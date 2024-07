Baldur's Gate 3: Die 'beste' Quest-Belohnung im Spiel ist laut Fans keine Waffe - sondern 10 handgemachte Kekse!

Diese bestimmte Belohnung will am liebsten mit einem Glas Milch genossen werden.

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel mit enorm vielen Inhalten. An jeder Ecke und nach jeder Konversation könnte euch bereits das nächste Abenteuer erwarten – mitsamt passender Belohnung natürlich. Wir müssen schmunzeln, als wir die wohl ‘beste‘ Belohnung laut Reddit-User*in “AxolotlyAwesome“ sehen.

Die ‘beste‘ Belohnung sind… hausgemachte Cookies!

In einem Reddit-Thread teilt “AxolotlyAwesome“ die Freude über hausgemachte Cookies. Zehn davon gibt’s nämlich als Quest-Belohnung, wenn die beiden Tieflinge Bex und Danis überleben. Selbst die Item-Beschreibung der Cookies ist einfach wholesome, denn die werden als „einzigartige, sehr leckere“ Cookies beschrieben, die nach „Heldentum schmecken“.

Die Community feiert die Liebe für Backwaren. So schreibt “iamwounded69“ zum Beispiel, jedes Mal die Tieflinge für die Cookies zu retten. “Exciting_Bandicoot16“ fügt hinzu, dass jeder Cookie als drei Camp-Supplies gilt. Das sei gleich viel wie bei den meisten Würsten, was die Liebe von Bex beweisen würde, die sie in ihre Backwaren steckt.

Zuletzt wollen wir zusammenfassend das Zitat von “Dakkadakka127“ so stehen lassen:

„Ich bin hier, um Illithid-Hintern zu versohlen und Cookies zu essen. Und ich habe keine Cookies mehr.“ “Dakkadakka127“ auf Reddit

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Wie bekomme ich die hausgemachten Cookies von Bex?

Um selbst in den Genuss der einzigartigen Cookies zu kommen, müssen die Tieflinge Bex und Danis den zweiten Akt überleben. Das bedeutet, dass ihr sie im ersten Akt mitsamt den anderen Tieflingen im Smaragdhain vor den Truppen von Minthara retten müsst.

Im zweiten Akt findet ihr dann eine verzweifelte Bex in der Gegend rund um das Gasthaus des Letzten Lichts vor. Sie erzählt euch, dass die Kultist*innen der Absoluten ihren Danis entführt haben und bittet euch, ihn gemeinsam mit den anderen Tieflingen aus den Verließen der Türme des Mondaufgangs zu retten. Gelingt euch die Quest, gibt’s satte zehn hausgemachte Cookies als Belohnung.

Konntet ihr bei eurem Spieldurchlauf selbst die Cookies probieren oder ist die Quest an euch vorbeigegangen?