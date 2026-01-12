  • Anzeige

Battlefield 6 Phantom Edition drastisch reduziert: Die beste Version des Bombast-Shooters ist jetzt supergünstig – aber nur kurz!

Battlefield 6 führt die traditionsreiche Multiplayer-Shooter-Serie zu alter Stärke zurück. Bei Amazon könnt ihr euch die Phantom Edition jetzt überraschend günstig schnappen. Aber ihr solltet euch beeilen!

GamePro Deals , Simon Berger
12.01.2026 | 11:59 Uhr


Erinnert ihr euch noch an die Nächte in Arica Harbor oder das pure Chaos auf Nelson Bay? Wenn ich an Battlefield: Bad Company 2 zurückdenke, kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war der Moment, in dem die Serie mein junges Herz gestohlen hat – die zerstörbaren Umgebungen, das wuchtige Gunplay und dieses „Nur noch eine Runde“-Gefühl. Seitdem habe ich jeden Teil mitgenommen, mal mit mehr, mal mit weniger Begeisterung. Aber was DICE und die Battlefield Studios mit dem Release von Battlefield 6 im Oktober 2025 abgeliefert haben, bringt uns endlich wieder das Gefühl der glorreichen Zeiten zurück.

Die Battlefield 6 Phantom Edition, also das absolute Rundum-sorglos-Paket, ist aktuell bei Amazon drastisch reduziert. Wer bisher gezögert hat, weil der stolze Release-Preis von über 100 Euro etwas abschreckend war, kann jetzt zuschlagen.

Jetzt günstig abstauben in der Phantom Edition: Battlefield 6 ist das glorreiche Comeback der legendären Shooter-Reihe

Video starten 16:23 Der Battlefield 6-Multiplayer ist klasse - aber er treibt uns auch zur Weißglut

Wir Veteranen sind kritisch, und das zu Recht. Nach den Experimenten der letzten Jahre wollten wir eigentlich nur eines: großangelegte Schlachten, eine moderne Kulisse (hallo, Manhattan und Gibraltar!) und eine Zerstörung, die diesen Namen auch verdient. Battlefield 6 liefert genau das. Die Rückkehr zum klassischen Vier-Klassen-System (Sturmsoldat, Pionier, Versorger, Aufklärer) war ebenfalls die beste Entscheidung, die DICE treffen konnte.

Besonders das neue Kinästhetik-Bewegungssystem in Kombination mit der massiven Frostbite-Zerstörung hat es mir angetan. Wenn ihr mit Müh und Not durch eine kollabierende Häuserwand in New York spurtet, fühlt sich einfach nur wuchtig an – genau wie damals in BC2, nur in einer Grafikpracht, die 2026 neue Maßstäbe setzt. Ich kann mich daran kaum sattsehen.

Das steckt alles in der Battlefield 6 Phantom Edition

Ihr fragt euch sicher: „Brauche ich die Phantom Edition wirklich oder reicht die Standard-Version?“ Als jemand, der seit Release von Battlefield 6 mit dabei ist, sage ich euch: Bei dem aktuellen Amazon-Preis ist die Phantom Edition ein echt guter Deal. Ihr bekommt nicht nur das Spiel, sondern ein fettes Paket an Exklusiv-Inhalten, die euch den Start nochmal deutlich schmackhafter machen.

Die Inhalte der Phantom Edition in der Übersicht:

  • Das Hauptspiel: Die Vollversion von Battlefield 6 für PS5
  • Battlefield-Pro-Token: Damit schaltet ihr den aktuellen Battle Pass frei, überspringt sofort 25 Ränge und sichert euch exklusive Belohnungen.
  • Das exklusive Phantom-Pack:
    • 4 Soldaten-Skins
    • M433 Waffenkonfiguration „Verschleiert“
    • M2010 ESR Waffenkonfiguration „Schlagschatten“
    • Nahkampfmesser-Skin „Glimmer
    • M1A2 SEPv3 Fahrzeug-Skin „Chimäre“
  • Phantom-XP-Boost-Set: Damit ihr eure Ränge und Waffenfreischaltungen im Eiltempo hochzieht.
  • Zusätzliche Cosmetics: Waffen-Aufkleber, ein spezieller Talisman und die begehrte „Agent“-Erkennungsmarke.
Unser Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!

