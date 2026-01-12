Battlefield 6 Phantom Edition drastisch reduziert: Die beste Version des Bombast-Shooters ist jetzt supergünstig – aber nur kurz!

Zuschlagen und sparen: Die Battlefield 6 Phantom Edition ist aktuell bei Amazon zum historischen Tiefpreis erhältlich.

Erinnert ihr euch noch an die Nächte in Arica Harbor oder das pure Chaos auf Nelson Bay? Wenn ich an Battlefield: Bad Company 2 zurückdenke, kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war der Moment, in dem die Serie mein junges Herz gestohlen hat – die zerstörbaren Umgebungen, das wuchtige Gunplay und dieses „Nur noch eine Runde“-Gefühl. Seitdem habe ich jeden Teil mitgenommen, mal mit mehr, mal mit weniger Begeisterung. Aber was DICE und die Battlefield Studios mit dem Release von Battlefield 6 im Oktober 2025 abgeliefert haben, bringt uns endlich wieder das Gefühl der glorreichen Zeiten zurück.

Die Battlefield 6 Phantom Edition, also das absolute Rundum-sorglos-Paket, ist aktuell bei Amazon drastisch reduziert. Wer bisher gezögert hat, weil der stolze Release-Preis von über 100 Euro etwas abschreckend war, kann jetzt zuschlagen. Das Angebot ist allerdings ein Flash-Sale und wird vermutlich nicht lange halten.

Jetzt günstig abstauben in der Phantom Edition: Battlefield 6 ist das glorreiche Comeback der legendären Shooter-Reihe

Wir Veteranen sind kritisch, und das zu Recht. Nach den Experimenten der letzten Jahre wollten wir eigentlich nur eines: großangelegte Schlachten, eine moderne Kulisse (hallo, Manhattan und Gibraltar!) und eine Zerstörung, die diesen Namen auch verdient. Battlefield 6 liefert genau das. Die Rückkehr zum klassischen Vier-Klassen-System (Sturmsoldat, Pionier, Versorger, Aufklärer) war ebenfalls die beste Entscheidung, die DICE treffen konnte.

Besonders das neue Kinästhetik-Bewegungssystem in Kombination mit der massiven Frostbite-Zerstörung hat es mir angetan. Wenn ihr mit Müh und Not durch eine kollabierende Häuserwand in New York spurtet, fühlt sich einfach nur wuchtig an – genau wie damals in BC2, nur in einer Grafikpracht, die 2026 neue Maßstäbe setzt. Ich kann mich daran kaum sattsehen.

Das steckt alles in der Battlefield 6 Phantom Edition

Ihr fragt euch sicher: „Brauche ich die Phantom Edition wirklich oder reicht die Standard-Version?“ Als jemand, der seit Release von Battlefield 6 mit dabei ist, sage ich euch: Bei dem aktuellen Amazon-Preis ist die Phantom Edition ein echt guter Deal. Ihr bekommt nicht nur das Spiel, sondern ein fettes Paket an Exklusiv-Inhalten, die euch den Start nochmal deutlich schmackhafter machen.

Die Inhalte der Phantom Edition in der Übersicht:

Das Hauptspiel: Die Vollversion von Battlefield 6 für PS5

Die Vollversion von Battlefield 6 für PS5 Battlefield-Pro-Token: Damit schaltet ihr den aktuellen Battle Pass frei, überspringt sofort 25 Ränge und sichert euch exklusive Belohnungen.

Damit schaltet ihr den aktuellen Battle Pass frei, überspringt sofort 25 Ränge und sichert euch exklusive Belohnungen. Das exklusive Phantom-Pack: 4 Soldaten-Skins M433 Waffenkonfiguration „Verschleiert“ M2010 ESR Waffenkonfiguration „Schlagschatten“ Nahkampfmesser-Skin „Glimmer M1A2 SEPv3 Fahrzeug-Skin „Chimäre“

Phantom-XP-Boost-Set: Damit ihr eure Ränge und Waffenfreischaltungen im Eiltempo hochzieht.

Damit ihr eure Ränge und Waffenfreischaltungen im Eiltempo hochzieht. Zusätzliche Cosmetics: Waffen-Aufkleber, ein spezieller Talisman und die begehrte „Agent“-Erkennungsmarke.

