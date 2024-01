Baldur's Gate 3-Video macht Danny DeVito zur Hauptfigur des RPGs und wir lachen Tränen

Da kann Danny nur staunen, denn er ist jetzt in BG3. (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=MsDz-MTdNeE&t=2s)

"Oh Sh...", kann Danny DeVito nur noch mit großen Augen hervorbringen, nachdem ihm Lae'zel eröffnet hat, dass die beiden bald schon zu Gedankenschindern werden. Bereits in den ersten Momenten des Fan-Videos wird klar: Der Schauspieler gibt einfach eine lächerlich witzige, alternative Hauptfigur in Baldur's Gate 3 ab.

Fan-Video zeigt Danny DeVito als lächerliche RPG-Hauptfigur

Den Schauspieler kennt ihr wahrscheinlich von zahlreichen Produktionen wie "L.A. Confidental", "Batman Returns", "Starsky&Hutch", "Der Rosenkrieg" oder "Einer flog über das Kuckuksnest". Das Video bedient sich allerdings an Szenen aus seiner Rolle als Frank Reynolds in der schwarzhumorigen Sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia". Darum auch die Einblendung "It's Always Sunny in Baldur's Gate".

Auch die Musikuntermalung stammt aus der Serie, die in Deutschland weit weniger bekannt ist als in den USA, wo sie Kult-Status genießt. Die Handlung dreht sich um Paddy's Pub, einer Kneipe in Philadelphia, und reihenweise reichlich unsympathische und egoistische Figuren. DeVito spielt den Adoptivvater von einem der Besitzer und einer Barkeeperin.

Vorwissen braucht ihr aber nicht, um euch über seine Dialoge mit Lae'zel, Gale und Co. schlapp zu lachen. Dagegen wichtig:

Spoilerwarnung: Das Video ist zwar eine Perssiflage, zeigt aber trotzdem Teile wichtiger Schlüsselszenen des Spiels.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So schwarzhumorig, anzüglich und bitterböse wie in der Sitcom geht es dann auch in diesem Video zu. In den Kommentaren zeigt sich die Community begeistert. Eine Person schreib beispielsweise: "Frank ist der Playthrough, dem wir folgen wollen."

"Frank Reynolds ist die perfekte Definition von chaotisch böse", befindet ein anderer Fan. Andere Community-Mitglieder freuen sich außerdem, wie gut das Video editiert ist und stellen unter anderem die großartige Handschüttelszene bei Minute 1:15 heraus.

Was haltet ihr von diesem Fan-Video?