'Ich hab's getan, damit ihr es nicht müsst': Baldur's Gate 3-Fan findet die Wirkung von jedem Vettel-Trank raus – indem er sie selbst schluckt

Dieser BG3-Fan hat etwas getan, das ihr definitiv nicht nachmachen solltet.

Die meisten Tränke in Baldur's Gate 3 sind wertvolle Ressourcen, die uns etwa heilen oder mächtige Zustände wie Hast bewirken können. Dass man deshalb aber nicht jedes Fläschchen hinterkippen sollte, das einem beim Abenteuer über den Weg läuft, hat ein Fan im Selbsttest bewiesen.

Er hat nämlich die Wirkung jedes der mysteriösen Tränke im Versteck der Vettel rausgefunden, indem er sie getrunken hat – und dafür ordentlich Debuffs kassiert.

BG3-Fan findet raus, was alle Tränke der Vettel bewirken

Falls ihr die Tränke selbst bei eurem Durchlauf verpasst habt: Ihr findet sie tief im Versteck der Vettel in Akt 1. Habt ihr sie im Kampf besiegt oder einen Deal mit ihr gemacht, könnt ihr die Tränke im Zimmer mit dem Teleportationskreis aus Pilzen entdecken. Dort stehen sie nämlich feinsäuberlich in einem Regal aufgestellt und locken mit Namen wie "Schmetterlinge im Bauch".

Dass es allerdings in den meisten Fällen eine ganz dumme Idee ist, an den Tränken zu nippen, hat ein neugieriger Fan rausgefunden. Der hat nämlich alle Tränke einmal nacheinander geschluckt und ihre Wirkung auf Reddit geteilt mit den Worten:

Ich habe alle Vettel-Tränke getrunken, damit ihr es nicht müsst.

Die meisten Potions haben wenig überraschend eine negative Wirkung – einer davon gibt euch sogar einen dauerhaften Debuff – aber es gibt auch zwei Boni unter ihnen:

Broken Promise – +2 Stärke bis zur nächsten langen Rast, danach permanent -1 Stärke

– +2 Stärke bis zur nächsten langen Rast, danach permanent -1 Stärke Butterflies in my Stomach – Ihr blutet innerlich und nehmt 1-6 Schaden für vier Runden.

– Ihr blutet innerlich und nehmt 1-6 Schaden für vier Runden. Faltering Will – Ihr seid bei Weisheitswürfen bis zur nächsten langen Rast im Nachteil.

– Ihr seid bei Weisheitswürfen bis zur nächsten langen Rast im Nachteil. Heart of Stone – Ihr seid resistent gegen Gift-Schaden bis zur nächsten Rast.

– Ihr seid resistent gegen Gift-Schaden bis zur nächsten Rast. Insanity's Kiss – Ihr seid allen Kreaturen für die nächsten fünf Runden feindlich gesinnt.

– Ihr seid allen Kreaturen für die nächsten fünf Runden feindlich gesinnt. Lost Time – Bewirkt -2 auf Rüstungsklasse und ihr könnt für 50 Züge keine Reaktionen nutzen.

– Bewirkt -2 auf Rüstungsklasse und ihr könnt für 50 Züge keine Reaktionen nutzen. Lover's Avarise – Euer Weisheitswert ist bis zur nächsten langen Rast um -1 reduziert.

– Euer Weisheitswert ist bis zur nächsten langen Rast um -1 reduziert. Missing Pets – Ihr seid für drei Züge verängstigt.

– Ihr seid für drei Züge verängstigt. Mother's Loathing – Ihr erhaltet Biss bis zur nächsten langen Rast.

– Ihr erhaltet Biss bis zur nächsten langen Rast. Wilted Dreams – Etwas wartet auf euch, während ihr schlaft. Ihr nehmt 3-18 psysischen Schaden bei der nächsten langen Rast.

Mehr zu Baldur's Gate 3 gibt es im Talk-Video:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

In den Kommentaren sorgen die Wirkungen der Tränke für einiges an Belustigung und Schadenfreude. Ein Fan berichtet sogar, dass er die Vettel-Tränke an Dammon verkauft habe und der sie dann geschluckt habe, als ein Kampf in seiner Nähe ausgebrochen ist. Immerhin hat der Schmied das Ganze aber wohl überlebt.

Und natürlich wären BG3-Fans keine BG3-Fans, wenn sie nicht auch nach weiteren kreativen Einsatzmöglichkeiten für die Tränke suchen würden. Wie der Threadersteller PartyRooster aber nach eigenen Tests berichten muss, könnt ihr die Debuffs nicht auf Gegner wirken, wenn ihr sie mit den Tränken bewerft. Zu schade aber auch.

Habt ihr selbst den Fehler gemacht und der Vettel vertraut oder seid ihr heil davon gekommen?