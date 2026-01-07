Das beste Action-Spiel 2025 bekommt ihr jetzt unfassbar günstig!

Neben Clair Obscure: Expedition 33 war diese lang erwartete Fortsetzung eines der Spiele-Highlights des letzten Jahres. Gerade bekommt ihr es für die Nintendo Switch 2 stark reduziert.

Elias Mohr
07.01.2026


2025 war für Gaming-Fans rückblickend ein wahres Fest. Neben grandiosen neuen Games wieClair Obscure: Expedition 33 und Dispatch war es auch ein Jahr vieler Fortsetzungen. Und neben Silk Song war dieser Action-Kracher wohl am beliebtesten. Und als Neujahrsgeschenk ist der Titel gerade supergünstig zu haben!

Besser bewertet wurde auf Metacritic kein anderes Spiel

Die Rede ist selbstverständlich von Hades II. DasRougelike von Supergiant Games wurde mit Spannung erwartet und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Mit der neuen Protagonistin Melinoe metzelt ihr euch durch die gesamte griechische Mythologie und entwickelt neue Fähigkeiten, die von verschiedenen Gottheiten inspiriert sind. Von Zeus bis Apollo: Fans griechischer Mythologie werden ihre volle Freude haben.

Video starten 0:45 Hades 2 hat endlich nach über einem Jahr Early Access einen Termin für den Release und Switch-Fans sind auf Konsolen als erstes dran

Nicht nur unsere Kollegen von GameStar waren in ihrem Test schwer beeindruckt von der Fortsetzung, auch international hat Hades 2 fast ausschließlich Bestnoten eingefahren. Mit 94 Punkten ist es das Spiel mit der höchsten Punktwertung 2025 auf Metacritic. Für Konsole ist das Spiel bisher nur für die Switch 2 erschienen und direkt stark im Preis gesenkt. Ob das Spiel noch für die Playstation 5 und/oder die Xbox erscheinen wird, ist nicht offiziell bestätigt, halte ich aber für sehr wahrscheinlich. Auch wenn wir darauf vermutlich noch ein Weilchen warten müssen.

Eine mehr als gelungene Gaming-Fortsetzung

Die Story ist wieder extrem fesselnd erzählt, aber die wahre Stärke des Spiels ist das actionreiche Gameplay, das sich auch auf Handhelds hervorragend zocken lässt, und die Feinheiten der Waffen und des extrem vielseitigen Skill-Systems, bei dem ihr jede Menge unterschiedliche Strategien und Spielstile ausprobieren könnt.

Auf Amazon bekommt ihr Hades II gerade für die Switch 2 mit 15 % Rabatt. Das Angebot ist aber nur noch bis zum 17. Januar verfügbar und auch schon zu über zwei Dritteln ausverkauft. Ihr solltet euch also sputen, wenn ihr euch eines der besten Spiele 2025 noch günstig sichern wollt.

