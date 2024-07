Die Baldur’s Gate 3-Community ist sich einig: In dieser bestimmten Szene hätte der Protagonist sprechen sollen

Wenn ihr den Dark Urge (von der Community liebevoll Durge genannt) spielt, dann habt ihr die eine oder andere zusätzliche Szene im Vergleich zum Protagonisten ohne weiteren Hintergrund.

Sobald ihr einen Spieldurchlauf in Baldur’s Gate 3 startet, erwartet euch vor dem großen Abenteuer eine umfangreiche Charaktererstellung. Darunter könnt ihr für euren spielbaren Protagonisten eine von mehreren Stimmen auswählen. Zu Hören bekommt ihr die aber eher selten – in der Regel ist es jeweils ein zufälliger Satz beim Herumlaufen in der Schwertküste.

Manche Szenen hätten betont einen größeren Impact gehabt – findet die Community

Reddit-User*in “pumpking38“ findet die größtenteils stummen Protagonisten wohl schade und erstellt einen entsprechenden Thread dazu. Wir bekommen ein Kratos-Meme zu sehen, dessen übersetzter Inhalt wie folgt lautet: „Larian! Fügt eine Option ein, in der Tav [Anm. der Redaktion: so wird der oder die Protagonist*in von der Community genannt] während Dialogen sprechen kann und mein Leben ist euers!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Achtung, Spoilergefahr! Im Folgenden sprechen wir über eine Szene aus dem Finale von Baldur’s Gate 3. Die findet am Ende von Akt 3 statt, kurz vor dem finalen Kampf. Wenn ihr das Spiel also noch nicht durchgespielt habt und Spoiler vermeiden wollt, solltet ihr vielleicht die nächsten Abschnitte überspringen.

Anstatt dem Meme zuzustimmen oder zu widersprechen, beginnt “snowymagnus“ mit der eigenen Aussage eine ganze Diskussion. Laut “snowymagnus“ hätte nämlich vor allem eine bestimmte Szene vertont werden sollen: eure Motivationsrede vor dem finalen Kampf.

Aktuell könnt ihr nämlich eine von mehreren Dialogoptionen auswählen, die eure Verbündeten zum Kämpfen motivieren sollen. Während der Rede bleibt euer Spieler*innencharakter jedoch wie immer stumm und hebt lediglich die Faust. Eine ulkige Umsetzung eines potenziell richtig epischen Moments.

Deswegen schließen sich viele User*innen der Meinung von “snowymagnus“ an und hätten das als eine schöne Überraschung empfunden. Wir erfahren aber auch von zwei Möglichkeiten, zumindest etwas Ton in die Situation zu bringen. Wenn ihr nämlich Minsc oder Jaheira mitbringt, können die wohl an eurer Stelle eine Rede halten. Jaheiras Rede ist die ernsthaftere Option der beiden.

Dieses Video zeigt wie eine gute Synchronisation einem Charakter Leben einhauchen kann – und an Talenten mangelt es in Baldur’s Gate 3 definitiv nicht:

3:25 Baldur's Gate 3 - Dieses witzige Video zum Launch des RPGs müsst ihr gesehen haben

Die Community erinnert auch an einen Moment, in dem ausgerechnet der Dark-Urge-Charakter eine der epischsten Aussagen im Spiel machen kann. Auch dieser findet im Finale statt und ist tatsächlich auch der letzte Moment, den ihr abgesehen von Abspann und Co. überhaupt sehen könnt. Übernehmt ihr als Durge nämlich die Kontrolle über das Nesserhirn, dann gibt diese*r noch von sich, in wessen Namen das Ganze geschieht.

Seid ihr mit der Szene einverstanden oder hättet ihr lieber an anderer Stelle euren Charakter sprechen hören?