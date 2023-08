Baldur's Gate 3: Einer meiner liebsten D&D-Zauber ist im Spiel eine herbe Enttäuschung

Wer sich in Baldur's Gate 3 auf einen der vielfältigsten Zauber aus D&D freut, sollte seine Erwartungen zurückschrauben.

Baldur's Gate 3 bietet allein mit seinen unzähligen Zaubern eine fast schon absurde Auswahl an Möglichkeiten, um Probleme zu lösen. Dabei setzt das Spiel die Regeln seiner TTRPG-Vorlage Dungeons & Dragons oft fantastisch und so originalgetreu wie möglich um.

Hier und da nimmt sich das RPG aber auch einige Freiheiten und das ist nirgends so schade wie beim Zauber "Verwandlung".

T-Rex adé: Polymorph wird auf eine Form beschränkt

Verwandlung (oder Polymorph im Englischen) zählt zu einem meiner liebsten Zauber in D&D. Für einen Level 4-Zauberslot bietet er nämlich großartige Möglichkeiten: Ihr könnt euch oder ein anderes Ziel damit bis zu einer Stunde lang in jede Bestie verwandeln, deren Challenge Rating (quasi ihr Level) euer eigenes Level nicht übersteigt.

Damit könnt ihr als Riesenadler euer ganzes Team transportieren, einem verletzten Kameraden einen Gesundheitsboost in Form eines Riesenaffen geben oder eure Gegner vorübergehend in Hühner verwandeln. Oh, und ab Level 8 könnt ihr sogar zum T-Rex werden und so richtig auf dem Schlachtfeld wüten!

Verwandlung bietet also in der Vorlage jede Menge kreativer Anwendungsmöglichkeiten und genau das macht es zu so einem großartigen Zauber. Umso trauriger ist es da, dass er in Baldur's Gate 3 so drastisch eingeschränkt wurde. Hier hat er nämlich nur eine Funktion:

Verwandle eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Wenn die Trefferpunkte des Schafts auf 0 sinken, verwandelt sich das Ziel wieder in die ursprüngliche Gestalt mit den ursprünglichen Trefferpunkten.

Da gibt es auch andere gute Zauber, die Gale in seine wertvollen Stufe 4-Plätze stecken kann.

Nutzlos ist der Zauber natürlich trotzdem nicht. Besonders Gegner, die sonst zu groß zum Werfen oder Stoßen sind, könnt ihr in Schaf-Form ganz einfach in den nächsten bodenlosen Abgrund befördern. Oder ihr verwandelt eure Begleiter*innen in Schafe und schleicht euch unbehelligt an Feinden vorbei.

An die Vielseitigkeit und kreativen Möglichkeiten der D&D-Vorlage kommt das aber nicht annähernd ran, immerhin fallen fast alle Entscheidungsoptionen weg.

Auch auf Reddit und im Steam-Forum wünschen sich einige Fans mehr vom Zauber: "Die Umsetzung von Verwandlung ist echt enttäuschend", schreibt etwa einer. Viele räumen aber auch ein, dass der Zauber sonst schwer einzubauen gewesen wäre.

Manche schlagen auch einen Mitelweg vor: Ähnlich wie bei der Tierverwandlung des Druiden oder dem "Vertrauten finden"-Zauber könnte Verwandlung eine kleine Auswahl an Formen bieten, von denen wir uns eine aussuchen.

Dadurch würde sich der Zauber immerhin nicht so stark generft anfühlen, wie es aktuell der Fall ist. Und der T-Rex müsste auch gar nicht zwingend dabei sein, wirklich! ... Schlimm wäre es aber auch nicht.

Fallen euch noch kreative Lösungen ein, die ihr mit den Schafen anstellen könntet?