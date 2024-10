Baldur's Gate 3-Fans warnen: Patch 7 hat versehentlich fette Spoiler für einen wichtigen Charakter ins Spiel gebracht

Wyll ist schockiert: Ein Charakter plaudert wichtige Infos jetzt zu früh aus!

Normalerweise müssen wir mit Spoilern eher im Netz aufpassen, wenn wir einen Titel erst mal genießen wollen, ohne bereits jeden Twist zu kennen. Dass verräterische Zeilen direkt im Spiel selbst lauern, ist eher ungewöhnlich, seit Patch 7 in Baldur's Gate 3 aber laut der Community durchaus der Fall.

Wir verraten euch, worum es geht – natürlich erst mal spoilerfrei! Bevor wir ganz konkret dabei werden, warnen wir euch noch mal.

Dieser Baldur's Gate 3-Charakter gibt zu früh wichtige Hinweise

Patch 7 hat erst vor einigen Wochen zuerst neue Inhalte in die PC-Version gebracht, dann auch auf Xbox Series X/S und PS5. Darunter waren beispielsweise neue böse Enden. Sicher nicht beabsichtigt waren dagegen einige Textzeilen, die ein Charakter jetzt schon munter in Akt 1 ruft und damit einen Twist vorwegnehmen kann, der eigentlich erst im 3. Akt aufkommen sollte.

Falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr lieber mal einen Hotfix abwarten solltet, bevor ihr noch selbst gespoilert werdet: Das könnte euch dann passieren, wenn ihr zum ersten Mal den Dunkles Verlangen-Charakter (Dark Urge) spielt und noch nicht wisst, was es genau mit diesem auf sich hat.

Dark Urge, gerne auch Durge abgekürzt, ist ein Zwischending zwischen Origins- und selbst erstellter Figur. Sie kommt nämlich mit einem festen Hintergrund, kann aber optisch frei angepasst werden.

Das Besondere an diesem Charakter ist, dass er unter Amnesie leidet und sich nicht an seine Vergangenheit erinnern kann. Herauszufinden, was es mit dieser auf sich hat und woher das namensgebende Dunkle Verlangen kommt, ist beim ersten Durge-Durchlauf besonders spannend – und genau dabei gibt's jetzt die Spoiler, durch den Charakter selbst.

Spoilerwarnung: In den folgenden Absätzen verraten wir euch ganz konkret, worum es geht, beziehungsweise, was der Dark Urge spoilert.

3:03 Killer-Kaninchen und Let Me Solo Her - Modding-Tools bringen wahnwitziges Chaos nach Baldur's Gate 3

Dark Urge in Plauderlaune

Reddit-User CrypticDissonance ist der Bug aufgefallen. Der User berichtet in einem Post:

Es kann keine Absicht sein, dass der Durge, wenn er im Kampf dran ist, bereits in Akt 1 Dinge sagt wie: 'In Bhaals Name', oder: 'Ich töte für dich, Vater'. Du solltest das nicht wissen, Durge. Hör auf, dich selbst zu spoilern. Für jemanden, der neu bei Durge ist, fühlt sich das wie ein großer Fuck You-Bug an.

Der große Twist und der Grund, warum das Dunkle Verlangen den Charakter immer wieder überkommt, ist nämlich, dass er ein "Kind" von Bhaal, dem Gott des Mordes ist; oder besser gesagt: ein Nachkomme. Denn Dark Urge wurde nicht normal geboren, sondern von seinem göttlichen Vater aus einem Stück seines Fleisches erschaffen.

Allen, die das nicht ahnen, wirft der Charakter jetzt also munter wichtige Hinweise an den Kopf. Das können auch andere User bestätigen. In den Kommentaren werden weitere Textzeilen genannt. Ein User merkt an: "Stellt euch vor, eine neue Person, die nichts über DnD weiß, stolpert über diese Zeile und denkt so was wie: 'Wer zur Hölle ist der Vater dieses Typen?'"

Es ist zu hoffen, dass Larian sich den geschwätzigen Durge vornimmt und ihm ein Spoilerverbot aufbrummt. Davon gehen wir jedoch aus. In der Vergangenheit kamen mit Patches immer wieder Fixes, aber auch neue Bugs oder Problemchen ins Spiel, die der Entwickler angegangen hat, sobald er davon wusste.

War euer Dark Urge auch schon mal in Plauderlaune?