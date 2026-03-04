Eines der besten Xbox-Spiele kommt auf Switch 2: Actionhit ab jetzt mit Extras sichern!

Dieses Actionspiel führt euch an eindrucksvolle Schauplätze auf der ganzen Welt.

Einer von Microsofts größten Actionhits findet seinen Weg auf die Nintendo Switch 2: Schon am 12. Mai erscheint die neue Version des hochgelobten, ursprünglich für Xbox Series erschienenen Spiels. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits die physische Version vorbestellen und euch dabei neben dem Pre-Order-Bonus auch die Preisgarantie sichern: Sollte der Preis vor dem Release noch sinken, zahlt ihr also automatisch weniger.

Bei der physischen Version soll es sich, anders als bei vielen anderen Switch 2-Spielen von Drittherstellern, nicht um eine Key Card, sondern um ein Cartridge mit vollständigem Spiel handeln. Übrigens stehen in den nächsten Monaten noch einige weitere Switch 2-Portierungen großer Hits an. Hier ein paar Beispiele:

Ein wahrhaft filmreifes Abenteuer: Dieser Action-Hit kommt auf Switch 2!

Es geht hier um Indiana Jones und der Große Kreis, das ihr für Switch 2 zusammen mit dem The Last Crusade Pack DLC bekommt, wenn ihr jetzt vorbestellt. Das Action-Adventure mit First-Person-Perspektive hat in seinen bisherigen Versionen hervorragende Bewertungen bekommen, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stattlichen 87 Punkten.

Grund für das viele Lob ist nicht zuletzt, dass das Spiel die Atmosphäre der frühen Indiana-Jones-Filme aus den 80ern nahezu perfekt einfängt, was sowohl an der hochwertigen, oft filmreifen Inszenierung als auch an der Story und am Gameplay liegt. Die Geschichte dreht sich wieder einmal um uralte Geheimnisse, die wir vor den Nazis retten müssen, und schickt uns dabei an abwechslungsreiche Schauplätze vom Vatikan über die Pyramiden von Gizeh bis zum Himalaja.

Hier seht ihr den Vorbesteller-Bonus für die Switch 2-Fassung von Indiana Jones und der Große Kreis.

Zum Teil handelt es sich dabei um große, offene und wunderschöne Gebiete, deren Mysterien wir frei erkunden dürfen. Zwischendurch werden wir allerdings immer wieder in lineare Abschnitte geschickt, die temporeich durchinszeniert sind. Indiana muss sich seinen Weg dabei durch haufenweise Soldaten bahnen, was er gern im Nahkampf mithilfe improvisierter Waffen, seiner treuen Peitsche oder auch mit bloßen Fäusten tut. Schusswaffen gibt es jedoch auch.

Wie in den Filmen ist es oft klüger, sich an Feinden vorbeizuschleichen oder sie still auszuschalten, anstatt die Aufmerksamkeit der gesamten Truppen zu erregen. Die antiken Bauwerke, die wir erforschen, halten zudem jede Menge kniffliger Rätsel bereit, die teils erfordern, dass wir Beobachtungen von verschiedenen Orten, die Indy in seinem Notizbuch festhält, kombinieren. So fühlen wir uns auf unserem Abenteuer zwar vielleicht nicht wie ein richtiger Archäologe, aber auf jeden Fall wie ein richtiger Indiana Jones.