Amazon Frühlingsangebote: Schon jetzt gibt es Rabatte auf E-Reader und E-Books!

Mindestens genauso farbenfroh wie den Frühlingsanfang will Amazon seinen Spring-Sale gestalten und reduziert deswegen schon vor dem offiziellen Start der Rabatt-Aktion den Kindle Colorsoft, den Kindle Scribe und besonders wichtig: tausende von Büchern. Obendrein könnt ihr euch noch zwei Monate Kindle Unlimited gratis sichern.Sichert euch den Kindle Colorsoft im Angebot
Den Kindle Colorsoft jetzt mit starken Extras im Angebot holen
- Kindle Colorsoft mit schwarzer Hülle & Netzteil
- Kindle Colorsoft mit grüner Hülle & Netzteil
- Kindle Colorsoft mit rosa Hülle & Netzteil
- Kindle Colorsoft Signature Edition mit grüner Hülle & kabelloser Ladestation
- Kindle Colorsoft Signature Edition mit schwarzer Hülle & kabelloser Ladestation
- Kindle Scribe mit Hülle & Netzteil
Das macht den Kindle Colorsoft aus
E-Reader mit Farbdisplay sind schon längst keine Randerscheinung mehr, sondern finden immer größeren Anklang. Für mich als Comic-Fan ist das eine sehr freudige Entwicklung, da der Kindle-Colorsoft vor allem im Bereich E-Comics glänzt. Aber auch wenn ihr gerne Cover in Farbe anschaut, oder Kinder im Bilderbuch-Alter habt, kann der E-Reader eine gute Wahl sein.
Und selbst wenn ihr nur normale Bücher lesen wollt, könnt ihr mit dem Kindle Colorsoft farbige Anmerkungen in euren Texten hinterlassen und so unterschiedliche Themen oder Prioritäten klar voneinander abgrenzen. Wie Textmarker, nur ohne lästige Flecken auf den Händen.Holt euch den Kindle Colorsoft jetzt im Angebot
Hunderte E-Books im Sale
Neben E-Readern könnt ihr auch den passenden Lesestoff extrem günstig abstauben – und das schon vor Beginn der Frühlingsangebote. Schon ab 1,99 € könnt ihr Lektüren aus jedem vorstellbaren Genre kaufen und direkt lesen. Damit ihr euch nicht selbst durch die digitale Bibliothek wühlen müsst, habe ich euch ein paar Highlights zusammengesucht:
- Der Augenjäger – Sebastian Fitzek
- Der Astronaut – Andy Weir
- Todesmarsch – Stephen King
- Lyneham – Nils Westerboer
- Haus Ashford: Magie verpflichtet – Benedict Jacka
- Ravenhall Academy: Verborgene Magie – Julia Kuhn
- Die Känguru-Chroniken – Marc-Uwe Kling
Nur kurz Kindle Unlimited gratis sichern
Und als wären das nicht schon genug Anreize, endlich wieder mit dem Lesen anzufangen, schenkt euch Amazon noch bis zum 16. März zwei Monate lange den Service Kindle Unlimited. Damit habt ihr kostenlosen Zugriff auf Millionen von E-Books, Hörbücher und sogar Magazine aller Art. Und ihr braucht dafür nicht mal unbedingt ein Kindle, ihr könnt auch euer Smartphone oder euer Tablet verwenden und ganz tief in den digitalen Seiten versinken.Schnappt euch jetzt Kindle Unlimited zwei Monate gratis