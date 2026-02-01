  • Anzeige

Switch-Spiele unter 20€: Diese 10 Top-Angebote könnt ihr heute abstauben!

Gerade gibt's bei Amazon eine Menge Switch-Spiele günstiger. Wir haben euch 10 Highlights herausgesucht, die ihr für unter 20€ bekommt, von Mario und Sonic bis hin zu Rollenspiel-Hits.

GamePro Deals
01.02.2026 | 09:38 Uhr


Bei Amazon könnt ihr gerade eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger abstauben, darunter auch einige größere Namen und Franchises. Wir haben euch unten in diesem Artikel zehn Angebote herausgesucht, bei denen ihr höchstens 19,99€ bezahlt und die zurzeit mindestens 50 Prozent günstiger sind als im Nintendo eShop.

Wer lieber selbst nach den besten Deals suchen möchte, kann dem unten stehenden Link folgen. Ganz einfach ist das allerdings nicht, denn Amazon hat keine ordentliche Übersichtsseite für die Angebote zusammengestellt.

Switch-Angebote bei Amazon: Das sind die 10 Top-Deals!

Hier nun also unsere Liste mit zehn der besten aktuellen Switch-Angebote bei Amazon, zur besseren Einordnung haben wir euch den Rabatt im Vergleich zur digitalen Version im Nintendo eShop angefügt:

Besonders empfehlen möchten wir euch dabei die beiden Story of Seasons-Spiele. Mit 12,99€ sind die beiden Titel der Reihe, die früher Harvest Moon hieß, jetzt echte Schnäppchen. Bei A Wonderful Life sind Amazons Vorräte leider schon jetzt erschöpft, weshalb ihr nach derzeitigem Stand mit einer langen Lieferzeit rechnen müsst. Pioneers of Olive Town ist momentan jedoch noch gut verfügbar.

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen. Die Preise könnten sich also jederzeit ändern, außerdem könnten einzelne Deals natürlich schnell ausverkauft sein. Ihr solltet euch deshalb besser nicht allzu viel Zeit lassen.

