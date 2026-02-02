Dragon Ball-Fans taufen den neuen Super-Saiyajin von Akira Toriyama "John Dragon Ball" und lassen ihn komplett viral gehen

John Dragon Ball geht mit seinem selbstgefälligem Grinsen viral. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Es ist gerade erst eine knappe Woche her, seit auf der großen Dragon Ball Genkidamatsuri der neue namenlose Super-Saiyajin und mögliche Protagonist des neuen Dragon Ball-Spiels "AGE 1000" vorgestellt wurde – und jetzt hat er nicht nur einen offiziellen Fan-Namen, sondern auch seinen eigenen Hashtag auf X.

Macht Platz, ihr anderen Charaktere – John Dragon Ball ist jetzt da

Direkt nach der Enthüllung des neuen Dragon Ball-Spiels mit dem Arbeitstitel "AGE 1000", konnten sich Fans vor Begeisterung kaum halten. Nicht nur wird es ein neues Spiel zur beliebten Reihe von Akira Toriyama geben, sondern der gezeigte Kämpfer selbst soll aus der persönlichen Feder Toriyamas stammen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Spiel-Projekt "AGE 1000" und den neuen Kämpfer, der die Community so begeistert hat, anschauen:

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Als wäre sein Ursprung nicht schon Grund genug für die Begeisterung der Dragon Ball-Community, scheint die Ausstrahlung des Kämpfers die Fans ebenfalls komplett in den Bann gezogen zu haben.

Der namenlose Kämpfer zeigte bekannte Kampftechniken und Moves der vertrauten Saiyajins wie etwa Vegeta, Goku und Gohan, aber der größte Wow-Moment kam dann in den letzten Sekunden des Trailers: die Verwandlung in den Super-Saiyajin.

Diese Begeisterung der Community äußerte sich dann in haufenweise Memes auf diversen sozialen Medien wie X, Reddit und Instagram – bei X bekam der namenlose Super-Saiyajin sogar einen Namen und einen viralen Hashtag: John Dragon Ball und #keepit1000.

#keepit1000 ist der nun der Hashtag des neuen Dragon Ball-Protagonisten

Hier könnt ihr das zusammengeschnittene Video des Super-Saiyajins auf X sehen, das auch auf TikTok und anderen Plattformen, viral ging:

Natürlich versteht sich von selbst, dass der Name "John" hier eher als Meme, anstelle eines echten Namen, zu verstehen ist und genau wie bei weiblichen Figuren "Jane und Jane Doe" als Platzhaltername dient – und dennoch kann die Community es nicht lassen, den neuen Super-Saiyajin John Dragon Ball zu nennen und ihn in allerlei Anime-Memes einzubauen.

Dabei verbreitet sich das John Dragon Ball-Meme sogar außerhalb der Community. Hier einige Beispiele aus dem beliebten Hashtag #keepit1000 auf X.

Wer der neue Super-Saiyajin wirklich ist und was wir bisher über AGE 1000 wissen

Beim mysteriösen neuen Kämpfer handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Nachfolger der Saiyajins. Ob er mit Goku, Vegeta oder sogar Broly verwandt ist, ist bislang nicht bekannt. Da er jedoch Kampftechniken mehrerer bekannter Krieger beherrscht, spricht vieles dafür, dass er der Protagonist von AGE 1000 ist.

Unklar ist allerdings noch, ob der gezeigte Saiyajin ein fester Hauptcharakter ist oder lediglich ein mögliches Aussehen für einen spielbaren Avatar darstellt.

Der Arbeitstitel AGE 1000 deutet zudem stark auf eine Verbindung zu Dragon Ball Online hin – dem MMORPG, das 2010 ausschließlich in Korea, Taiwan und Hongkong erschienen ist. Möglich wäre also entweder eine Neuinterpretation oder eine direkte Fortsetzung.

Alternativ vermuten Fans, dass es sich bei AGE 1000 um ein bislang nicht enthülltes Dragon Ball Xenoverse 3 oder ein komplett neues Rollenspiel handelt. Sicher ist bislang nur eines: Der neue Super-Saiyajin – von der Community liebevoll "John Dragon Ball" getauft – ist mit Sicherheit mit Son Goku verwandt und wird im Zentrum der Geschichte von AGE 1000 stehen.

Wie gefällt euch der neu enthüllte Kämpfer des neuen Dragon Ball-Spiels?