'Ich wusste nicht mal, dass das geht': Baldur's Gate 3-Fan entdeckt erst jetzt extrem nützlichen Waffentrick, der jeden Magier stärker macht

Gale freut sich über diesen Tipp.

Wir können es gar nicht oft genug betonen: Baldur's Gate 3 ist einfach ein Rollenspiel-Monster, das eine fast (aber nur fast) schon zu große Fülle an Möglichkeiten und Geheimnissen auf Lager hat. Selbst nach mehreren Durchläufen gibt es für Fans immer noch Aha-Erlebnisse.

So steht es auch mit einer richtig coolen Ausrüstungstaktik für Magier*innen, die uns völlig entgangen ist. Womöglich geht es euch ja genauso.

Eine mächtige Möglichkeit für Magier

Auf Reddit zeigt User JohnnyAirplane eine Screenshot von Gale. Das Besondere dabei: Er trägt nicht nur einen, sondern gleich zwei Stäbe mit sich herum. Dazu passend hat der Fan eine Frage an die Community:

Funktioniert Dualwield mit Stäben? Bekommt man beide Effekte?

Mit dem englischen Begriff Dualwield ist genau das gemeint, was das Bild veranschaulicht: Eine Waffe in jeder Hand. Das Schöne: In Baldur's Gate 3 ist das mit Stäben tatsächlich möglich und funktioniert genau wie beispielsweise mit zwei Dolchen – einer Kombi, die deutlich gängiger ist.

Doppelter Effekt: Das beinhaltet dann übrigens auch, dass wir wirklich, wie der Fan in seinem Beitrag fragt, von den Effekten der beiden ausgerüsteten Magierwaffen gleichzeitig profitieren: eine richtig mächtige Chance für alle Charaktere der Klasse!

Das ist leicht zu übersehen

JohnnyAirplane ist nicht der einzige Baldur's Gate 3-Fan, der das nicht wusste, schließlich muss man erst mal auf die Idee kommen, einen Stab in jeder Hand auszurüsten. Eine Person berichtet beispielsweise:

Oh mein Gott. Ich habe 3 [Magier*innen] in meiner Gruppe und ALLE von ihnen nutzen nur einen Stab. Ich dachte, Stäbe wären zweihändig geführte Waffen, also bin ich nie draufgekommen, einen zweiten auszurüsten.

Ähnlich geht es auch anderen Reddit-Usern. Ein weiterer Fan schreibt: "Warte, was zur Hölle? Okay, Zeit, das Spiel wieder zu starten!" Eine andere Person schreibt: "Gale, Zeit, dich zu respeccen!" Manche Community-Mitglieder tun das bereits. So berichtet ein Fan: "Jep und es ist höllisch stark. Ich nehme Gale fast immer als Dual Wielder, nur um die Vorzüge zweier Stäbe zu haben."

Falls ihr also Gale gleich zu Beginn des Spiels einen Schild in die Zweithand gegeben habt, damit er ein bisschen besser mit gegnerischen Angriffen zurechtkommt, solltet ihr die Strategie noch mal überdenken.

Wusstet ihr, dass das möglich ist und nutzt ihr es vielleicht sogar schon? Welche zwei Stäbe habt ihr ausgerüstet?