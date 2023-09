Baldur’s Gate 3: Proben von Shar bestehen und das Nachtlied finden

Im Tempel von Shar wartet Einiges auf uns!

Wenn wir in Baldur’s Gate 3 den zweiten Akt erreicht haben, führt uns das Abenteuer früher oder später wahrscheinlich über das alte Mausoleum in den Tempel von Shar.

Dort können wir gleich mehrere Quests voranbringen oder gar abschließen, unter anderem die persönliche Geschichte von Schattenherz und die Suche nach dem geheimnisvollen Nachtlied.

Um das zu erreichen, müssen wir allerdings eine Reihe von Prüfungen, Rätseln und Kämpfen absolvieren. Aber keine Sorge - in unserem Guide gehen wir alles Schritt für Schritt durch.

Zutritt zum Tempel und das Statuen-Rätsel

Den Tempel von Shar können wir über einen geheimen Zugang im alten Mausoleum erreichen. Wie wir das anstellen und das Bilder-Rätsel lösen, haben wir bereits in einem separaten Guide erklärt.

Sobald wir das Heiligtum betreten, stehen wir alsbald vor dem ersten Rätsel und einer Statue, die uns auf witzige, aber auch schmerzhafte Art vermittelt, dass wir ihr nicht zu nah kommen dürfen.

Wir machen also vorerst einen Bogen und betreten die Räume links und rechts neben der Halle. Dort finden wir jeweils einen Hebel, mit dem wir die Lichter nach unten lassen können.

Vorsicht jedoch vor den Bodenplatten, die sich vor den Hebeln befinden - diese lösen fiese Fallen aus. Wir entschärfen sie also, oder springen einfach über sie drüber.

Haben wir die Lichter heruntergelassen, können wir sie löschen. Auch andere Lichtquellen, wie beispielsweise Waffen oder Fackeln, müssen wir gegebenenfalls aus der Halle entfernen.

Ist das erledigt und der Raum abgedunkelt, sehen wir das Muster des Schutzzaubers um die Statue in der Halle. Folgen wir den Aussparungen, können wir die Skulptur erreichen und die Prüfungen aktivieren.

Die Prüfungen von Shar und der Speer der Nacht

Folgen wir dem Weg nach Norden und biegen an der Kreuzung nach links ab, entdecken wir den Wegpunkt “Proben der Shar”. Von dort aus geht’s weiter nach Norden bis zur ersten Probe, die hinter der Tür auf der linken Seite versteckt ist. Die einzelnen Proben aktivieren wir, indem wir am Altar etwas Blut spenden.

Die ‘Sanfter-Schritt-Prüfung’ besteht darin, den Weg durch ein kleines Labyrinth zu finden, ohne dabei von den dortigen Schatten entdeckt zu werden. Am einfachsten schaffen wir das, indem wir uns einen Unsichbarkeits-Trank einverleiben (oder den passenden Zauber nutzen) und uns rechts halten. Am Ende betätigen wir den Hebel und verschieben die Wand. Das Tor dahinter öffnen wir mit einem Dietrich womit die dahinter liegende Kugel uns gehört.

Folgen wir dem Weg vor dem Raum weiter in Richtung Norden, finden wir schnell die zweite Tür und die ‘Dieselbe Prüfung’. Dort müssen wir gegen Spielbilder unserer Gruppe im Kampf antreten. Wichtig ist, dass wir mit jedem Charakter nur gegen den jeweiligen Klon kämpfen, da wir sonst bestraft werden. Haben wir gewonnen, winkt der nächste Stein.

Die ‘Vertrauenssprung-Prüfung’ finden wir, wenn wir den Raum verlassen und dem Weg die Treppen hinunter folgen. Hinter der nächsten Tür finden wir die Aufgabe. Hier geht es darum, über versteckte Bodenplatten auf die andere Seite des Raums zu gelangen. Schauen wir genau hin, lassen sich diese relativ leicht erkennen, wenn es dunkel ist. Am anderen Ende wartet ein weiterer Stein auf uns.

Im nächsten Raum, der stillen Bibliothek, finden wir zwar keine Prüfung mehr, aber ein wichtiges Rätsel und eine noch wichtigere Belohnung – den Speer der Nacht. Als erstes müssen wir dafür einen Kampf bestreiten, der startet, sobald wir den Saal betreten.

Anfangs hindert uns das schwarze Loch in der Mitte des Raums am Zaubern. Allerdings können wir dieses bei Bedarf einfach und schnell zerstören. Ist das Geplänkel überstanden, entdecken wir einen Sockel, der das Rätsel beherbergt: ‘Was kann das Nachtlied zum Schweigen bringen?’

Um das Rätsel zu lösen, müssen wir das Buch ‘Die Lehre von Verlust: Das Nachtlied’ auf das Podest legen. Vorher müssen wir aber die Fallen im Raum deaktivieren, indem wir den Knopf im Nordosten des Raums betätigen.

Nun bekommen wir Zugriff auf den Speer und noch einen ganz brauchbaren Helm. Zu diesem Zeitpunkt fehlt uns allerdings noch ein weiterer Stein, um in die Tiefen des Tempels vorzudringen.

