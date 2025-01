Baldur’s Gate 3: Schattenherz hat einzigartige Dialoge, wenn ihr mit ihr in einer Beziehung seid, sie euch aber gar nicht mag - So klingen die kalten Begrüßungen

Schattenherz bleibt mit euch in einer Beziehung, selbst wenn es für sie nicht die große Liebe ist.

Die größte Stärke von Baldur’s Gate 3 dürfte die hohe Reaktivität des Spiels sein. Das Hit-RPG verabschiedet sich von einseitigen Entscheidungswegen und begrüßt dafür eine Menge Handlungsstränge, die mit einzigartigen Dialogen einhergehen.



Wie etwa ein bestimmtes Ende mit Lae’zel, das ein Jahr nach Release gerade mal 34 Spieler*innen gesehen haben. Oder die romantische Beziehung zu Schattenherz, die auch mit niedrigem Approval/Zuneigungs-Wert möglich ist.

Auf Reddit teilt der User Hyperspace_Towel Screenshots davon, wie Begrüßungen aussehen, wenn Schattenherz mit dem Spielercharakter in einer Beziehung ist, ohne eine Menge Zuneigung zu empfinden:

Übersetzt sagt sie Sachen wie (Zitate derselben Reihe nach wie die Screenshots):

„Persönlichkeit ist nicht alles, nehme ich an. Viele Beziehungen können sich allein über körperliche Anziehung tragen. Was willst du?“

„Du weißt, nur weil ich dir gelegentlich ins Bettzeug folge, musst du nicht ganz so oft mit mir reden. Ist das dringend?“

„Ja?“

„Weißt du, was ich wirklich an dir liebe? Wenn du den starken, stillen Typ spielst. Lass es uns kurzhalten, in Ordnung?“

„Ich hoffe, das ist wichtig.“