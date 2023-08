Baldur's Gate 3: Wie ich versehentlich meine Unterwäsche verkauft und mir fast das RPG ruiniert habe

Eigentlich wollte Rae nur ein wenig ausmisten, nicht die Wäsche verkaufen, die ihr Tiefling gerade trägt...

Habt ihr schon mal versehentlich eure Unterwäsche verkauft? Wenn ihr jetzt verwirrt oder gar empört “Nein?!” gesagt habt, dann kann ich euch versichern, dass ich bis vor Kurzem genauso reagiert hätte.

Und dann kam Baldur’s Gate 3.

Das Spiel, in dem ein sehr kleiner Fehler sehr große Auswirkungen haben kann - auf das Spielgeschehen und einen selbst. Zum Beispiel, als ich ein bisschen zu enthusiastisch Inventarmanagement betrieben und mir so Stunden später ernsthafte Storymomente ruiniert habe, weil ich in unerwarteten Momenten mit der Vulva meiner Tiefling-Druidin konfrontiert wurde …

Rae Grimm Rae ist seit Jahren begeisterte Rollenspielerin und versehentliche DnD-Spielerin im Cozy-Podcast “Das langweiligste Dorf von Faerûn”. Entsprechend konnte sie es kaum erwarten, in Baldur’s Gate 3 einzutauchen. Ein toter PC und ein manchmal zu kleines Steam Deck sorgten allerdings für eine RPG-Erfahrung, die sie so bald nicht vergessen wird.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Dieser Artikel enthält nur leichte Spoiler, da sich die Autorin aufgrund der Absurdität der Ereignisse nicht mehr an Details erinnern kann. Ein bisschen was erfahrt ihr aber doch über eine Mission.

Nichts als die nackte Wahrheit

Mein Unglück begann schon am Release-Wochenende von Baldur’s Gate 3, als mein treuer Gaming-PC den Geist aufgab. Bereits der Charakter Creator stellte sich als zu viel für ihn heraus. Nach so wenigen Minuten im Spiel wie Frames per Second in der ersten Cutscene verabschiedete er sich aus meinem Leben.

Zum Glück besitze ich aber ein Steam Deck, und das massive RPG ist ganz hervorragend an den wuchtigen Handheld von Valve angepasst. Mein einziges Problem ist das recht kleine User Interface, gepaart mit der Steuerung, wenn es um Feinarbeiten wie Inventarmanagement geht.

Und wie alle erfahrenen Rollenspieler*innen wissen, ist die fachgerechte Sortierung der items essenziell. Schließlich gibt es nichts Schlimmeres, als im Eifer des Gefechts plötzlich zum falschen Trank zu greifen und versehentlich “verdächtiges Gift” zu gurgeln statt eines Heiltranks.

Entsprechend akribisch bin ich, wenn es darum geht, mein digitales Hab und Gut zu ordnen und unbrauchbaren Schrott sofort zu verkaufen.

Ungünstig nur, dass ich dabei offenbar das ein oder andere Mal leider das winzige “E” übersehen habe, das anzeigt, welche Gegenstände meine Druidin gerade ausgerüstet hat. Wie zum Beispiel ihr Casual Outfit, das sie nur im Camp trägt, und ihre Unterwäsche. Ungünstig auch, wenn das im denkbar schlechtesten Moment auffällt - wie einer sehr dramatischen Cutscene.

Im Charakter Editor hat Rae damit gerechnet, die Nippel ihrer Spielfigur zu sehen, in dieser Szene nicht.

Der große Auftritt von Vulva A

Normalerweise würde hier wohl eine (richtige) Spoilerwarnung stehen, schließlich geht es um eine storyrelevante Szene. Allerdings habt ihr Glück in meinem Unglück: Der nun folgende Zwischenfall hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich euch die Handlung nicht einmal spoilern könnte, wenn ich es wollte. Denn konfrontiert mit meiner im Editor liebevoll ausgewählten Vulva (Typ: A) fiel es mir unerwartet schwer, dem Geschehen zu folgen.

