer selbst gebauten Spielfigur loszuziehen. Mae schreibt dazu: "Känguru Gale kehrt in noch einer weiteren Serie hastiger Sprünge zurück, die einen olympischen Weitspringer neidisch machen würden."

Die grobe Taktik hat Mae schon beim ersten Rekord präsentiert: Seine enorme Sprungkraft bekommt Gale durch den verbesserten Sprung. Aber ein paar weitere Tricks sind doch dabei: So gelangt der Charakter mit Nebliger Schritt beispielsweise ins letzte Areal des zweiten Akts - und da endet die Reise dann auch schon fast. Vorsicht: jetzt bewegen wir uns ins Spoiler-Territorium.

Eine weitere Besonderheit von Gale ist, dass es mit ihm möglich ist, das Rollenspiel schon am Schluss von Akt 2 abzuschließen. Der Charakter hat nämlich ein Geheim-Ende. Das hat zwar den Nachteil, dass Gale sich opfern und im wahrsten Sinne, selbst in die Luft sprengen muss - aber in den neun Minuten wächst er einem auch nicht zu leicht ans Herz.

Für den neuen Rekord hat Mae auf derselbsen Strategie aufgebaut, aber schon an einigen Stellen optimiert und nachjustiert. Die Speedrunner-Community dürfte aber bestimmt noch wesentlich mehr Skips (also Abkürzungen, die auf präzise ausgenutzten Glitches basieren) finden und dem Spiel noch mal ein paar Minütchen abknöpfen.

Neben dem klassischen Any%-Run ist auf speedruns.com (neben der Sex-Kategorie, die noch mal was völlig anderes ist) eine Any% No Gale-Kategorie angelegt. Da die komplette Strategie auf Gale basiert, wird dieser Run also völlig anders aussehen, aber aktuell sind noch keine Zeiten gelistet.

Was denkt ihr: Um wie viele Minuten lässt sich dieser Rekord noch unterbieten und wie schnell wird das gehen?