Meisterwerke für die Playstation 5 im Angebot – Jetzt zuschlagen und richtig Geld sparen!

Amazon versorgt euch gerade mal wieder mit coolen Playstation-Spielen zum unwiderstehlichen Hammerpreis – so wird einem bei dem Schmuddelwetter auch definitiv nicht langweilig! Vom langersehnten Nachfolger von Ghost of Tsushima bis hin zu Meisterwerken wie Star Wars: Outlaws findet ihr hier aktuell ein breit gefächertes Angebot an Top-Spielen für eure Konsole!

Ein würdiger Nachfolger im wunderschönen Japan!

Ghost of Tsushima ist ein wahrer Community-Liebling und auch der Nachfolger ging letztes Jahr durch die Decke! Denn auch Ghost of Yotei entführt euch wieder einmal in das wunderschöne Japan, dieses Mal aber 300 Jahre später in das Jahr 1603. Hier findet ihr euch in dem rauen Land Ezo wieder, dem heutigen Hokkaidō.

2:57 Ghost of Yotei: Der Ghost of Tsushima-Nachfolger enthüllt sein Releasedatum

Wie ihr es euch vielleicht schon denken könnt, ist Ghost of Yotei kein direkter Nachfolger seines Vorgängers, sondern ein eigenständiger Teil, in dem ihr in die Rolle von Atsu schlüpft. Nachdem ihre Familie auf brutale Weise ermordet worden ist, ist Atsu jetzt unterwegs, um sie zu rächen!

Dabei erkundet ihr beeindruckende Landschaften wie verschneite Tundren, wilde Wälder und endlose Grasfelder! Und natürlich dürfen auch coole Kämpfe sowie zahlreiche Waffen nicht fehlen. Neben dem bekannten Katana könnt ihr nun auch ein Ōdachi (großes Schwert), den Yari (Speer) oder sogar die tödliche Kusarigama – eine Kette mit Sichel – einsetzen.

Ihr mögt es lieber sportlich?

Auch da könnt ihr gerade ein fettes Schnäppchen ergattern, denn EA Sports FC 26 ist gerade supergünstig. Ihr spart euch sogar über 40€ dabei! Das beliebte Fußballspiel ist schon seit vielen Jahren ein absoluter Hype aber mit der aktuellsten Version kommen auch viele Neuheiten!

2:24 EA Sports FC 26 zeigt sich im ersten Trailer und kündigt eine Gameplay-Auswahl an, auf die viele gewartet haben

Zwei neue Gameplay-Stile: "Authentisch" für realistischen, taktischen Fußball und "Wettkampf" für schnellere, intensivere Online-Matches!

"Authentisch" für realistischen, taktischen Fußball und "Wettkampf" für schnellere, intensivere Online-Matches! Überarbeitete KI und Ballphysik: Spieler bewegen sich natürlicher, reagieren klüger und Zweikämpfe wirken deutlich physischer.

Spieler bewegen sich natürlicher, reagieren klüger und Zweikämpfe wirken deutlich physischer. Neuer Karrieremodus mit Archetypen und Live-Challenges: Mehr Tiefe, Individualität und Dynamik in der Trainer- und Spielerkarriere.

Mehr Tiefe, Individualität und Dynamik in der Trainer- und Spielerkarriere. Ultimate Team mit neuen Turnierforen und verbesserte Evolutions: Mehr Belohnungen und bessere Möglichkeiten, Spieler langfristig zu entwickeln!

Mehr Belohnungen und bessere Möglichkeiten, Spieler langfristig zu entwickeln! Technische Verbesserungen: Schnellere Ladezeiten, optimierte Performance auf PC und Next-Gen-Konsolen sowie überarbeitetes Menü-Design!

Mehr coole Spiele im unwiderstehlichen Angebot

Noch nicht fündig geworden? Keine Sorge, es sind gerade noch viele andere Spiele supergünstig!