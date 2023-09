Baldur’s Gate 3 Sound-Bug auf PS5 – So löst ihr das Problem mit nur einer Einstellung

Baldur's Gate 3 hat auf PS5 einen Sound Bug, der sich umgehen lässt.

Aktuell ist Baldur’s Gate 3 auf PS5 nur im Early Access verfügbar, schon morgen geht es aber für alle los. Und obwohl das Riesen-RPG bereits reihenweise Fans begeistert, gibt es doch noch einige Bugs und Problemchen.

Besonders ein Audio-Problem sorgt nämlich aktuell für Kopfschmerzen. Das kan neuer spiel nicht nur zum Abstürzen bringen, sondern Speicherstände auch effektiv kaputtmachen. Zum Glück gibt es aber eine mögliche Lösung.

So löst ihr den Sound-Bug auf PS5

Mehrere Fans berichten aktuell von einem Bug, durch den sie im Spiel plötzlich kein Audio mehr haben. Auch den Spielstand neu zu laden oder das Spiel zu schließen und wieder zu starten hilft nicht. In den Einstellungen findet sich aber eine Lösung, die Abhilfe schaffen kann. So geht ihr dafür vor:

Öffnet die Einstellungen der PS5

Geht zum Reiter “Ton”

Schaltet hier “3D Audio für TV-Lautsprecher" oder “3D Audio für Kopfhörer” aus, wenn sie eingeschaltet sind

Startet das Spiel anschließend neu

In vielen Fällen sollte der Bug damit schon behoben sein. Natürlich ist es trotzdem nur eine vorläufige Lösung, Entwickler Larian Studios arbeitet aber fleißig an Patches, sodass das Problem hoffentlich bald dauerhaft gelöst sein wird.

Auch abseits dieses Bugs leidet Baldur's Gate 3 noch unter einigen Fehlern, darunter bricht die Framerate besonders in Akt 3 öfter ein, die Ladezeiten sind lang und Texturen laden nach.

Welche Bugs und Probleme wir auf PS5 schon entdeckt haben, fassen wir euch hier zusammen:

Warum Baldur’s Gate 3 trotz der Bugs auch auf PS5 ein echtes Meisterwerk ist, könnt ihr im Test nachlesen:

Fix hilft nicht allen: Obwohl das Ausschalten von 3D-Audio an der Ps5 schon vielen Spieler*innen hilft, berichten einige aktuell davon, dass das Problem weiterhin bestehen bleibt. In diesem Falle gibt es aktuell leider nur eine Lösung: Ihr müsst einen älteren Spielstand laden. Die Bugs scheinen nämlich teilweise auch direkt im Spielstand verankert zu sein. Denkt also aktuell daran, häufiger mal einen neuen Spielstand anzulegen.

Habt ihr aktuell noch mit anderen Bugs und Fehlern auf PS5 zu kämpfen? Wartet ihr mit dem Spielen vielleicht gar noch einige Patches ab?