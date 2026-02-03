PS Plus Essential im Februar 2026: Schnappt euch heute 4 neue Bonus-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Am heutigen Dienstag werden die frischen Bonus-Spiele des Februar 2026-Lineups von PS Plus Essential freigeschaltet.

Linda Sprenger
03.02.2026 | 06:00 Uhr

Heute gehen die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 live! Heute gehen die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 live!

Heute gibt's endlich wieder neues Spielefutter, für alle mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo. In wenigen Stunden schaltet Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele des Februar 2025-Aufgebots frei!

Wann werden die neuen Essential-Spiele veröffentlicht?

  • Am heutigen Dienstag, dem 03. Februar 2026 gegen 11 Uhr mittags deutscher Zeit.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die frischen Essential-Spiele des neuen Monats ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, sofern ihr über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügt.

Alle PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 im Überblick

Sony hat diesmal nicht drei, sondern gleich vier Bonus-Spiele für euch parat. Denn obwohl das Unternehmen seit Januar den Fokus auf PS5-Titel im Essential-Aufgebot legt, hat's mit Ace Combat 7: Skies Unknown in diesem Monat ein PS4-Titel ins Lineup geschafft:

Video starten 10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Besonders freuen könnt ihr euch diesen Monat auf Subnautica: Below Zero, das Kollegin Annika im GamePro-Test mit einer famosen Wertung von 87 Punkten versehen hat.

Bei Below Zero handelt es sich um die ursprünglich 2021 veröffentlichte Standalone-Erweiterung von Subnautica. Als Wissenschaftler*in erkundet ihr die Unterwasserwelt von Planet 4546B und sucht dort nach Alien-Artefakten, während ihr gleichzeitig um euer Überleben kämpft.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welches PlayStation Plus Essential-Spiel werdet ihr zuerst spielen?

