Riesiger Baldur's Gate 3 Patch kommt und bringt neuen Epilog: Hier sind alle bekannten Infos

Am Ende von Baldur's Gate 3 soll bald noch mehr geboten sein.

Patch 4 hat jede Menge sinnvolle Neuerungen für Baldur's Gate 3 gebracht, aber auch einige neue Fan-Beschwerden nach sich gezogen. Also trifft es sich gut, dass Patch 5 schon in den Startlöchern steht - und hoffentlich einige der Probleme behebt. Nun hat Larian aber überraschend auch noch eine richig spannende Story-Neuerung angeteast und verraten, dass ihr für die Installation des Updates so viel freien Platz braucht wie für ein umfangreiches Spiel!

Lazarus (Withers) schmeißt bald eine letzte Party für euch

In einem neuen Post auf X fragt Baldur's Gate 3-Entwickler Larian: "Wer wir euer/eure Plus 1 sein?" Plus 1 ist hier gemeint, im Sinne von: die Person, die ihr zur Party mitbringt. Das wird aus dem Bild darunter ersichtlich. Da ist nämlich ein Ticket für "Lazarus' (Englisch: Withers) Epilog Party Extravaganza" zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anbei ist zu lesen: "Du bist eingeladen. Bring deine (lebenden) Freunde mit. Schwelge am Lagerfeuer in Erinnerungen. Dress to impress." Lazarus, der Partyheld, sagt dazu außerdem: "Spaß ist Pflicht."

Wann erscheint der neue Epilog? Auf dem Bild ist ebenfalls zu lesen, dass die Neuerung mit Patch 5 verfügbar sein wird. Dieser wurde für Ende der Woche angekündigt. Gerade eben hat Larian noch die Info ergänzt, dass der Patch einen echt riesigen Umfang haben wird und schon ganz bald kommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Update wird 30GB umfassen, aber 130GB freien Speicher für die Installation erfordern. Darum empfehlen die Entwickler*innen, das Spiel zu deinstallieren und samt Update neu zu installieren, falls ihr nicht genug Platz habt.

Was genau beinhaltet der Epilog? Dazu gibt es noch keine weiteren Infos. Bekannt ist bis jetzt nur, was in dem Bild zu lesen ist. Wir wissen also nicht, ob es sich um einen spielbaren Epilog handelt oder wir nur eine neue Cutscene erleben, beziehungsweise womöglich einen Mix aus beidem; also beispielsweise hauptsächlich Zwischensequenzen mit ein paar Dialogentscheiden.

Auch im Video von GameStar Talk mit RBTV geht's um Baldur's Gate 3:

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Mit der ersten Ankündigung von Patch 4 hat Larian bereits zwei Änderungen angeteast. Zum einen soll ein Performance-Fehler behoben werden, der entsteht, weil das Spiel Diebstähle und andere Verbrechen "nicht mehr vergisst." Mehr darüber lest hier hier:

Zudem sollen auch Astarions Küsse in Angriff genommen werden. Zuletzt war bei Karlach und Halsin an den intimen Szenen geschraubt worden und Astarion-Fans hatten sich geärgert, dass bei ihm dagegen nur minimale Änderungen vorgenommen wurden. Zudem konnte es in manchen Fällen passieren, dass die Lippentreffsicherheit etwas mangelhaft ausfiel.

Das dürften aber bei Weitem noch nicht alle Neuerungen sein. Patch 4 brachte eine extrem umfangreiche Liste mit und hat an den unterschiedlichsten Punkten Änderungen vorgenommen. So gab es beispielsweise auch neue Accessibility-Optionen.

Was erhofft und erwartet ihr euch von dieser Epilog-Erweiterung? Und fast noch wichtiger: Wen wollt ihr zu einer letzten Party ausführen?