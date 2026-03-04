Amazon Frühlingsangebote: Schon jetzt gibt es Rabatte auf E-Reader und E-Books!

Eigentlich beginnen die Frühlingsangebote erst nächste Woche, aber schon jetzt stimmt euch Amazon mit Rabatten auf die eigenen Produkte ein. Vor allem Lese-Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Elias Mohr
04.03.2026 | 12:07 Uhr


Neben dem Kindle Colorsoft sind auch andere E-Reader und viele Bücher reduziert. Neben dem Kindle Colorsoft sind auch andere E-Reader und viele Bücher reduziert.

Mindestens genauso farbenfroh wie den Frühlingsanfang will Amazon seinen Spring-Sale gestalten und reduziert deswegen schon vor dem offiziellen Start der Rabatt-Aktion den Kindle Colorsoft, den Kindle Scribe und besonders wichtig: tausende von Büchern. Obendrein könnt ihr euch noch zwei Monate Kindle Unlimited gratis sichern.

Das macht den Kindle Colorsoft aus

E-Reader mit Farbdisplay sind schon längst keine Randerscheinung mehr, sondern finden immer größeren Anklang. Für mich als Comic-Fan ist das eine sehr freudige Entwicklung, da der Kindle-Colorsoft vor allem im Bereich E-Comics glänzt. Aber auch wenn ihr gerne Cover in Farbe anschaut, oder Kinder im Bilderbuch-Alter habt, kann der E-Reader eine gute Wahl sein.

Der Kindle Colorsoft hat eine der besten Farbdarstellungen auf dem Markt. Der Kindle Colorsoft hat eine der besten Farbdarstellungen auf dem Markt.

Und selbst wenn ihr nur normale Bücher lesen wollt, könnt ihr mit dem Kindle Colorsoft farbige Anmerkungen in euren Texten hinterlassen und so unterschiedliche Themen oder Prioritäten klar voneinander abgrenzen. Wie Textmarker, nur ohne lästige Flecken auf den Händen.

Hunderte E-Books im Sale

Neben E-Readern könnt ihr auch den passenden Lesestoff extrem günstig abstauben – und das schon vor Beginn der Frühlingsangebote. Schon ab 1,99 € könnt ihr Lektüren aus jedem vorstellbaren Genre kaufen und direkt lesen. Damit ihr euch nicht selbst durch die digitale Bibliothek wühlen müsst, habe ich euch ein paar Highlights zusammengesucht:

Nur kurz Kindle Unlimited gratis sichern

Und als wären das nicht schon genug Anreize, endlich wieder mit dem Lesen anzufangen, schenkt euch Amazon noch bis zum 16. März zwei Monate lange den Service Kindle Unlimited. Damit habt ihr kostenlosen Zugriff auf Millionen von E-Books, Hörbücher und sogar Magazine aller Art. Und ihr braucht dafür nicht mal unbedingt ein Kindle, ihr könnt auch euer Smartphone oder euer Tablet verwenden und ganz tief in den digitalen Seiten versinken.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

