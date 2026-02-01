Switch-Spiele unter 20€: Diese 10 Top-Angebote könnt ihr heute abstauben!

Gerade könnt ihr einige Switch-Spiele für unter 20€ im Angebot abstauben. Auch Mario und Sonic sind dabei.

Bei Amazon könnt ihr gerade eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger abstauben, darunter auch einige größere Namen und Franchises. Wir haben euch unten in diesem Artikel zehn Angebote herausgesucht, bei denen ihr höchstens 19,99€ bezahlt und die zurzeit mindestens 50 Prozent günstiger sind als im Nintendo eShop.

Wer lieber selbst nach den besten Deals suchen möchte, kann dem unten stehenden Link folgen. Ganz einfach ist das allerdings nicht, denn Amazon hat keine ordentliche Übersichtsseite für die Angebote zusammengestellt.

Switch-Angebote bei Amazon: Das sind die 10 Top-Deals!

2:03 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Gameplay-Szenen im Trailer

Autoplay

Hier nun also unsere Liste mit zehn der besten aktuellen Switch-Angebote bei Amazon, zur besseren Einordnung haben wir euch den Rabatt im Vergleich zur digitalen Version im Nintendo eShop angefügt:

Besonders empfehlen möchten wir euch dabei die beiden Story of Seasons-Spiele. Mit 12,99€ sind die beiden Titel der Reihe, die früher Harvest Moon hieß, jetzt echte Schnäppchen. Bei A Wonderful Life sind Amazons Vorräte leider schon jetzt erschöpft, weshalb ihr nach derzeitigem Stand mit einer langen Lieferzeit rechnen müsst. Pioneers of Olive Town ist momentan jedoch noch gut verfügbar.

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen. Die Preise könnten sich also jederzeit ändern, außerdem könnten einzelne Deals natürlich schnell ausverkauft sein. Ihr solltet euch deshalb besser nicht allzu viel Zeit lassen.