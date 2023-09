So oder so ähnlich dürften die Gruppenmitglieder nach diesem Baldur's Gate 3-Fauxpas aus der Wäsche geguckt haben.

In Baldur's Gate 3 lohnt es sich, auf die Umgebung zu achten. Ihr könnt einerseits jede Menge coole Geheimnisse und ganze Dungeons entdecken, die euch sonst vielleicht entgehen. Andererseits lassen sich viele Elemente auch in Kämpfen einsetzen: Ihr könnt zum Beispiel Brücken einstürzen lassen oder Schießpulverfässer in die Luft jagen. Aber sowas kann natürlich auch völlig unbeabsichtigt in die Hose gehen.

Baldur's Gate 3-Fan schmeißt eine überflüssige Kerze weg - und jagt damit alles in die Luft

Darum geht's: In BG3 schleppt ihr allerhand Kram mit euch herum. Wird das zu viel, müsst ihr den ganzen Tand auf eure Party-Mitglieder verteilen oder Ballast abwerfen. Ganz so hat es dieser Baldur's Gate 3-Spieler gemacht, aber leider handelte es sich bei dem weggeworfenen Gegenstand um eine brennende Kerze und er stand an einem sehr ungünstigen Ort dafür.

Das Zhentarim-Versteck im ersten Akt von Baldur's Gate 3 ist nämlich mit Fallen gespickt. Hier liegen überall Sprengladungen herum und Ölspuren ziehen sich auch noch kreuz und quer durch die Höhle. Ihr solltet also wirklich ganz besonders aufpassen, was ihr hier so rumwerft oder zaubert, wenn ihr nicht alles in die Luft sprengen wollt.

Das Unheil nimmt in diesem Video also seinen Lauf, als die brennende Kerze auf den brennbaren, hoch explosiven Untergrund trifft. Weil Baldur's Gate 3 keine automatische Pause-Funktion hat, wenn ihr im Inventar herumwurstelt, ist der Effekt auch direkt links an den sich rot färbenden Portraits sichtbar. Beim Schließen des Inventars wird dann das ganze Ausmaß des Missgeschicks deutlich.

Lasst euch das also eine Lehre sein! Einerseits könnt ihr solche Flächeneffekte natürlich ganz hervorragend im Kampf einsetzen (es gibt nichts befriedigenderes als mächtige Feinde, die auf Glatteis ausrutschen), andererseits müsst ihr gut aufpassen, euch nicht selbst ins eigene Knie zu schießen. Mit einem Pfeil, wenn ihr wisst, was ich meine. Das soll schon so manche Abenteurer-Karriere beendet haben.

Wie findet ihr das Missgeschick? Ist euch schon einmal etwas ähnliches passiert und wenn ja, wie und wo?