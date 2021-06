Battlefield 6-Countdown zum Reveal läuft, hier ist der Livestream mit Uhrzeit

Battlefield 6 erscheint noch dieses Jahr und wird am 9. Juni endlich enthüllt. Weil das schon morgen ist, läuft der Countdown zum Reveal-Livestream bereits und den genauen Termin samt Uhrzeit gibt es ebenfalls schon. Wer will, kann also jetzt schon auf dem Link zur Enthüllung campen, sich Erinnerungen stellen und in Vorfreude baden.

Battlefield 6: Termin, Uhrzeit und Livestream zur Enthüllung

Wann wird Battlefield 6 enthüllt? Morgen, am 9. Juni um 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geht es los.

Morgen, am 9. Juni um 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geht es los. Was ist zu sehen? Das steht noch nicht endgültig fest, aber der offizielle Account spricht von einem Reveal-Trailer. Also dürfte es nicht nur einen kleinen Teaser geben.

Hier ist der Link zum Livestream: Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Battlefield gibt es bereits einen Countdown zum Reveal-Livestream und dem Trailer. Aktuell steht der bei 29 Stunden.

Hier könnt ihr euch die Enthüllung des nächsten Battlefield-Teils dann live anschauen.

Battlefield 6 heißt angeblich Battlefield 2042 und vielleicht können wir es schon bald spielen

Aktueller Leak: Allem Anschein nach handelt es sich beim nächsten Battlefield-Teil wieder um ein Spiel mit modernem Setting. Der Titel soll Battlefield 2042 lauten und angeblich stellt dieser Teil eine Art Prequel zu Battlefield 2142 dar.

Davon gehen zumindest der neueste Leak aus, den wir hier genauer für euch zusammenfassen:

22 0 Mehr zum Thema Battlefield 6 heißt wohl Battlefield 2042, und ihr könnt es vielleicht noch in diesem Monat spielen

Alpha/Beta/Demo? Zusätzlich war zuletzt vermehrt die Rede davon, dass Battlefield 6 beziehungsweise Battlefield 2042 noch im Juni eine offene Beta, Alpha oder vielmehr Demo anbieten könnte. Das heißt, dass wir das nächste Battlefield also vielleicht noch diesen Monat ausprobieren dürfen.

Da es sich bei all dem aber bisher natürlich noch um unbestätigte Informationen beziehungsweise Gerüchte und Spekulation handelt, solltet ihr das Ganze natürlich mit der gebotenen Vorsicht genießen, bis wir mehr wissen. Allzu lange müsst ihr euch glücklicherweise nicht mehr gedulden.

Freut ihr euch auf den Trailer zum neuen Battlefield? Worauf hofft ihr, was erwartet ihr?