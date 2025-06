Disney Dreamlight Valley: Peter Pan-Update enthüllt neue Charaktere, Releasetermin und wie es 2025 weitergeht

Das neue Peter Pan-Update für Disney Dreamlight Valley wurde enthüllt (Bild: Disney's Peter Pan, 1953)

Disney Dreamlight Valley hat den Vorhang zum nächsten Gratis-Update für Disney Dreamlight Valley fallen lassen. Schon bald dreht sich alles um die Welt von Peter Pan. Mit dabei sind zwei neue Charaktere und die bereits angeteaste Schädelhöhle am Strand wird eine wichtige Rolle spielen.

Los geht’s mit Peter Pan und dem "Mysteries of Skull Rock"-Update am 18. Juni 2025 auf allen unterstützten Plattformen. Das Update ist kostenlos, ihr braucht also keinen der beiden kostenpflichtige DLCs, um in die Piratenwelt einzutauchen.

Hier könnt ihr euch das Entwicklervideo anschauen, das die neuen Inhalte vorstellt:

7:02 Disney Dreamlight Valley: Entwicklervideo stellt Peter Pan-Update und mehr vor

Wie ihr Peter Pan freischaltet, ist noch nicht bekannt. Allerdings werdet ihr die Schädelhöhle näher erkunden und dabei offenbar auf ein Piratenschiff im Inneren stoßen. Womöglich müsst ihr also diesmal die neuen Quests abschließen und braucht keinen Realm öffnen, das ist aber nur Spekulation.

Es werden zwei Charaktere hinzugefügt: Peter Pan und Das Vergessen. Der oben verlinkte Trailer gibt euch bereits einen Blick auf die virtuelle Umsetzung der beiden Heldenfiguren.

Das Vergessen kennt ihr bereits aus der Hauptgeschichte von Dreamlight Valley. Nun könnt ihr die tragische Figur wirklich in eure Nachbarschaft integrieren. Dazu gehört auch, dass ihr eurer dunklen Seite endlich einen richtigen Namen geben dürft.

Diese Änderungen stecken im Peter Pan-Patch:

Neue Charaktere: Peter Pan und Das Vergessen.

Peter Pan und Das Vergessen. Skull Island: Neue Storyquests um den Schädelfelsen und das Vergessen

Neue Storyquests um den Schädelfelsen und das Vergessen Haustiere: Wie schon bei Charakteren könnt ihr fortan auch mit Haustieren euer Freundschaftslevel für Belohnungen steigern. Außerdem könnt ihr Namen vergeben.

Wie schon bei Charakteren könnt ihr fortan auch mit Haustieren euer Freundschaftslevel für Belohnungen steigern. Außerdem könnt ihr Namen vergeben. Neuer Star Path: Mit dabei ist natürlich auch wieder ein Sternenpfad, der sich thematisch und Piraten-Items und Meerjungfrauen dreht.

Mit dabei ist natürlich auch wieder ein Sternenpfad, der sich thematisch und Piraten-Items und Meerjungfrauen dreht. Cross-Save: Mit dem Update können PlayStation-User endlich ihre Spielstände zwischen Plattformen verschieben.

9. Juli 2025: The Storybook-Vale Part 2 erscheint mit Malefiz und Dornröschen

The Storybook-Vale Part 2 erscheint mit Malefiz und Dornröschen Sommer 2025: Alles steht Kopf angeteast

Alles steht Kopf angeteast Herbst 2025: kostenloses Update mit der Rückkehr in ein "verzaubertes Reich"

kostenloses Update mit der Rückkehr in ein "verzaubertes Reich" Winter 2025: kostenloses Update mit einem neuen Charakter, mit dem "Träume wahr werden"

Im Laufe des Jahres wird es außerdem noch einen großen "2025 Showcase" geben, in dem Gameloft noch mehr Licht auf die kommenden Inhalte werfen möchte.

Ebenfalls im Laufe des Sommers soll auch noch die zweite Hälfte der kostenpflichtigen Erweiterung The Storybookvale erscheinen. Diese hat allerdings noch keinen Release-Termin. Wie es danach mit Updates weitergeht, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Peter Pan-Update oder hättet ihr lieber andere Charaktere gesehen?