Dabei hätte alles so harmlos wie banal sein sollen. Ein entspannter Aufenthalt im Camp wie viele andere zuvor. Eine lange Rast, um vor dem nächsten Abenteuer noch einmal HP aufzutanken. Womit ich nicht gerechnet hatte, war Folgendes:

In einer Cutscene windet sich sich mein von unliebsamen Hirnlarven gebeutelter Tiefling vor Schmerzen, nur um dann von Begleiterin Lae'zel ein Messer an die Kehle gedrückt zu bekommen - während meine Spielfigur dabei vollkommen nackt ist.

Diese Auseinandersetzung hätte sich mit der passenden Kleidung etwas anders angefühlt...

Und nein, ich habe gerade keine kinky Sexszene aus Baldur’s Gate 3 vorweggenommen, denn eigentlich hätte das alles ganz anders aussehen sollen. Um was es in der Szene genau geht oder wie es zu der Auseinandersetzung kam, kann ich nur erraten.

Ich war viel zu sehr von unerwartet auftauchenden Nippeln abgelenkt, die genau zeigten, dass die Nacht ein wenig frischer war. Nippel, die normalerweise unter hübscher lila Unterwäsche und einem hübschen Camp-Outfit in derselben Farbe verborgen sein sollten. Und das war sogar noch, bevor ich plötzlich mit Vulva A konfrontiert wurde.

Ja klar, natürlich wusste ich von der Existenz von Vulva A. Schließlich hatte ich sie, wie bereits erwähnt, selbst im Editor unter diversen anderen Vulven und Penissen ausgewählt. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, sie außerhalb einer potenziellen Sexszene mit einer zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal auserkorenen Liebschaft zu sehen …

Dass das bei Baldur's Gate 3 auch auf andere Weise passieren kann, lest ihr hier:

Völlige Verwirrung

Während ich noch versuchte, zu verstehen, ob mein Tiefling und ich einem freizügigen Bug zum Opfer gefallen waren und bewunderte, dass die Nacktheit nur mich aus der Fassung brachte und nicht Lae'zels Mordlust stoppte, änderte sich die Szene noch dramatischer.

Seit ich im Charakter Creator nicht nur meine Druidin selbst, sondern zusätzlich einen mysteriösen zweiten Charakter erstellte, wartete ich sehnlichst auf das Auftreten dieser ominösen “Wächterin”. Und natürlich kam das zum denkbar ungünstigsten Moment, nämlich als meine situative Aufnahmefähigkeit einfach nicht existierte.

Entsprechend habe ich weiterhin keine Ahnung, was es mit dieser Wächterin auf sich hat, woher sie kommt oder warum sie mir überhaupt helfen will. Denn weil die Szene durch die Tiefling-Nacktheit so dramatisch absurd war, dass ich nur lachen konnte, aber dringend wissen wollte, wer dieser zweite Charakter ist, tat ich das Undenkbare: Ich skippte durch die Cutscene.

Nackt von Kopf bis Fuß - So stellt sich Raes Tiefling den Ereignissen.

Mein Plan dabei war, einfach einen früheren Speicherstand zu laden, den Schlüpferstatus zu checken und dann die wichtigen Szenen zu wiederholen. Dann hätte ich meine Aufmerksamkeit weniger auf die (hervorragende) Wahl von Vulva A legen können, um stattdessen der Handlung von Baldur’s Gate 3 zu folgen.

Dumm nur, dass ich feststellen musste, dass es gar kein Bug war, der mich das letzte Höschen gekostet hatte. Denn jeder Speicherstand, den ich checkte, zeigte dasselbe Bild: große Leere, wo im Inventar Unterwäsche und Camp-Outfit hätten sein sollen.

