Baldur's Gate 3: Für eine der besten Roben müsst ihr eigentlich Karlach töten – aber mit einem Trick schnappt ihr sie euch auch so

In Baldur's Gate 3 gibt es nur eine Handvoll richtig guter Roben und dazu gehört die Infernal Robe. Gerade für Barbaren und Magieklassen, die meist keine Rüstung tragen können, ist sie richtig wertvoll. Aber sie hat eben auch einen richtig großen Nachteil: Ihr bekommt sie eigentlich nur, wenn ihr Karlach tötet - und das zieht ihr ja hoffentlich nicht in Betracht!

Jetzt haben Fans allerdings einen Trick ausgearbeitet, mit dem ihr euch die Robe krallen könnt, ohne dass ihr dafür einen der besten Companions opfern müsst.

Das ist die Robe und so bekommt ihr sie eigentlich

Spoilerwarnung: In diesem Artikel verraten wir Details zu Missionen mit Karlach und Wyll in Akt 1.

Die Infernal Robe gibt euch ein +1 auf Rüstungsklasse, macht euch resistent gegen Feuerschaden und bringt außerdem noch einen Gratis-Spell mit. Dabei handelt es sich um den Level 4-Zauber Fire Shield. Der schützt nicht nur vor Feuer-, sondern auch vor Kälteschaden und lässt Feinde Schaden nehmen, die euch im Nahkampf angreifen.

Im ersten Akt ist Wyll eigentlich fest entschlossen, eine Teufelin zu töten, die für Angst und Schrecken sorgt. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um Karlach und ihre Version der Geschichte klingt ganz anders. Entscheidet ihr euch, sie trotzdem umzubringen, wird Wyll von Mizora mit der Infernal Robe belohnt.

Rettet ihr stattdessen Karlach, könnt ihr sie als Companion bekommen. Dafür wird Wyll von Mizora allerdings bestraft und ihr müsst auf die mächtige und auch noch verdammt schicke Robe verzichten – eigentlich, denn mit einem Trick könnt ihr das beste aus beiden Entscheidungen bekommen.

Robe bekommen und Karlach am Leben lassen

Ein Fan hat jetzt allerdings einen Trick entdeckt, mit dem Karlach überlebt und ein YouTuber erklärt das Ganze in einem Video. Die Strategie basiert darauf, dass ihr die Tieflingsfrau zwar tötet, aber "außerhalb der Story", also indem ihr die Zwischensequenzen umgeht. Dann könnt ihr sie nämlich wiederbeleben.

So funktioniert das im Detail:

Im ersten Schritt nimmt der YouTuber nur Wyll in die Gruppe auf, löst dann aber die Gruppierung auf und geht allein zum ersten Begegnungsort mir Karlach, in der Nähe der Stiegstraße. Allerdings ist es wichtig, ihr nicht zu nahe zu kommen.

Jetzt kann aus der Ferne auf sie geschossen werden, ohne die Cutscene auszulösen.

Nun redet der YouTuber im Camp mit Wyll, verzichtet erst mal auf die lange Rast, kehrt dann zu Karlach zurück und belebt sie wieder. Auch dabei ist es wichtig, etwas Distanz zu halten. Gamotalk nutzt einen Heil-Zauber und rennt dann gleich ein Stück weg.

Danach geht's zurück ins Lager für eine lange Rast. In dieser erscheint Mizora, die offensichtlich nicht ganz im Bilde über die kürzlichen Ereignisse ist, denn sie lobt Wyll dafür, Karlach getötet zu haben. Statt Hörner zu bekommen, wird er in die schicke Robe gekleidet, die ihr danach natürlich auch jedem anderen Companion oder eurem Charakter anziehen könnt.

Im Video könnt ihr euch das selbst ansehen:

Ist das mal geschafft, gibt es keine Nachteile dafür, Karlach zu rekrutieren. Ihr könnt zu ihr zurückkehren, Wyll in seinem neuen Kleidungsstück an eurer Seite, die Versöhnung anstoßen und die Tieflingsfrau in eure Gruppe aufnehmen - direkt neben ihrer Blutlache.

Wie habt ihr euch entschieden: Karlach oder Robe? Oder habt ihr eventuell einen Spielstand, in dem ihr diesen Trick noch nutzen werdet?