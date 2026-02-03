PS Plus Essential im Februar 2026: Schnappt euch heute 4 neue Bonus-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute gehen die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 live!

Heute gibt's endlich wieder neues Spielefutter, für alle mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo. In wenigen Stunden schaltet Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele des Februar 2025-Aufgebots frei!

Wann werden die neuen Essential-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 03. Februar 2026 gegen 11 Uhr mittags deutscher Zeit.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die frischen Essential-Spiele des neuen Monats ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, sofern ihr über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügt.

Alle PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Februar 2026 im Überblick

Sony hat diesmal nicht drei, sondern gleich vier Bonus-Spiele für euch parat. Denn obwohl das Unternehmen seit Januar den Fokus auf PS5-Titel im Essential-Aufgebot legt, hat's mit Ace Combat 7: Skies Unknown in diesem Monat ein PS4-Titel ins Lineup geschafft:

Besonders freuen könnt ihr euch diesen Monat auf Subnautica: Below Zero, das Kollegin Annika im GamePro-Test mit einer famosen Wertung von 87 Punkten versehen hat.

Bei Below Zero handelt es sich um die ursprünglich 2021 veröffentlichte Standalone-Erweiterung von Subnautica. Als Wissenschaftler*in erkundet ihr die Unterwasserwelt von Planet 4546B und sucht dort nach Alien-Artefakten, während ihr gleichzeitig um euer Überleben kämpft.

Welches PlayStation Plus Essential-Spiel werdet ihr zuerst spielen?