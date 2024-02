Jetzt bin ich bereit für die PS5 Pro! Die Grafik von Death Stranding 2 hat mich komplett sprachlos gemacht

9:40 Death Stranding 2 sieht fantastisch aus und verrät den Release-Zeitraum

Ich muss gestehen: Abseits von wenigen Highlights (JUDAS!) ist die gestrige State of Play eher ereignisarm an mir vorbei geplätschert. Bei Spielen wie Helldivers 2 oder Rise of the Ronin wusste ich von vornherein, dass sie mir aufgrund des Genres taugen werden, zur technischen Spitze gehören sie aber nicht gerade.

Irgendeinen Grafikbrecher braucht es bei einer reinen Trailer-Show für mich allerdings! Und den hat dann zum Ende immerhin Kojima Productions geliefert und damit gezeigt, wohin die Reise in den kommenden Jahren bei AAA-Exclusives auf der PS5 geht.

Chris Werian Chris konnte eigentlich nie viel mit Kojima-Spielen anfangen, schielte jedoch immer neidisch auf ihre technische Umsetzung. Denn die war in quasi jeder Konsolengeneration tadellos. Nachdem er den Trailer von Death Stranding 2 gesehen hat, spürt er absoluten Nachholbedarf.

Zwei Gründe, weshalb mich Death Stranding 2 so aus den Socken haut

Bereits der erste Teil von Death Stranding war eine grafische Meisterleistung, die die damals aktuelle PS4 Pro ans Limit brachte.

Die Charaktermodelle der beiden Hauptdarsteller*innen Norman Reedus (kennt ihr bestimmt als Daryl Dixon in The Walking Dead) und Léa Seydoux (bald zu sehen in Dune: Part 2) sind zum Beispiel hochgradig detailliert modelliert sowie erstklassig animiert.

Mit Death Stranding 2: On The Beach hebt Kojima Productions die Stärke des Vorgängers aber auf ein neues Level. Schaut euch nur einmal diesen Shot vom Walking Dead-Star Norman Reedus an:

Vor einigen Jahren wäre das Character-Rendering noch als CGI in Hollywood-Filmen durchgegangen. Wenn DS2 nicht sogar schon ein paar Stufen weiter ist...

Unreinheiten, Falten und Poren auf seiner Haut sind mit bloßem Auge zu erkennen, Licht verteilt sich realistisch auf den obersten Hautschichten sowie seinen Haaren.

Da die Gesichter nun auch variabler texturiert sind, sprich hunderte verschiedene Faltenmuster aufweisen, wirken sie weitaus realistischer und nicht mehr so "Wachs"-artig wie noch auf der PS4.

Das wird auch in dieser Szene mit der französischen Schauspielerin Léa Seydoux deutlich, die im Vergleich mit dem Erstling noch einmal mehr Details, bis hinab zu kleinsten Fältchen auf den Lippen spendiert bekam:

Ursächlich für die beeindruckenden Charaktermodelle ist eine Technik, die schon im ersten Trailer von Death Stranding 2 zu sehen war, aber lediglich im Kleingedruckten genannt wurde: Meta Human.

Dabei handelt es sich um eine Technik zur Erstellung von fotorealistischen Gesichtern in Kombination mit einem leicht zu bedienenden System für Animationen. Mit entsprechenden Motion Capture-Daten können in der Folge extrem authentische Gesichtsregungen erzeugt werden.

Meta Human wurde von Epic Games eigentlich für die Unreal Engine 5 entworfen, Kojima Productions konnte die Technologie jedoch für Death Stranding 2 lizenzieren und damit beeindruckend echte Charaktere kreieren.

Übrigens steht auch noch ein weiterer Leckerbissen mit Meta Human-Technik an! Schon in diesem Mai dürfen sich PC- und Xbox-Besitzer*innen über Hellblade 2 freuen, das mit einer voll ausgereizten Unreal Engine 5 samt ultrarealistischen Charakteren zum Angriff auf alle bisherigen Sony-Exclusives bläst:

7:57 Senua's Saga: Hellblade 2 hat endlich einen Release-Termin

Bei der Beleuchtung übertrumpft Death Stranding 2 sogar Sonys In-House-Studios

Damit die Akteure auf dem Bildschirm optimal zur Geltung kommen, braucht es zwangsläufig ein potentes Licht- und Schattensystem. Dahingehend schöpft die verwendete Decima-Engine wohl auch aus dem Vollen.