‘Töte Raphaels alten Feind’ erledigen und den letzten Stein finden

Bereits bevor wir den Tempel betreten, erscheint unser alter ‘Freund’ Raphael und gibt uns einen Auftrag – wir sollen einen alten Feind von ihm finden und beseitigen. Insbesondere, wenn wir Astarion in der Gruppe haben, können wir seine Quest damit vorantreiben.

Bei seinem Widersacher handelt es sich um einen Orthon namens Yurgir, den wir im Nordosten des Tempels finden. Wir können die Begegnung auf mehrere Arten starten. Kommen wir vom Hauptweg, können wir ein Gespräch mit ihm führen und so auch andere Optionen, wie seine Rettung, in Betracht ziehen.

Wollen wir den Orthon allerdings bekämpfen, lohnt sich ein kleiner Umweg über den zerstörten Weg im Osten des Wegpunktes ‘Proben der Shar’. Springen wir dort über die Trümmer, können wir uns dem Kampf von Süden nähern und die Truppe um Yurgir überraschen. Das erleichtert den sonst sehr schweren Kampf um einiges. Im Gefecht sollten wir uns dringend zuerst auf den dicken Obermoppel konzentrieren, da dieser massiven Schaden verteilt.

Wie wir die Situation auch lösen, im Raum unter seiner Position finden wir den letzten Stein, den wir für die Entdeckung des Nachtlieds benötigen.

Balthazar und das Nachtlied

Bevor wir nun über den magischen Aufzug im Zentrum des Tempels den Weg nach unten antreten, sollten wir noch einem weiteren wichtigen NPC einen Besuch abstatten – Balthazar. Je nachdem, ob wir vorher schon in den Türmen des Mondaufgangs waren, haben wir eventuell sogar eine passende Quest.

Um ihn zu finden, folgen wir dem Weg vom Wegpunkt ‘Proben der Shar’ ganz nach Westen. Wollen wir mit ihm sprechen, müssen wir vorher einen Kampf bestreiten. Wichtig ist hier, dass wir zuerst die schwarzen Portale zerstören, da sonst immer neue Monster erscheinen. Ist das erledigt, sprechen wir mit dem Nekromanten.

Er eröffnet uns, dass er auf der Suche nach einem wichtigen Relikt für seinen Herrn Ketheric Thorm wäre und wir es für ihn beschaffen sollen. Willigen wir vorerst ein, können wir ihm noch Unterstützung abschwatzen und eine Glocke abstauben, mit der wir im Kampf einen Golem beschwören können.

Im Norden des Raumes finden wir zudem noch eine Schatzkammer mit drei wertvollen Kisten. Um diese mit einem Dietrich zu öffnen, benötigen wir allerdings einen Würfelwurf von 30, wir brauchen also zwingend große Boni oder aber einen kritischen Trefferwurf mit 20.

Alle Orte auf der Karte - die Kreise markieren die Steine, die Vierecke die Rätsel und das Dreieck Balthazar.

Zurück zum magischen Aufzug nahe der stillen Bibliothek füllen wir die Amatur nun mit dem ersten Stein auf und fahren nach unten. Dort angekommen legen wir die restlichen Steine auf die nächste Schaltfläche, um so mit einem weiteren Aufzug noch weiter nach unten zu fahren. Am Ziel schalten wir den Wegpunkt ‘Am Rande der Schatten’ frei.

Durchstreifen wir das Portal, gelangen wir zum Nachtlied und aktivieren so den nächsten Status in der Welt. Dieser verhindert auch die Weiterführung einiger Quests. Wir sollten unsere Reise an dieser Stelle also eventuell unterbrechen, um unsere aktiven Nebenquests in den Schattenlanden vorher abzuschließen.

Beim Nachtlied angekommen, haben wir nun verschiedene Möglichkeiten, um die Situation aufzulösen. Ist Balthazar noch nicht tot, können wir ihn dabei unterstützen, das Nachtlied zu seinem Meister zu bringen. Entscheiden wir uns dagegen, kommt es zum Kampf gegen ihn und seine Schergen. Hier sollten wir uns dringend von den Abgründen fernhalten, weil wir sonst schnell in den Tod geschubst werden.

Ist der Kampf vorbei, können wir – wenn wir Schattenherz dabei haben – noch mit ihr entscheiden, ob sie das Nachtlied töten soll oder nicht. Insbesondere auf ihre persönliche Entwicklung hat das maßgeblichen Einfluss. Tötet sie die Tochter von Selûne, schlägt sie den dunklen Pfad ein, entscheidet sie sich dagegen, wählt sie das Licht und wir bekommen eine mächtige Verbündete im Kampf gegen Ketheric Thorm.

Ihr sucht weitere Guides zu Baldur’s Gate 3? Folgender D3 hilft euch weiter:

Allein im Tempel von Shar können wir Stunden verbringen und viele Entscheidungen treffen, die maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf der Handlung und die Entwicklung unserer Charaktere haben.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den Tempel besucht und wie habt ihr euch an den verschiedenen Stellen entschieden? Habt ihr Astarion und Schattenherz in eurer Gruppe? Verratet es uns in den Kommentaren!