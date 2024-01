Baldur's Gate 3: Mit diesem Trick könnt ihr 'kostenlos' eure Klasse und euren Build zurücksetzen

Lazarus nimmt zwar Gold von euch, aber so richtig scharf scheint er nicht darauf zu sein.

In Baldur's Gate 3 ist es gar nicht so schwierig, sich so richtig zu verskillen; schließlich ist das RPG reichlich komplex. Aber selbst, falls euer Build eigentlich taugt, schielt ihr vielleicht irgendwann neidisch auf eine andere Klasse oder wollt Companions anpassen, damit sie sich besser ergänzen.

Da kommt euer knochiger Kumpel Lazarus (auf Englisch Withers) ins Spiel, der einen Respec-Service bietet, euch dafür aber zur Kasse bittet. Das müsst ihr aber nicht so einfach hinnehmen.

So bekommt ihr euer Gold für den Respec zurück

Das Wichtigste in Kürze In Baldur's Gate 3 kann man sich bei Lazarus das Gold für einen Respec zurückholen.

Man kann das Gold einfach nach dem Bezahlen zurückstehlen und Lazarus hat scheinbar nichts dagegen.

Die Community feiert diese Gelassenheit und diskutiert, wie man verhindern kann, dass andere NPCs einen dabei erwischen.

Die Lösung für das Problem mit den Kosten ist eigentlich ziemlich simpel, aber natürlich müsst ihr erst mal drauf kommen, dass das geht: Zunächst mal könnt ihr euch um die Bezahlung nicht drücken, aber sobald ihr Lazarus das Gold ausgehändigt habt, könnt ihr euch ins Fäustchen lachen und es einfach zurück stehlen.

Wie bei anderen NPCs geht das nämlich auch bei eurem untoten Camp-Mitglied und der sieht das gar nicht so eng. Falls ihr bisher als ehrliche Haut durch Faerun gestreift seid und gar nicht wisst, wie das funktioniert: Ihr müsst euch nur mit der "Verstecken"-Aktion an euer Opfer anschleichen und dann Taschendiebstahl auswählen.

Dafür müsst ihr kein Dieb sein, allerdings macht es das einfacher, weil ihr eine Fingerfertigkeits-Probe bestehen müsst, um erfolgreich zu sein. Lazarus ist das Ganze scheinbar völlig egal, aber andere Camp-Mitglieder wie Volo (je nachdem, welches Lager es ist) können verärgert reagieren, wenn ihr um den Untoten herumschleicht.

Das lässt sich allerdings verhindern, indem ihr diese in ein Gespräch verwickelt oder ganz einfach Unsichtbarkeit, beziehungsweise den enstprechenden Trank, nutzt. Beide Strategien sind übrigens generell nützlich, wenn ihr Charaktere im RPG bestehlen wollt.

Community feiert Lazarus' Gelassenheit

Viele Community-Mitglieder haben keine Skrupel, sich das Gold zurückzuholen. Ein beliebter Reddit-Post, der aktuell über 13.000 Upvotes hat, zeigt eine Bildmontage, auf der Withers sagt: "Ihr könnt immer euer Gold von mir zurückstehlen nach dem Respeccen. Es ist moralisch immer korrekt. Mich juckt das tatsächlich gar nicht."

Damit nimmt der Fan Lazarus' gleichgültige Reaktion auf die Schippe. Auf eine Frage antwortet der Fan, der den Beitrag erstellt hat:

Wie gesagt, es ist ihm vollkommen egal. Ich kann 90 Mal beim Taschendiebstahl scheitern und er zuckt nicht mal mit der Wimper.

Ein Fan erklärt das folgendermaßen: "Withers sagt: 'Die Regeln schreiben vor, dass ich für meine Dienste etwas berechne. Die Regeln sagen nichts über den tatsächlichen Preis oder die Bereitstellung eines Rabattprogramms.'"

Die Community diskutiert außerdem, wie verhindert werden kann, dass andere NPCs ihnen einen Strich durch die Rechnung machen und schlagen gar vor, dafür eine Wand aus Kisten vor ihm zu errichten.

"Danke, dass du mich daran erinnerst, Withers nächstes Mal auszurauben, wenn ich ins Camp gehe", bemerkt ein anderer User, während eine weitere Person fragt: "Aber wie soll Withers eine anständige Party schmeißen ohne Gold?"

Habt ihr Lazarus' nicht ganz legales "Gold zurück-Programm" benutzt oder seid ihr dafür zu ehrlich? Eventuell wollt ihr es auch jetzt ausprobieren?