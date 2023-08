Baldur’s Gate 3: 'Vollende die meisterliche Waffe'-Quest – So erbeutet ihr die Sussurbaumrinde

In 'Vollende die meisterliche Waffe' schmieden wir eine Waffe mit Hilfe einer besonderen Rinde.

In Baldur’s Gate 3 erbeuten wir allerhand Ausrüstung, in dem wir Kisten durchwühlen, mächtige Widersacher*innen besiegen oder verloren geglaubte Schätze entdecken. Allerdings können wir auch selbst Gegenstände herstellen.

In der Quest “Vollende die meisterliche Waffe” könnt ihr mit Hilfe einer ganz bestimmten und seltenen Rinde entweder einen Dolch, eine Sichel oder ein Großschwert verzaubern. Wir zeigen euch, wie das klappt und wo ihr den passenden Baum findet.

So startet ihr die Quest “Vollende die meisterliche Waffe”

Um die Aufgabe zu starten, verschlägt euch eure Reise ins zerstörte Dorf. Beim großen Bau im Norden der Stadt handelt es sich um eine alte Schmiede. Um diese zu betreten, habt ihr verschiedene Möglichkeiten.

Am einfachsten ist der Weg über das Loch im Obergeschoss. Das ist zwar mit Spinnweben bedeckt, lässt sich mit ein wenig Feuer aber freilegen. Alternativ könnt ihr das Schloss am Tor im Erdgeschoss aufbrechen – allerdings verbraucht ihr dadurch ein Diebeswerkzeug.

In der Schmiede angekommen, seht ihr in einer Ecke eine große Truhe, – Vorsicht, sie ist mit einer Falle gesichert – in der ihr “Steilkliffs Blaupausen” findet. Wenn ihr diese lest, startet die Quest.

Die Schmiede befindet sich im Norden des Dorfes.

Die Sussurbaumrinde im Unterreich finden

Um die Blaupausen zu nutzen, benötigt ihr die Rinde von einem Sussurbaum. Einen dieser magischen Bäume findet ihr im Westen des Unterreichs. Auch hier ist Vorsicht geboten, weil der Baum einige fiese Monster beherbergt.

Ihr wollt wissen, wie ihr ins Unterreich kommt? Dann schaut in diesem Guide vorbei:

Klettert auf den Baum und erbeutet an seinem Stamm ein Stück Rinde. Im Anschluss gehts zurück zur Schmiede, wo ihr das Schmiedefeuer entfacht und mit dem Blasebalg anheizt. Wählt dann die Glut aus und kombiniert sie mit der Rinde.

Die Schmiede beginnt blau zu leuchten, das Signal, dass ihr nun ein ausgewähltes Item verbessern könnt. Kombiniert die Schmiede als nächstes mit einem Dolch, einer Sichel, oder einem Großschwert – die Magie der Rinde wird das Item magisch verbessern.

Ihr braucht weitere Guides zu Baldur’s Gate 3? Dann geht’s hier lang:

Ihr könnt die Schmiede übrigens auch unterirdisch betreten, indem ihr durch den Brunnen im zerstörten Dorf nach unten steigt und die Höhle dort in Richtung Osten erkundet. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viele verschiedene Möglichkeiten euch Baldur’s Gate 3 für die Quests und euer Abenteuer bietet.

Nun zu euch. Habt ihr euch eine magische Waffe geschmiedet, oder seid ihr bereits bestens ausgestattet? Welche der drei Waffen habt ihr euch verzaubern lassen? Verratet es uns in den Kommentaren.