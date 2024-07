Couch-Koop in Baldur’s Gate 3: Dank Patch 7 wird der Modus auch für mich endlich klasse

Patch 7 bringt ein ganz wunderbares Feature ins Spiel.

Mit dem großen Patch 7 erwartet uns ein letztes großes Update für Baldur’s Gate 3 und ich freue mich wie Bolle auf die zahlreichen Verbesserungen und den Modsupport. Ich bin schon so gespannt, was sich die Community alles einfallen lässt, um das Spiel auch in den kommenden Jahren noch mit spannenden Mods frisch zu halten.

Eine andere Änderungen in den bereits veröffentlichten Patchnotes hat mich allerdings mehr als alles andere gefreut und wird mit Erscheinen dafür sorgen, dass ich das Spiel nochmal ganz anders erleben werde – gemeinsam mit meiner Freundin auf der Couch.

Kevin Itzinger Kevin hält Baldur’s Gate 3 für eins der besten Spiele aller Zeiten und gab dem Titel in seinem Test völlig zurecht eine der höchsten GamePro-Wertungen aller Zeiten. Seit Release hat er das Spiel schon oft durchgespielt, allerdings nie im Couch-Koop. Das könnte sich mit Patch 7 endlich ändern.

Halleluja – dynamischer Splitscreen-Modus kommt

Baldur’s Gate 3 ist ein fantastisches Spiel, ob nun allein oder mit Freund*innen im Koop. Dabei haben wir nicht nur die Möglichkeit, online an mehreren Geräten zu spielen, sondern können auch gemeinsam mit der oder dem Liebsten gemütlich auf der Couch im Splitscreen daddeln.

Wie Kollege Dennis aber bereits in einer älteren Kolumne völlig zurecht kritisierte, hat der lokale Modus auch ein paar Ecken und Kanten, wie zum Beispiel den bisher fehlenden dynamischen Splitscreen-Modus.

So sieht das Spiel aktuell im Splitscreen aus – auch wenn wir direkt nebeneinander stehen. Das wird ab Patch 7 endlich anders.

Falls ihr euch jetzt fragt, was dieses Feature eigentlich macht: Es sorgt dafür, dass der Bildschirm nicht mehr zweigeteilt ist, sobald unsere Charaktere nah beieinander stehen. In dem Fall nutzt das Spiel dann einfach den kompletten Bildschirm für ein gemeinsames Bild, was zum einen für mehr Überblick sorgt, aber auch einfach wesentlich schöner aussieht.

Insbesondere das Fehlen des Features hat mich und meine Freundin bisher immer davon abgehalten, längere Zeit zusammen auf der Konsole zu spielen. Der kleine Bildausschnitt und die doppelten UI-Elemente haben vor allem in den Kämpfen unsere Übersicht und bei der Erkundung die Immersion und den eigentlich so tollen Sog in die Spielwelt gestört.

So hockten wir schnell lieber wieder einzeln an unseren PCs. Da wir unsere wenige Freizeit am Abend aber lieber zusammen auf der Couch, als “nur” über Headset und Lan-Kabel verbunden verbringen, sind wir in unserem gemeinsamen Abenteuer in Baldur’s Gate 3 nie so recht vorangekommen.

Der dynamische Splitscreen-Modus mag für viele wahrscheinlich nur ein kleines, nettes Detail sein, aber für uns geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung, denn so viel Spaß Baldur’s Gate 3 auch solo bereitet - gemeinsam sorgt es gleich für noch mehr Freude.

Ihr wollt mehr über Baldur’s Gate 3 lesen? Dann hier entlang:

Sobald Patch 7 im September erscheint werden wir uns wie bereits in Divinity: Original Sin 2 wieder sehr ausführlich ins Couch-Abenteuer stürzen. Beim vorherigen Spiel von Larian funktionierte der dynamische Splitscreen-Modus nämlich schon ganz fantastisch.

Wie schaut es bei euch aus? Spielt ihr gerne im Splitscreen und freut ihr euch auch so sehr über das neue Feature? Oder zockt ihr lieber online oder allein? Verratet es uns in den Kommentaren!