Eiichiro Oda hat nur ein einziges Mal einen One Piece-Charakter im Anime synchronisiert – und das war nur in einem Filler

Allzu oft lässt sich One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda nicht bei öffentlichen Auftritten blicken - um nicht zu sagen: fast gar nicht. Entsprechend selten ist es, dass wir seine Stimme zu hören bekommen. Kurz vor Beginn der Netflix-Umsetzung von One Piece traf etwa Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy auf den Kopf hinter dem Manga.

Vor gut 24 Jahren konnten One Piece-Fans aber schon einmal die Stimme von Eiichiro Oda hören: In einem zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002 ausgestrahlten Kurzfilm namens "Dream Soccer King", denn hier übernahm Oda eine einmalige Gastrolle.

Worum geht es in "Dream Soccer King"?

Der am 2. März 2002 ausgestrahlte und rund fünfeinhalb Minuten dauernde One Piece-Kurzfilm "Dream Soccer King" wurde zur Feier der Fußball-WM 2002 veröffentlicht (via OPWiki) - zusammen mit Südkorea war Japan nämlich Co-Gastgeber des Turniers.

In dem Mini-Abenteuer, das zur Zeit des Alabasta-Arcs spielt, trifft Ruffys damalige Strohhutbande im Finale des "Grand Line-Pokals" auf Buggys "Schurken-Allstars". Nachdem es zur regulären Spielzeit 3:3 steht, geht es ins Elfmeterschießen.

Der entscheidende Schütze für Buggys Team ist ein mysteriöser Charakter "Odacchi", der ursprünglich als der Kommentator des Turniers fungierte. Odacchi war der Spitzname von Eiichiro Oda in seinen Kindheitstagen - und tatsächlich leiht der One Piece-Schöpfer dem gleichnamigen Nebencharakter in "Dream Soccer King" seine Stimme, wie ihr im X-Beitrag von "unonumero_56" hören könnt:

Das war auch zeitgleich das einzige Mal, das Oda sich in die Welt der Synchronsprecher begab: Datenbanken wie "Behind the Voice Actors" führen nur diesen einen Eintrag rund um Odas "Karriere".

Gebracht hat es dem Buggy-Team indes nichts: Der Schuss von Odacchi war so schlecht, dass selbst der damalige Marinesoldat Koby mühelos halten konnte. Da Strohhutkoch Sanji mit einem Schuss konterte, der vor lauter Wucht einmal die One Piece-Welt umkreiste, ehe der Ball ins Tor flog, verlor Buggys Team das Elfmeterschießen - und Odacchi wurde vom Hof gejagt.