Das ließ nur eine Schlussfolgerung zu: Offenbar hatte ich versehentlich bei einem meiner Händler-Trips meine ausgerüstete Kleidung verkauft. Und mein letzter Speicherstand Pre-Unterhosenlosigkeit lag mehr Stunden zurück, als ich gewillt war, in Kauf zu nehmen … Pech gehabt.

Auf der Suche nach Schlüpfern

Immerhin: Um weiterhin unerwünscht freizügige Situationen zu vermeiden, gab es mehrere Möglichkeiten. Ich konnte:

die Unterwäsche meiner Begleiter stehlen,

die Welt in der Hoffnung durchkämmen, zufällig Schlüpfer zu finden

und versuchen die Händler zu finden, bei denen ich meine Original-Unterwäsche verkauft hatte.

Meine Wahl fiel auf alles drei.

Raes Party musste den Unterwäsche-Check über sich ergehen lassen. Astarion hat es nicht in die engere Auswahl geschafft.

Der erste Schritt war, die Unterwäsche meiner Begleiter*innen unter die Lupe zu nehmen. Lae'zel, Karlach und Shadowheart haben meiner Meinung nach den besten Dessous-Geschmack in Baldur’s Gate 3, weshalb sie in die engere Auswahl kamen.

Während ich allerdings versuchte, mich zu entscheiden, wessen Unterwäsche zu meiner Unterwäsche werden sollte, plagte mich ein unerwartet schlechtes Gewissen. Warum sollten meine Begleiter*innen schließlich für meine Fehler mit ihren Schlüpfern bezahlen?

Ja, klar, Baldur’s Gate 3 ist “nur ein Spiel”, aber es ist ein RPG und entsprechend hoch ist meine Verbundenheit zum "Rollen"-Spiel. Hoch genug, um Skrupel zu haben, einfach einem unschuldigen Charakter (den ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal geromanced hatte), Höschen und BH zu stehlen.

Also verwarf ich diesen Gedanken wieder. Stattdessen begann meine resignierte Wanderung durch Faerûn, auf der Suche nach neuer Unterwäsche. Und lasst euch gesagt sein:

Unterwäsche ist in BG3 nicht leicht zu finden

Während ich relativ schnell zum Glück wieder ein “Casual Outfit” für das Camp hatte, das unwillkommene FKK-Momente verhinderte, war in der Welt von Baldur’s Gate 3 weit und breit keine Unterwäsche zu finden. Seltene Artefakte, aggressive Eichhörnchen, verstörende Scheunen-Szenen? Alles kein Problem! Schlüpfer? Schwierig.

Na also - Geht doch!

Und ja, ich weiß. Wenn ich ein Camp-Outfit hatte, warum suchte ich dann überhaupt noch Unterwäsche? Nun, irgendwann ging es mir nur noch ums Prinzip. Wenn meine Druidin sich schon mit lästigen Hirnlarven und Goblins herumschlagen muss, sollte sie immerhin keine Angst vor Scheuerwunden oder Pilzinfekten haben müssen.

Nach mehr Stunden als ich bereit bin zuzugeben, kam ich immerhin wieder zu einem der Händler, denen ich mein ungewolltes (aber in Wirklichkeit doch gewolltes) Gut verkauft hatte. Und da war sie: meine lila Unterhose!

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr über digitale Unterbekleidung freuen könnte. Oder dass ich sie so sehr vermisse, dass ich einen kompletten Artikel dazu schreibe. Aber:

Baldur’s Gate 3 hat es geschafft, beides zu ändern. Und mich gleichzeitig daran zu erinnern, wie unfassbar großartig es ist, wieder ein Spiel zu spielen, in dem sogar ein winzig kleiner Fehler (für mich) große Auswirkungen haben kann. Allein dafür war’s die schlüpf(er)ige Suche schon wert.

Ist euch in Baldur's Gate 3 auch schon irgendetwas richtig Unerwartetes passiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.