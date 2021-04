Battlefield 6 ist wohl schon fast fertig, Studios feilen noch am Balancing und polieren

Es gibt Neuigkeiten zu Battlefield 6! Einen offiziellen Launchtermin haben wir zwar leider noch nicht, aber dafür ein vielversprechendes Update zur Entwicklung. Die schreitet offenbar zügig voran und läuft super. DICE, Criterion und EA arbeiten wohl nur noch am Feinschliff und dem Polishing. Das heißt, dass Battlefield 6 in weiten Teilen also wohl schon fertig ist.

Übrigens hat DICE außerdem Battlefield für Mobile angekündigt, alle Infos dazu findet ihr hier:

Release 2021: Battlefield 6-Entwicklung läuft offenbar super

Wann erscheint Battlefield 6? In einem neuen Update der Entwickler:innen heißt es, dass bei Criterion und DICE mit Hochdruck daran gearbeitet wird, das nächste Battlefield-Spiel auf den Weg zu bringen. Das soll offenbar noch dieses Jahr soweit sein, aber außer "später in 2021" gibt es leider keine genauen Angaben.

Für Konsolen und PC: Im gleichen Blog-Eintrag werden auch die Plattformen genannt. An einer Stelle ist einfach nur von "Konsolen und PC" die Rede, später wird aber explizit erwähnt, dass die Power der "Next Gen-Konsolen" dabei helfen soll, alle Pläne für Battlefield 6 zu verwirklichen.

Das klingt nicht unbedingt danach, als würde das nächste Battlefield auch noch für PS4 und Xbox One erscheinen. Aber es steht natürlich noch nicht fest, ob wir den kommenden Franchise-Teil dann tatsächlich nur auf PS5 und Xbox Series S/X spielen können. Leaks gehen in eine ähnliche Richtung:

Playtesting & Polishing: Offenbar befindet sich die Entwicklung bereits in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium. Laut DICE werde aktuell täglich getestet und an den letzten Feinheiten geschraubt. Das dürfte bedeuten, dass bereits sehr viel mehr als das Grundgerüst steht.

"Wir sind momentan im täglichen Playtesting-Modus: Polieren, Balancing und das bestmögliche Battlefield-Spiel machen."

Welche Battlefield-Teile bisher am meisten Spaß gemacht haben, könnt ihr euch hier ansehen:

Battlefield 6 soll "spielverändernde Zerstörung" und mehr Spieler als je zuvor bieten

Im selben Atemzug mit der Versicherung, dass alles gut und wie geplant läuft, wurden zumindest auch einige kleine Details bekannt gegeben und bestätigt. Battlefield 6 soll all das bieten, was die Fans an der Reihe lieben – aber jeweils nochmal einen draufsetzen.

Levolution kehrt zurück? Neben "verrückten, unerwarteten Momenten" und epischen Massenschlachten soll auch "spielverändernde Zerstörung" bei Battlefield 6 (oder wie auch immer es dann letztlich heißt) mit an Bord sein. Wir können also davon ausgehen, dass wieder einiges zu Bruch geht und womöglich auch die Maps verändert.

Mehr Spieler:innen als je zuvor: Zusätzlich sollen wohl auch die Massenschlachten noch etwas umfangreicher werden. Jedenfalls ist in dem Blogeintrag davon die Rede, dass uns mehr Spieler:innen als je zuvor erwarten. Also können wohl über 64 Personen gleichzeitig gegeneinander antreten. Wie viele Menschen an einem BF6-Match teilnehmen können werden, wurde allerdings nicht verraten.

Was haltet ihr von den Ankündigungen und was wünscht ihr euch ganz besonders vom nächsten Battlefield-Teil?