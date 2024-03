Baldur's Gate 3: Die scheinbar unmögliche Würfelprobe in Akt 3 könnt ihr schaffen - und das ist der große Vorteil

Diese Würfelprobe zu schaffen, macht zu erst nur einen kleinen Unterschied, doch dann folgt auch noch die späte Belohnung.

In Baldur's Gate 3 lohnt ist Würfelglück essenziell. Oft können wir uns mit bestandenen Proben einen gewaltigen Vorteil schaffen oder sogar komplett aus Kämpfen herausreden. Einige dieser Skill-Checks sind so hart, dass wir sie in der Regel nur mit saftigen Boni bestehen.

In Akt 3 gibt es sogar eine Probe, bei der wir annehmen könnten, sie sei gar nicht schaffbar. Schließlich wird hier eine 99 aufgerufen. Aber es gibt eine Möglichkeit, Erfolg zu haben. Das macht erst mal nur einen kleinen Unterschied, bringt aber später noch mal einen echten Vorteil.

Spoilerwarnung: Es folgen Story-Spoiler zu Ereignissen am Ende von Akt 3.

So läuft es ab, wenn der Skill-Check gelingt

Das Wichtigste in Kürze In Baldur's Gate 3 ist Würfelglück entscheidend für Skill-Checks

Eine besonders herausfordernde Probe in Akt 3 mit einer scheinbar unerreichbaren 99

Durch einen Wurf einer natürlichen 20 wird die Probe bestanden und bringt einen Vorteil im späteren Kampf

Wer das RPG durchgezockt, weiß sicherlich bereits, welche Stelle gemeint ist: Bevor wir ins große Finale einziehen, versuchen wir, das Nesserhirn unter unsere Kontrolle zu bringen. Dabei werden mehrere Würfelproben mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad fällig.

Womöglich dachtet ihr bisher, die 99, die am Ende aufgerufen wird, bedeutet, dass wir diesen Check gar nicht bestehen sollen. Im Grunde ist die Zahl auch unerreichbar, aber würfeln wir eine natürliche 20, dann gilt jede Probe als bestanden. Die aufgerufene Zahl spielt dabei gar keine Rolle.

Ist es also möglich, das gewaltige Hirn an dieser Stelle zu kontrollieren und das ganze Finale zu überspringen? Nein. Tatsächlich bekommt ihr erst mal ledilich eine leicht variierte Zwischensequenz, die allerdings auch nur ein geringer Prozentsatz der Spieler*innen gesehen haben dürfen. Das Sahnehäubchen kommt aber viel später obendrauf.

Falls ihr die Szene selbst erleben wollt, könnt ihr beispielsweise einfach direkt vor der Probe speichern und so oft neuladen und würfeln, bis ihr besteht. Einfacher macht ihr es euch, indem ihr dieses YouTube-Video anschaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ist der wahre Vorteil: Wie ihr seht, ändert sich erst mal nicht viel. Es gelingt nicht, das riesige Gehirn unter Kontrolle zu bringen; obwohl der Versuch anfangs etwas vielversprechender wirkt. Allerdings bekommen wir später einen Vorteil gegen das Hirn (via bg3.wiki).

Stellen wir uns diesem Gegner im Finale, zeigt sich die echte Wirkung des starken Angriffs nach der erfolgreichen Probe. Das Gehirn hat in dem Fall nämlich den Debuff "Against All Odds" und dieser zieht ihm einfach gleich mal 20% seiner Lebenspunkte ab.

Habt ihr gewusst, dass sich die Probe auf diese Weise bestehen lässt und welchen Vorteil das im späteren Kampf bringt?