Baldur’s Gate 3: Adamantschmiede finden und Grym besiegen – so geht's!

Die Adamantschmiede birgt große Gefahren – aber ebenso mächtige Belohnungen.

Baldur’s Gate 3 ist groß. Sehr groß. Alleine im ersten Akt können wir unzählige Stunden verbringen, während wir nur die Oberwelt erkunden. Aber das ist nicht alles – im Unterreich könnt ihr nochmal enorm viel entdecken.

Ein wichtiger und gut versteckter Ort ist die Adamantschmiede, in der ihr mächtige Gegenstände anfertigen könnt. Was ihr dafür braucht und wie ihr dahin gelangt, verraten wir euch in unserem Guide.

So findet ihr die Adamentschmiede

Um diese besondere Schmiede zu erreichen, müsst ihr zunächst ins Unterreich gelangen. Das könnt ihr über verschiedene Zugänge erreichen, wie zum Beispiel über den Brunnen in der zerstörten Stadt.

Wie genau ihr das Unterreich erreicht, verraten wir euch in einem anderen Guide:

Dort angekommen müsst ihr zur Grymschmiede vordringen. Dazu benutzt ihr am Unterreich-Strand im Südwesten der Karte das Boot. Habt ihr den dortigen Wegpunkt (Unterreich Grymschmiede) freigeschaltet, folgt ihr dem Weg nach Süden und besteigt eine Treppe. Von dort geht es weiter nach Osten, eine weitere Treppe hinauf, bis ihr eine Stelle erreicht, wo euch ein kleiner Abgrund von einer Truhe trennt.

Überspringt den Spalt, klettert nach oben und geht weiter, bis ihr an eine Stelle mit zwei Hebeln gelangt. Dort parkt ihr einen eurer Gefährten und lauft weiter nach Norden über eine Brücke. Von dort springt ihr dann auf den befestigten Bereich. An einer Kante kannst du auf eine etwas entfernte Brücke springen.

Folgt der Brücke, bis ihr an eine bewegliche Stelle kommt. Diese könnt ihr mit eurem zurückgelassenen Charakter und den dortigen Hebeln hin und her fahren. Auf der anderen Seite angekommen, schaltet ihr nun den Wegpunkt “Uraltes Fort” frei. Von dort geht es direkt weiter in die Adamantschmiede (vergesst euren Hebel-Charakter nicht!).

Ein Charakter folgt der gestrichelten Linie zum Hebel, die anderen folgen der durchgezogenen Linie. Die Kreise markieren die Erze, die Vierecke die Formen.

Einen mächtigen Gegenstand schmieden

Auf der Schmiede findet ihr nun verschiedene Apparaturen. In die Kammer in der Mitte müsst ihr ein passendes Material einsetzen – Mithral-Erz. Davon findet ihr zwei Vorkommen in der direkten Umgebung der Schmiede.

In den flachen Kasten daneben müsst ihr zudem noch eine Schmiedeform einsetzen. Diese findet ihr im gesamten Gebiet, drei davon direkt an der Adamantschmiede. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Formen.

ein Langschwert

ein Schild

eine schwere Rüstung

eine mittlere Rüstung

einen Streitkolben

ein Krummsäbel

Nun betätigt ihr den Hebel, der auf einer der runden Plattformen zu finden ist. Die Schmiede fährt im Anschluss hinunter. Dort angekommen, müsst ihr nur das dortige Ventil drehen, um Lava in die Kammer zu gießen. Vorher solltet ihr allerdings gut ausgeruht sein, denn es folgt ein sehr anspruchsvoller Bosskampf.

Der erschwerliche Weg zur Adamantschmiede lohnt sich – auch für die Aussicht!

Grym mit Hilfe der Schmiede besiegen

Der Bosskampf gegen Grym ist nicht leicht, seid also nicht frustriert, wenn ihr ein paar Anläufe dafür braucht. Schaut schon vor dem Bosskampf, dass ihr einen Charakter in der Nähe des Hebels stehen lasst.

Das Besondere am Kampf: Euer Gegner ist gegen herkömmlichen Schaden nahezu immun. Deswegen müssen wir die Schmiede gegen ihn einsetzen. Dazu locken wir ihn in die Mitte des Raumes und lassen den Schmiedehammer auf ihn herabstürzen.

Da seine Rüstung allerdings aus Adamant besteht, müssen wir diese vorher mit Hilfe der Lava schwächen. Wenn der Kampf startet, ist Grym einmal automatisch geschwächt. Habt ihr ihn in der Mitte, betätigt den Hebel und er wird eine große Menge Schaden kassieren.

Danach müsst ihr das Lava-Ventil erneut aufdrehen, um ihn wieder zu schwächen und mit dem Hammer zu verprügeln. Insgesamt müsst ihr das zwei bis dreimal machen, bis er in die Knie geht. Zwischendrin erscheinen zudem ein paar Imps, die ihr bestenfalls aus der Ferne erledigt.

Ist Grym besiegt, könnt ihr den Gegenstand aus der Form entnehmen. Damit erbeutet ihr ein sehr mächtiges Item, das euch in jedem Fall stärker machen sollte. Das zweite Erz könnt ihr nun ohne Gegenwehr schmieden.

Weitere Guides zu Baldur's Gate 3 findet ihr hier:

Die Erkundung der Adamantschmiede ist nur eine von vielen Quests, die euch im Unterreich erwarten und die ihr auch leicht verpassen könnt. Wir empfehlen euch daher immer aufmerksam durch die Spielwelt zu streifen und Notizen und Bücher zu lesen.

Doch nun zu euch: Habt ihr die Adamantschmiede bereits entdeckt und wie fandet ihr den Kampf gegen Grym? Welche Items habt ihr euch geschmiedet? Verratet es uns in den Kommentaren!