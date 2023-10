Baldur's Gate 3: Rätsel der Nacht – So löst ihr das Riddle of the Night

Rätsels Lösung liegt eigentlich nahe - also rein räumlich.

Baldur's Gate 3 hält zwischen Kämpfen und Erkundung auch jede Menge Knobelaufgaben für euch bereit und manchmal erfordern sie eine ordentliche Portion Hirnschmalz, manchmal müsst ihr einfach nur gut suchen und etwas finden. So ist es auch beim Rätsel der Nacht (auf Englisch: Riddle of the Night), auf das ihr im Tempel der Shar in Akt 2 stoßt. Wir verraten euch, was zu tun ist.

So löst ihr das Rätsel der Nacht in Baldur's Gate 3

Das Rätsel der Nacht gehört nicht direkt zu den Prüfungen, die ihr im Tempel der Shar absolvieren müsst, aber ihr entdeckt es südlich der Vertrauenssprung-Prüfung. Es lohnt sich, gut vorbereitet in diesen Bereich zu gehen, denn dort befinden sich Fallen, die ihr über Proben oder Schalter deaktivieren könnt sowie Feinde.

Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr etwas in einen Sockel einsetzen und die Rätselfrage dazu lautet: "Was bringt das Nachtlied zum Schweigen?". Es ist wenig verwunderlich, falls euch die Antwort nicht sofort auf der Zunge liegt, aber ein erster kleiner Tipp: Schaut euch mal im Bereich um, in dem ihr euch aktuell befindet. Der gesuchte Gegenstand ist nicht weit.

Ihr wollt nicht suchen, sondern die Antwort direkt erfahren? Ihr braucht ein Buch, das ihr auf das Podest legen müsst. Praktischerweise findet ihr es in der Stillen Bibliothek. Es steht im zweiten Bücherregal in der Nische rechts. Der Titel lautet "Die Lehre von Verlust: Die Nachtsängerin" (Teachings of Loss: The Nightsinger).

Seid aber gewarnt: Auch im Bücherregal wartet eine Falle auf euch. Entschärft sie einfach, indem ihr eine Würfelprobe erfolgreich absolviert, bevor ihr euch den Wälzer schnappt. Nehmt jetzt das Buch und setzt es in den Sockel ein.

Einen sehr eindeutigen Hinweis, dass dies der gesuchte Gegenstand ist, könnt ihr übrigens entdecken, wenn ihr das Buch lest, denn die Passage beginnt wortwörtlich mit der Rätselfrage.

Jetzt könnt ihr euch die Belohnung holen: Nachdem ihr das Buch eingesetzt habt, fährt die Statue am Ende des Raumes nach unten und ihr könnt in den nächsten Raum durchgehen, denn hier wartet die Belohnung auf euch. Es handelt sich um den Speer der Nacht, den ihr von einer weiteren Statue nehmen könnt.