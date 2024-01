'Das passt etwas zu gut': Baldur's Gate 3-Fan lässt Nicolas Cage in die Rollen der Charaktere schlüpfen und es ist fast schon unheimlich

Dürfen wir vorstellen: Halsin Cage oder Cagesin (Bildquelle: Reddit).

Falls Baldur's Gate 3 einen Film bekommen würde, wer dürfte dann wohl in die Rollen der Companions und Fieslinge schlüpfen? Wie es aussehen könnte, falls Nicolas Cage gleich einen Großteil der Besetzung verkörpern würde, zeigen diese Bilder auf Reddit.

Wilkommen im Uncanny Valley an der Schwertküste

In Dead by Daylight ist Nicolas Cage bereits ganz offiziell gelandet. In Baldur's Gate 3 bekommt er seinen Auftritt nur dank Reddit-User Jirkislo. Was da entsteht, passt zwar manchmal erstaunlich gut, ist aber so uncanny, dass es schon ein bisschen unheimlich anmutet.

Im Reddit-Beitrag könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Die Community diskutiert das Ergebnis: "Ich hasse es, wie natürlich manche zusammenpassen", stellt ein Fan fest. "Zevlor sieht immer noch wie er selber aus, haha", merkt ein weiterer User an.

Aber auch ein paar andere Charaktere kommen bei der Community richtig gut an. Manche Fans begeistern sich sogar richtig für einen oder mehrere "Baldur's Cage"-Charaktere. "Ich weiß nicht warum, aber Nicolas Gale fühlt sich richtig für mich an", schreibt eine Person. "Gortasch ist endlich hübsch", merkt ein anderer Fan an.

In seiner teuflischen Rolle kommt Nicolas Cage besonders gut an. "Ich denke, falls sie jemals eine Adaption machen, wäre er ein ziemlich guter Raphael", findet ein Redditor. Das bestätigen auch andere Fans immer wieder.

Auch Auntie Ethel sorgt bei einigen für Zustimmung. "Raphael, Astarion und Ethel sind heiß", bemerkt eine Person. "Auntie ist in der Version sexy", schreibt ein anderer Fan. Beim bleichen Elf gehen die Meinungen auseinander. Während ein Fan findet: "Es fühlt sich für mich an, als könnte das die echte, ältere Version von Astarion sein", sind andere Personen nicht ganz einverstanden mit der Besetzung: "Nein! Nicht Astarion."

Immer wieder werden in den Kommentaren außerdem Rufe nach einer Mod laut.

Was haltet ihr von der Baldur's Cage Version des Spiels?