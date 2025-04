"75% der Spieler würden Astarion sofort killen": Diese düstere Baldur's Gate 3-Szene hat es nicht ins Spiel geschafft und das ist wohl gut so

Für Astarion wäre es in den meisten Spieldurchläufen wohl nicht gut ausgegangen, wenn diese Szene es ins Spiel geschafft hätte.

Baldur's Gate 3 bietet bereits eine Menge Quests, Dialoge, Enden und mehr. Trotzdem haben es nicht alle ursprünglich geplanten Inhalte ins Spiel geschafft. Einige wurden komplett gestrichen, andere während der Entwicklung verändert. So auch bei dieser düsteren Szene, in der es einem Companion an den Kragen geht.

Achtung, potenziell verstörende Inhalte: Obwohl keine tatsächliche sexuelle Gewalt stattfindet, erinnert die Szene vom Aufbau her durchaus daran und endet mit dem Tod eines weiblichen Charakters. Können solche Inhalte also für euch triggernd sein, lest lieber vorsichtig weiter und meidet das Video im Reddit-Post.

BG3-Fan zeigt gestrichene Szene, die für Schattenherz tödlich ausgegangen wäre

Auf viele der nicht verwendeten Inhalte in Baldur's Gate 3 finden sich noch Hinweise in den Spieldateien. Teilweise sind sogar komplette Animationen noch darin versteckt. So ist es auch bei dieser Szene, die Fans durch Datamining gefunden haben und die nun dank eines Reddit-Posts wieder hochgekommen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Szene fängt recht ähnlich wie die Version an, die es ins fertige Spiel geschafft hat: Astarion schleicht sich des Nachts durch das Lager, um von einem Companion – in diesem Fall Schattenherz – heimlich Blut zu trinken.

Als Schattenherz dabei allerdings aufwacht, eskaliert die Sache ziemlich schnell. Sie weicht vor Astarion zurück, der sie daraufhin greift und erwürgt. Erst, als Schattenherz sich nicht mehr rührt, stolpert Astarion zurück.

3:33 Baldur's Gate 3 stellt vier weitere neue Unterklassen vor, darunter ein betrunkener Mönch

Autoplay

Diese Version der Szene wäre also deutlich düsterer gewesen und hätte noch dazu potenziell einen Companion das Leben gekostet. Zwar können wir hier nur spekulieren, aber es ist durchaus denkbar, dass Larian diese Version gestrichen hat, da sie durchaus an häusliche und sexuelle Gewalt erinnert. Oder eben, weil es danach schwer wird, Sympathie für Astarion zu empfinden.

Auch in den Kommentaren wird deutlich, dass die Community mit Astarions Verhalten alles andere als glücklich gewesen wäre. Der Kommentar mit den meisten Upvotes fasst das ganz gut zusammen:

"Ich vermute mal, wenn das tatsächlich im Spiel passiert wäre, hätten 75 Prozent der Spielerschaft Astarion sofort getötet, haha."

Letztlich dürfte es also das Beste sein, dass diese Szene so nicht in Baldur's Gate 3 gelandet ist. Trotzdem ist es aber interessant zu sehen, wie sich das Spiel im Verlauf seiner Entwicklung verändert hat.

Zumindest an Inhalten mangelt es uns am Ende jedenfalls nicht – besonders nach dem frisch erschienenen großen Patch 8, der unter anderem noch einen Fotomodus und 12 neue Unterklassen ins Spiel gebracht hat. Der einzige Wermutstropfen: Er soll auch das letzte große Update für BG3 gewesen sein.

Was haltet ihr von dieser gestrichenen Szene?