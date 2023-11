Baldur's Gate 3: Patch 4 macht Kuss-Szenen jetzt noch leidenschaftlicher, aber leider nicht für alle Charaktere

Halsins Kuss ist jetzt noch etwas stürmischer.

Baldur's Gate 3 hat letzte Woche ein riesiges Patch mit 1000 Änderungen bekommen. Diese betreffen wirklich alle Bereiche des Spiels, von kleinen Accessibility-Verbesserungen bis hin zur Möglichkeit, eure Charaktere nach einem blutigen Gemetzel zu waschen.

Aber auch bei den Kuss-Szenen einiger Companions hat sich was getan. Während manche Begleiter*innen mit leidenschaftlicheren Animationen ausgestattet wurden, sind mit den Änderungen bei Astarion nicht alle glücklich.

Karlachs und Halsins Kuss-Szenen sind jetzt intensiver

In den Patch Notes ist unter anderem zu lesen: "Das Aussehen von Karlachs Kuss wurde verbessert". Was das genau bedeutet, haben Fans jetzt in Videos demonstriert. Die Tieflings-Barbarin legt ihre Hand an die Wange ihres Gegenübers, in diesem Fall Schattenherz, küsst zärtlich und legt danach ihre Stirn an die der anderen Person.

In diesem Video könnt ihr auch anschauen, wie das aussieht:

Auf Social Media äußern sich Fans begeistert von der neuen Animation. Unter dem Video schreibt beispielsweise eine Person: "Ich liebe wirklich, wie intim diese neue Kuss-Animation ist. Das ist wirklich süß." Ein anderer User schreibt: "Die Stirn-Berührung. Ich bin so sanft. Ich liebe diese beiden zusammen."

Ein weiterer Fan bemerkt: "Halsin und Karlach-Romancer haben so ein Glück." Wie die neue Szene mit dem Druiden aussieht, könnt ihr auf X sehen. User @ghoulbrainz stellt sarkastisch fest: "Halsin hat eine neue 'lässige' Kuss-Animation. Sie passt zu den Vibes seiner Romanze, finde ich."

Nicht so glücklich sind einige Fans dagegen mit der Kuss-Szene von Lieblings-Vampir Astarion, beziehungsweise, dass es hier eine Änderung gab, aber sich einfach viel weniger getan hat als bei den anderen. Hier hat sich hauptsächlich der Winkel geändert.

Die Geste ist jetzt mehr frontal im Fokus als noch zuvor, sodass wir weniger unsere Fantasie bemühen müssen. Trotzdem bleibt es bei einem kleinen Küsschen. Einige Fans stören sich außerdem daran, dass Astarion jetzt derjenige ist, der auf den Spieler-Charakter zugeht, weil ihnen die umgekehrte Version besser gefiel.

Natürlich ist aber all das auch Geschmackssache. Ob euch die ausgiebigeren Küsse besser gefallen oder die vorsichtige Geste von Astarion – beziehungsweise, ob sie eurer Meinung nach zu ihm passt – müsst ihr selbst entscheiden. Genauso, ob ihr es lieber mögt, wenn euer Charakter oder der Elf den ersten Schritt macht.

Was haltet ihr von den neuen Kuss-Animationen? Welche gefällt euch am besten?