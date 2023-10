'Ihr überseht ihn und er ist großartig': Baldur's Gate 3-Fans finden einen versteckten Nutzen für einen Zaubertrick, den keiner verwendet

Wusstet ihr, dass Tanzende Lichter in BG3 mehr können als nur Licht spenden?

Die wichtigsten Infos in Kürze: Der Zaubertrick 'Tanzende Lichter' in Baldur's Gate 3 hat eine nützliche Eigenschaft, die in seiner Beschreibung nicht erwähnt wird.

Mit Tanzenden Lichtern können gefährliche Fallen ausgelöst werden, ohne sie aus der Nähe entschärfen zu müssen.

Der Zaubertrick kann auch genutzt werden, um Lüftungsschächte zu blockieren und Fernkämpfern die Sicht auf entfernte Gegner zu ermöglichen.

Spielt ihr eine der Zauberklassen in Baldur's Gate 3, dann kennt ihr vermutlich das Problem: Ihr habt eine ganze Wagenladung nützlicher Zauber, die ihr gern lernen oder einsetzen würdet, aber schlicht nicht genug Zauberplätze für alle.

Früher oder später müsst ihr euch also entscheiden, welche Zauber ihr unbedingt braucht und auf welche ihr doch eher verzichten könnt. In letztere Kategorie dürfte für viele von euch der unscheinbare Zaubertrick "Tanzende Lichter" fallen – dabei hat er sogar einen Effekt, der nicht in seiner Beschreibung steht und der ihn in bestimmten Situationen besonders nützlich macht.

Mit Tanzenden Lichtern Fallen 'entschärfen'

Die offizielle Beschreibung des Zaubertricks ist nicht gerade beeindruckend, ihr könnt damit nämlich lediglich einen Bereich von neun Metern erhellen – etwas, was der Zaubertrick "Licht" ebenfalls kann, ohne Konzentration zu erfordern.

Wir könnten also gut verstehen, wenn ihr bei Tanzenden Lichtern bisher mit der Nase gerümpft habt, allerdings steckt in dem unscheinbaren Zaubertrick mehr, als auf der Verpackung steht. Fans haben auf Reddit jetzt nämlich eine weitere Einsatzmöglichkeit geteilt:

"PSA für Tanzende Lichter, weil niemand es zu wissen scheint: Ihr könnt es nutzen, um Minen auszulösen. Ethels Versteckt wünscht sich, dass es irgendwas gegen meinen lächerlichen kleinen Zaubertrick aussetzen könnte."

Da ihr Tanzende Lichter anders als "Licht" auch auf einige Entfernung wirken könnt, könnt ihr damit ganz einfach gefährliche Fallen auslösen, ohne sie aus der Nähe entschärfen zu müssen. Und da es sich um einen Zaubertrick handelt, den ihr unendlich oft einsetzen könnt, verbraucht ihr dabei nicht einmal Ressourcen.

In den Kommentaren haben Fans sogar noch weitere Nutzungsmöglichkeiten entdeckt. Einer gibt etwa an, dass sich damit Lüftungsschächte blockieren lassen, während ein anderer besonders in den Schattenlanden auf den Zauber schwört: "Leute übersehen Tanzende Lichter, aber es ist großartig in Akt 2."

Wirkt ihr den Zaubertrick nämlich auf entfernte Gegner, bekommen eure Fernkämpfer*innen ohne Dunkelsicht keinen Malus mehr dafür, dass die Feinde im Dunkeln verborgen sind.

Das ist nicht einmal der einzige Fall, bei dem Baldur's Gate 3 euch dafür belohnt, wenn ihr Zauber kreativ einsetzt. So kann Federfall euch etwa Wege eröffnen, die euch sonst verwehrt bleiben und mit Arkanes Schloss könnt ihr nervige Gegner mitten im Kampf einfach wegsperren.

Nur Zielsicherer Schlag können wir euch weiterhin nicht empfehlen... der Zaubertrick ist einfach genauso nutzlos wie in der TTRPG-Vorlage.

Was ist die kreativste Art, auf die ihr bisher einen Zauber eingesetzt habt?