Ein großartiges Stück Hardware für GTA 6 - Analyst sagt, dass die PS5 Pro das Optimum aus dem Action-Spiel holen wird

GTA 6 dürfte ohne Zweifel der größte Spiele-Release im kommenden Jahr werden. Der erste Trailer hat es innerhalb von nur zwei Monaten auf über 170 Millionen Klicks geschafft, die Vorfreude ist riesig. Insbesondere für die Konsolenhersteller wird das Gangster-Epos eine gigantische Rolle spielen, bei der PS5 Pro könnte es laut einem Analysten aber sogar eine noch zentralere Rolle spielen.

Beste Performance von GTA 6 auf der PS5 Pro

Geht es nach Serkan Toto, einem in Tokyo angesiedelten und auf die japanische Videospieleindustrie fokussierten Analysten, dann kann davon ausgegangen werden, dass GTA 6 wie angegossen zur PS5 Pro passen wird:

"Sony wird sicherstellen, dass sie ein großartiges Stück Hardware parat haben, sobald GTA 6 im Jahr 2025 erscheint. Der Launch wird ein gewaltiger Schub für die gesamte Gaming-Industrie."

Des Weiteren erklärte er im Gespräch mit dem amerikanischen Business-News-Netzwerk CNBC, dass der breite Konsens innerhalb der Branche ist, dass Sony eine Veröffentlichung für die zweite Hälfte 2024 angesetzt hat – damit die Lager für GTA 6 gut gefüllt sind und bereits viele Käufer*innen eine Konsole bei sich zuhause stehen haben.

Eine ähnliche Strategie verfolgte Sony bei der PS4 Pro: Vor dem Launch des leistungsstärkeren Mid-Gen-Refresh, ist Uncharted 4 auf den Markt gekommen, eine kurze Zeit danach dann Horizon Zero Dawn.

Beide Titel zählen mit jeweils über zehn Millionen Einheiten zu den meistverkauften Exklusivspielen und reizten die stärkere Hardware passend für die damals noch nicht so weit verbreiteten 4K-Fernseher aus.

Was könnte überhaupt eine Pro-Version von GTA 6 bringen?

Im ersten Trailer hat Rockstar Games den Titel in flüssigen 60 fps gezeigt, ob das auf einer Basis-PS5 möglich ist, steht derzeit aber noch in den Sternen.

Realistisch erscheinen uns 60 Bilder pro Sekunde auf einer Standard-PS5 aufgrund der Größe des fiktiven Küstenstaates Leonida und den zahlreichen Simulationen für seine KI-Bewohner*innen sowie Tiere nicht wirklich.

Aber könnte eine PS5 Pro vielleicht solch eine flüssige Bildwiederholrate liefern? Auch dahingehend sind wir skeptisch, schließlich soll das Prozessor-Upgrade bei der Pro-Variante im Gegensatz zur verbesserten Grafikleistung laut Gerüchten eher verhalten ausfallen.

Vielzählige Passanten beanspruchen vor allem die CPU und die soll wohl nicht großartig leistungsfähiger als bei der normalen PS5 sein.

Daher gehen wir wenn überhaupt von einem Auflösungs-Boost und/oder höheren Grafikdetails aus, mit ein bisschen Glück ist aber vielleicht ja auch ein 40 fps-Modus drin. Weshalb der absolut cool wäre, erfahrt ihr hier:

Sonys Aussichten für 2024

Im kürzlich veröffentlichten Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 erwähnt der PlayStation-Gigant, dass für das Finanzjahr 2024, das bis zum 31. März 2025 läuft, kein großer Release eines First Party-Franchise geplant ist:

Außerdem musste Sony die Erwartungen bei den verkauften Konsolen um gut ein Fünftel nach unten schrauben sowie Eingeständnisse bei den Gewinnmargen machen.

Eine preislich höher angesetzte PS5 Pro könnte in Kombination mit einem technisch auf die Hardware-Power angepassten GTA 6 diese Entwicklung ausbremsen, der Titel dürfte also wie von den CNBC-Analysten vorausgesagt eine entscheidende Rolle in der Mid-Gen-Strategie spielen.

