Death Stranding 2 - Downloadgröße: So riesig ist der Grafikkracher auf der PS5

Wie viel Gigabyte bringt Death Stranding 2 auf die Waage?

Hideo Kojimas Postbotenstory geht in die zweite Runde. Mit Death Stranding 2 - On The Beach steht uns bereits Ende des Monats der Nachfolger des ungewöhnlichen Erstlings aus dem Jahr 2019 ins Haus. Und hui: Schenken wir den bislang veröffentlichten Trailern und Videos Glauben, dann steht uns hier ein echtes Open World Grafikbrett bevor, das den bereits wunderschönen ersten Teil noch einmal zu übertreffen scheint.

Open World plus Fokus auf Grafik – dies bedeutet zwangsläufig, dass Death Stranding 2 ordentlich Gigabyte verschlingt. Und ja: das tut das PS5- und PC-Abenteuer auch. Aber ganz so schlimm wie befürchtet ist's zum Glück nicht.

Downloadgröße von Death Stranding 2 - On The Beach (PS5)

Laut JEUXACTU-Chefredakteur Maxime Chao bringt der Download von Death Stranding 2 - On The Beach auf der PlayStation 5 satte 92.80 GB auf die Waage.

Zum Vergleich: Die Downloadgröße von Death Stranding - Director's Cut beträgt etwa 68 GB. Der zweite Teil ist also noch einmal um 25 GB gewachsen.

Release und Plattformen: Death Stranding 2 - One The Beach erscheint am 26. Juni 2025 für PS5 und den PC. Der Titel wurde im Zuge der The Game Awards 2022 enthüllt und hat im Zuge der Tokyo Game Show 2024 sein konkretes Releasedatum erhalten.

Worum geht es im Spiel? Öhm ja, gute Frage. Wie immer sind die bisherigen Trailer so kryptisch gestaltet, dass sie in erster Linie etliche Fragezeichen aufkommen lassen und für reichlich Verwirrung sorgen. Typisch Kojima eben.

Was wir wissen ist, dass unter anderem Norman Reedus als Sam Porter Bridges sowie Léa Seydoux als Fragile zurückkehren und wir uns abermals durch eine Open World schlagen. Spielerisch dürfte der zweite Teil dem Prinzip des Vorgängers folgen.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf Death Stranding 2 und was sind eure Wünsche und Erwartungen an den neuen Kojima-Titel?