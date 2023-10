Baldur's Gate 3-Fan prügelt wehrlosen Raphael schon in Akt 1 windelweich und bekommt auch noch EXP dafür

Teufel Raphael eine reinhauen, 1.400 EXP verdienen und alles ohne Konsequenzen? Besser wird es in BG3 nicht.

Im Verlauf von Baldur's Gate 3 trefft ihr auf einige mächtige Gestalten, die euch manchmal helfen, nicht selten aber auch Böses wollen. Teufel Raphael gehört ein wenig in beide Kategorien und wenn es euch wie uns geht, würdet ihr dem schmierigen Typen gerne direkt beim ersten Treffen eine reinhauen. Das geht aber nicht – zumindest eigentlich.

Ein Fan hat nämlich tatsächlich einen Trick gefunden, um Raphael direkt in Akt 1 zu verprügeln. Das ist nicht nur befriedigend, sondern bringt vor allem einen riesigen Batzen an Erfahrungspunkten. Und das beste daran: Es stört den Storyverlauf nicht.

BG3: So schnappt ihr euch 1.400 EXP in Akt 1 vom einfachsten Boss der Welt

Je nach euren Entscheidungen müsst ihr es eigentlich höchstens in Akt 3 mit Raphael aufnehmen. Dann erwartet euch ein ziemlich knackiger Kampf, für den eure Charaktere am besten Level 12 sein sollten.

Ihr könnt dem Teufel aber auch schon in den ersten Spielminuten eins überbraten und das auch noch komplett, ohne das er sich wehrt. YouTuber blankNYM hat den Trick in einem Video geteilt und erklärt dabei, wie es geht.

Hier könnt ihr es euch ansehen, bevor wir das Vorgehen weiter unten erklären:

Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Raphael noch nicht begegnet sein dürft. Das restliche Vorgehen ist simpel: Folgt der Story, bis ihr Heilerin Nettie im Druidenhain trefft und legt dann eine lange Rast ein, erst danach kann Raphael nämlich auftauchen.

Reist dann zum zerstörten Dorf und folgt dort der Straße gen Nordwesten. Wenn ihr in der Ferne eine Brücke seht, trennt einen eurer Companions von der Gruppe und lauft mit ihm alleine weiter. Sobald vor der Brücke die Zwischensequenz mit Raphael startet, wechselt ihr zu den restlichen drei Charakteren.

Greift Raphael aus der Ferne an und er wird verschwinden. Lauft dann genau zu der Stelle, wo er bis eben stand und er wird wieder auftauchen. Wechselt in den rundenbasierten Modus, stellt nicht-tödlichen Schaden ein und schlagt fröhlich auf ihn ein – Raphael wird euch nicht angreifen.

Das Ganze dauert eine Weile, immerhin hat er 666 Lebenspunkte. Sobald ihr ihn aber ausgeknockt habt (wichtig: nur bei nicht-tödlichem Schaden gibt es Erfahrungspunkte!), kassiert ihr satte 1.400 EXP. Das ist anfangs sogar genug, um zwei Level auf einmal aufzusteigen.

Außerdem verbaut ihr euch damit keine Story, wie andere Fans in den Kommentaren bestätigen. Raphael taucht ganz normal in Akt 2 auf, solange ihr davor mindestens eine lange Rast einlegt. Bestreitet ihr in Akt 3 außerdem noch den regulären Bosskampf, bekommt ihr die Erfahrungspunkte übrigens noch einmal.

Wir haben den Trick selbst einmal ausprobiert – natürlich, ahem, rein für die Wissenschaft – und können bestätigen, dass das Ganze aktuell noch funktioniert. Wie lange das der Fall sein wird, ist eine andere Frage. Hier handelt es sich ganz offensichtlich um einen Exploit, der so von Larian Studios nicht vorgesehen sein dürfte. Gut möglich also, dass der Trick bald mit einem Update entfernt wird.

Nutz ihr auch die Gelegenheit, um einen wehrlosen Raphael zu verprügeln oder greift ihr nicht auf solche Methoden zurück?