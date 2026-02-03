Im neuesten Batman-Comic schaut Bruce Wayne einen legendären Anime und den kennt ihr alle

Im neuesten Batman-Comic entspannt Bruce Wayne mit seinem Enkel vor dem Fernseher - und schaut dabei eine Serie, die verdächtig an Dragon Ball erinnert.

Jusuf Hatic
03.02.2026 | 05:31 Uhr

Son Goku und Vegeta wären mit Sicherheit erpicht darauf, mal mit Batman zu kämpfen. (© Akira Toriyama Toei Animation) Son Goku und Vegeta wären mit Sicherheit erpicht darauf, mal mit Batman zu kämpfen. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Am 4. Februar 2026 erscheint mit der vierten Ausgabe von "DC K.O. Knightfight" der finale Teil einer neuen Miniserie an Batman-Comics. In den Tagen zuvor gab der Verlag DC Comics eine kleine Vorschau auf einzelne Seiten der von Joshua Williamson geschriebenen und Dan Mora gezeichneten Ausgabe heraus.

Anime-Fans machten an dieser Stelle sofort das "Leonardo di Caprio zeigt auf etwas"-Meme nach, denn eine der Batman-Seiten enthält eine nicht ganz so versteckte Anspielung auf Dragon Ball.

In Gotham City gehört Dragon Ball offenbar zum Programm

Auf der Comic-Seite ist Bruce Wayne in einer alternativen Zukunft zu sehen, wie er gemeinsam mit seinem Enkel Alfred Wayne vor dem Fernseher sitzt. Auf dem Bildschirm sind zwei Charaktere zu erkennen, die Fans sofort identifizierten: Das sieht verdächtig nach Son Goku und Vegeta aus Dragon Ball aus.

Video starten 2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Bei der gezeigten Szene handelt es sich um einen Moment aus der Buu-Saga, den ihr auch im obigen Bild sehen könnt. Genauer gesagt geht es um die kurze Sequenz, als Goku und Vegeta im Inneren von Buu miteinander kämpfen; noch bevor sie zu Vegito miteinander fusionieren.

Das Design der Charaktere ist im Batman-Comic zwar leicht anders, aber die Referenz ist mehr als deutlich.

Der Künstler Dan Mora ist für seine Dragon Ball-Referenzen in Werken aus dem DC-Universum hinlänglich bekannt, auch in Batman/Superman: World's Finest #2 aus dem Jahr 2022 versteckt sich eine solche Anspielung, die der Künstler selbst auf seinem Instagram-Kanal feierte.

Zudem veröffentlicht Mora regelmäßig Fanzeichnungen von Dragon Ball-Charakteren - darunter auch eine coole Kombination mit Superman und Son Goku:

Auch andere Comic-Zeichner outeten sich schon als Fans des vor rund zwei Jahren verstorbenen DBZ-Schöpfers Akira Toriyama, allen voran Batman-Legende Jim Lee:

Für die Batman-Fans unter euch sei übrigens gesagt: Zwar endet mit der vierten Ausgabe die "Knightfight"-Miniserie, die übergeordnete Reihe zum "DC K.O."-Event läuft aber noch etwas weiter. Am 5. März 2026 erscheint hier der abschließende fünfte Band vom Autoren Scott Snyder und Zeichner Javier Fernández.

Welche Comic-Referenzen zu Anime-Serien fallen euch noch ein?