Viel mehr noch: Laut Technik-Experten wie Digital Foundrys John Linnemann, überholt Kojima Productions mit Death Stranding 2 sogar die eigentlichen "Erfinder" der Decima-Technik aus dem Hause Guerilla Games.

Die haben mit der Burning Shores-Erweiterung zu Horizon: Forbidden West immerhin unser Grafik-Ranking von 2023 angeführt:

Beste Grafik im Ranking: So schön war das Jahr 2023 von Chris Werian

Ich muss dahingehend zustimmen, denn die im Vergleich zu DS1 klar abwechslungsreicher gestaltete Spielwelt mit vielzähligen Biomen (Steintundren, spärlichen bewachsenen Wäldern, verschneiten Hochgebirgen, futuristischen Städten und Sandwüsten) wird mit einer absolut raffinierteren Technologie ausgeleuchtet.

Sogar auf größter Distanz sind die feinen Mikro-Details in Form von Steinen und Felsen schattiert und beleuchtet, wodurch atemberaubende Panoramen entstehen:

Die Weitsicht von Death Standing 2 ist einfach phänomenal.

Klar, das Gefühl von Weite in Kombination mit einem hohen Detailgrad hat auch schon Forbidden West vermittelt, allerdings verfolgt Death Stranding 2 einen weitaus realistischeren Stil ohne gesättigte Farben.

Der ist viel aufwendiger in der Umsetzung, da die Präzision bei Licht- und Schattenberechnungen für feine Verläufe ein ganzes Stückchen höher sein muss.

Ähnlich wie zum Beispiel bei Alan Wake 2, das die aktuelle Messlatte beim Rendering finsterer Umgebungen darstellt und damit fast die PS5 und Xbox Series X in die Knie zwang.

Death Stranding 2 gelingt wohl ein ähnliches Kunststück, sogar knifflig zu schattierende Innenräume wurden im jüngsten Trailer glaubwürdig mit Licht geflutet:

Glaubwürdige Schattierungen sind eine gewaltige Hürde für Spiele mit realistischem Look, in Death Stranding 2 sind Innenareale jedoch großartig ausgeleuchtet.

Wobei ich anmerken muss, dass noch nicht geklärt ist, welche Szenen aus dem fast zehnminütigen Trailer tatsächlich in Gameplay übergehen könnten und welche komplett im "Vakuum" einer vorgerenderten Zwischensequenz entstanden sind. Dahingehend bleibt also nur das Warten auf Previews oder zusammenhängende Videos.

Eine PS5 Pro muss für Death Stranding 2 her!

Death Stranding 2 wird aller Voraussicht nach auf das Basis-Modell der PS5 zugeschnitten sein und dürfte darauf wie im Trailer gezeigt aussehen. Mit einem 2025er-Release fällt der Titel höchstwahrscheinlich aber auch in den Zeitraum eines Pro-Upgrades, weshalb ich mir die Frage stelle:

Was kann eine Pro-Version eigentlich noch verbessern?

Aktuell gehe ich am ehesten davon aus, dass die PS5 Pro analog zur PS4 Pro bei Teil 1 einen ordentlichen Auflösungs- oder Performance-Boost bewirken kann und darüber wäre ich mehr als froh. Vorranging, da die Decima-Engine so sehr von ihrer fast schon zu hohen Bildschärfe lebt.

Kein Witz: Das war ein Vorwurf an Horizon Forbidden West!

Zudem haben mich in jüngster Zeit viele aktuelle Spiele wie Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor und Lords of the Fallen mit ihren niedrigen Auflösungen enttäuscht. Death Stranding 2 machte dahingehend im Trailer trotz Youtube-Komprimierung einen deutlich besseren Eindruck und das auch noch bei flüssigen 60 fps.

Mein Wunsch für die Pro-Version wäre daher: Atemberaubende Grafik, hohe Auflösung nah an 4K und 60 fps. Kaum ein anderes Spiel würde so sehr davon profitieren wie der heimliche Paketdienst-Simulator!

Wie findet ihr die Grafik von Death Stranding 2? Denkt ihr ähnlich wie ich oder hält sich eure Sehnsucht nach einer PS5 Pro eher in Grenzen?