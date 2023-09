Die besten Baldur's Gate 3-Companions: Verratet uns, welche 3 Begleiter in eurer Gruppe nicht fehlen dürfen

Halsin, Karlach und Astarion sind nur drei der möglichen zehn Companions aus Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 stellt euch ständig vor schwierige Entscheidungen; aber nicht nur während der Missionen, sondern auch ganz einfach bei der Wahl eurer Gruppen-Mitglieder. Auf eurer Reise könnt ihr insgesamt 10 Begleiter*innen rekrutieren.

Die kommen alle mit ganz eigenen Ansichten und spannenden Hintergrundgeschichten daher. Mitnehmen dürft ihr aber immer nur drei – oder vier, falls ihr selbst einen Origin-Charakter spielt; also ihr selbst einen der möglichen Companions steuert.

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, wen ihr am liebsten dabei habt, um zu ermitteln, wie das Dream-Team der GamePro-Community aussieht.

Auf wen könnt ihr in Baldur's Gate 3 einfach nicht verzichten?

Klar, wen ihr während des Abenteuers mitnehmt, kann sich auch schon mal ändern. Manche Begleiter*innen wie Halsin oder gar Minsc kommen eben auch erst später im Verlauf dazu. Zudem kann es natürlich sein, dass ihr gezielt Personen zu bestimmten Missionen mitnehmen wollt.

Trotzdem kristallisiert sich früher oder später bei fast allen Fans eine Standard-Party heraus, mit der sie sich besonders wohlfühlen. Aber das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben und darum interessiert uns auch brennend, warum ihr euch für die angegebene Auswahl entschieden habt.

Bei unserer Umfrage habt ihr drei Stimmen, damit ihr eure Lieblings-Gruppe zusammenstellen könnt, so als ob ihr mit einem selbst erstellten Charakter unterwegs seid:

Verratet uns in den Kommentaren unbedingt: Habt ihr die Begleiter*innen dabei, die ihr charakterlich am liebsten mögt? Oder vielleicht diejenigen, die gut zueinander und zu eurem Hauptcharakter passen? Oder seid ihr doch eher pragmatisch veranlagt und achtet auf eine ausgewogene Kombination an Fähigkeiten, die euch bei Kampf und Erkundung Vorteile verschafft?

Alle Vorgehensweisen beim Zusammenstellen der Gruppe haben ihre Vorteile. Ihr könnt die Party so zusammenstellen, dass ihr möglichst gut durch verschlossene Türen kommt und gegen alle Gegnertypen gewappnet seid; gleichzeitig ist es natürlich verlockend, die Companions mitzunehmen, die euch am liebsten sind.

Manchmal kommen bei bestimmten Konstellationen auch einfach die witzigsten spontanen Konversationen zwischen den Begleiter*innen zustande, wenn ihr gerade auf dem Weg zur nächsten Mission seid.