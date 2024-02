Besser als LEGO Star Wars? Gigantischer AT-AT mit fast 7000 Teilen bei Amazon im Angebot

Der Mould King Imperial Walker ist riesig und bietet viel mehr, als ihr bei LEGO Star Wars zu ähnlichen Preisen bekommt.

Star-Wars-Fans aufgepasst: Bei Amazon bekommt ihr jetzt den Imperial Walker von Mould King zum Schnäppchenpreis im Angebot. Das riesige Modell mit fast 7000 Bauteilen und einer Länge von stolzen 74 cm ist zwar kein offizielles Star-Wars-Produkt, aber trotzdem eindeutig dem ikonischen AT-AT nachempfunden und dem Vorbild sogar ähnlicher als manches lizenzierte Modell. Durch 22 Prozent Rabatt bezahlt ihr jetzt nur noch 199,75€:

Im Vergleich dazu ist der offizielle LEGO Star Wars AT-AT mit seinen 1267 Teilen und seiner Höhe von 34 cm sehr viel kleiner, aber nicht viel günstiger: Bei Amazon kostet er aktuell 180,88€. Einen LEGO Star Wars AT-AT, der bei der Größe ungefähr mit dem Mould King Imperial Walker gleichzieht, gibt es zwar auch. Dieser kostet jedoch über 800€ und ist aktuell schon fast ausverkauft.

Amazon macht übrigens keine genauen Angaben dazu, wie lange es den AT-AT von Mould King noch günstiger gibt, und spricht lediglich von einem „befristeten Angebot“. Der Preis könnte also bald wieder steigen.

Was bietet der Mould King Imperial Walker?

Der Aufbau des riesigen Mould King AT-AT kostet schon etwas Mühe, ist mit der Anleitung aber gut zu bewältigen.

Gute Qualität: Nur weil dem Modell die offizielle Lizenz fehlt, braucht ihr keine minderwertige Qualität zu befürchten. Mould King genießt unter Baustein-Fans einen sehr guten Ruf, viele halten die Bauteile sogar für hochwertiger und passgenauer als die des Konkurrenten LEGO.

Hoher Anspruch, gute Anleitung: Mit 6919 Bausteinen und einer Größe von 74 x 25 x 58 cm bietet der Mould King Imperial Walker einen gewaltigen Umfang. Das bedeutet natürlich auch , dass der Aufbau nicht ganz leicht ist und einige Stunden dauern kann. Angst vor Überforderung braucht ihr trotzdem nicht zu haben, schließlich wird euch in der Anleitung jeder Schritt erklärt.

Realistischer Look: Mit seinen glatten Platten setzt der Mould King Imperial Walker auf einen realistischeren Look als der AT-AT von LEGO, der fast vollständig mit Noppen bedeckt ist. Dadurch kann man auf ihm zwar nicht so gut Figuren oder andere Bauwerke befestigen, dafür kommt er der Optik des Vorbilds aber deutlich näher.

Der AT-AT von Mould King sieht nicht nur von außen gut aus, er hat auch ein Innenleben.

Mit Motor & teilweise beweglich: Der Imperial Walker ist eher Ausstellungsstück als Spielzeug. Ein paar bewegliche Teile hat er trotzdem. Kopf und Füße lassen sich zumindest bis zu einem gewissen Grad drehen. Die Gelenke der Beine sind hingegen starr, um für mehr Standfestigkeit zu sorgen. Dafür gibt es seitlich eine Öffnung mit einer kleinen, per Elektromotor betriebenen Seilwinde, über die sich Truppen abseilen oder an Bord holen lassen.

Vielfältiges Innenleben: Nimmt man die Seitenplatten ab, kann man einen Blick auf das Innenleben des AT-AT werfen und entdeckt dort beispielsweise das Cockpit mit Armaturenbrett im Kopf. Im Rumpf befinden sich Sitzreihen für transportierte Sturmtruppen (die allerdings nicht mitgeliefert werden). Eine Leiter verbindet den Transportraum und den Raum mit der Seilwinde. Im Heck befindet sich der Motorraum.

